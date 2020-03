Seksuaalirikoksista 23 vuoden vankeustuomion saanut Harvey Weinstein kiidätettiin sairaalaan

Elokuvamoguli Harvey Weinstein joutui voimakkaiden rintakipujen vuoksi sairaalahoitoon vain tunteja oikeudenkäynnin jälkeen.

Elokuvamoguli Harvey Weinstein, 67, kiidätettiin sairaalaan keskiviikkona, kertoo CNN. Vain tunteja aiemmin elokuvatuottaja tuomittiin New Yorkin kaupungin tuomioistuimessa 23 vuodeksi vankilaan lukuisista seksuaalirikoksista.

Harvey Weinsteinin edustajan Juda Engelmayerin mukaan Weinstein on hoidossa Bellevuoen sairaalassa New Yorkissa rintakipujen vuoksi. Weinstein joutui jo aiemmin helmikuussa sairaalaan saman vaivan takia.

Weinstein on kärsinyt useista terveysongelmista ja käyttänyt rollaattoria selkävaivojensa takia. Heikentuneessä kunnossa oleva Weinstein saapui keskiviikkoiseen oikeudenkäyntiin pyörätuolilla.

Seksuaalirikosten vyyhti paljastui vuonna 2017 The New York Timesin kerrottua Weinsteinin ahdistelleen kymmeniä naisia.

Keskiviikkoisessa oikeudenkäynnissä Weinstein tuomittiin raiskauksesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikosten uhriksi joutui kaksi naista.

Tuomioistuin katsoi Weinsteinin syyllistyneen näyttelijä Jessica Mannin raiskaukseen vuonna 2013. Valamiehistön mukaan Weinstein pakotti toisen, aiemmin hänelle työskennelleen naisen suuseksiin vuonna 2003. Nainen toimi tuolloin Weinsteinin tuotantoassistenttina.

Oikeudenkäynti Weinsteinia vastaan alkoi New Yorkissa 22. tammikuuta.

Weinstein sai helmikuun lopussa käydyssä oikeudenkäynnissä tuomion kahdesta seksuaalirikoksesta, pakottamisesta seksuaaliseen tekoon (criminal sexual act in the first-degree) ja teosta joka vastaa Suomen laissa aiemmin ollutta pakottamista sukupuoliyhteyteen (third-degree rape).

Yli 80 naista on syyttänyt 67-vuotiasta Weinsteinia seksuaalisista väärinkäytöksistä. New Yorkissa toimiva tuomioistuin on kuitenkin käsitellyt vain osaa tapauksista. Weinsteinin on kerrottu sopineen rahalla kymmeniä muita mahdollisia oikeusjuttuja.

