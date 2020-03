Yli 500 hengen tilaisuudet suositellaan peruttavaksi – näin teatterit ja keikkajärjestäjät reagoivat

Tapahtumajärjestäjät odottavat viranomaisohjeita.

Pääministeri Sanna Marin sanoi tänään hallituksen tiedotustilaisuudessa, että koronaviruksen takia yli 500 hengen tilaisuudet suositellaan peruttavaksi.

– Ei ole olemassa yksiselitteistä lukua, joka olisi ideaali tapahtumien suhteen. On katsottu mitä toimia muualla Euroopassa on tehty ja millaisia tapahtumia Suomessa järjestetään. Raja on 500 hengen tilaisuuksissa, mutta muidenkin tilaisuuksien osalta on tarkkaan harkittava onko niitä pakko pitää, Marin totesi.

Pääministerin lausunnon jälkeen muun muassa SM-liigan hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen toetsi, että loput jääkiekon SM-liigan runkosarjasta pelataan tyhjille katsomoille.

Helsingin kaupunginteatterin vastaava tiedottaja Kaisa Pelkonen kertoo IS:lle, että he odottelevat vielä viranomaispäätöksiä.

– Meillä tämä koskee suurta näyttämöä. Odotellaan AVI:n päätöstä, milloin alkaa. Epäselvää on, tarkoittaako ohje, että katsomon koko on yli 500, vai voiko järjestää näytöksiä alle viidelle sadalle katsojalle.

– Tältä illalta Pieni merenneito on peruttu, muut näytökset menee normaalisti. Tilanne elää.

Steelfestin Jani Laine kertoo, että hallituksen suositus tuntuu rajulla kädellä festivaalin kassassa.

– Me ollaan tällä hetkellä IS:n mediatietojen varassa. Mitkään viralliset tahot eivät ole olleet yhteydessä. On selvää, että mitään tapahtumia ei tulla näkemään. Lupia ei tulla myöntämään, ja meidän on reagoitava sen mukaan.

– Taloudellisesti tämä on katastrofi. Olemme maksaneet bändien ennakot, lennot ja palkat maksettu. Kulut mennyt, mutta tulot jää saamatta.

Kansallisteatterin viestintäpäällikkö Mia Hyvärinen kertoo, että he joutuvat perumaan osan lipuista.

– Tilanne on se, että ei voida päästää yli 500 henkeä sisään, ja meillä se koskee suurta näyttämöä. Me otamme nyt yhteyttä asiakkaisiin, joiden on jäätävä ulos. Käytämme tässä hyväksemme lippujen ostojärjestystä, jotta homma menee mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Muuten odotamme viranomaismääräyksiä.

Grey Beard Concerts & Managementin toimitusjohtaja Jouni Markkanen käy parhaillaan keskusteluja tulevien tapahtumien kohtalosta.

– Odottelemme AVI:n viimeistä leimaa siitä, mitä voidaan tehdä ja mitä ei. Keskustelemme parhaillaan myös keikkapaikkojen ja artistien kanssa.

Kansallisoopperan viestintäjohtaja Liisa Riekki kertoo odottavansa ohjeita.

– Tilanne on se, että odotamme AVI:n ohjeita. Tämäniltainen Carmen toteutuu. Sen päälle en osaa sanoa mitään. Toteutetaan kaikki se, mikä pitää.

J. Karjalaisen Fcabook-sivulla kerrotaan, että vappupäivän Hartwall-areenan keikka siirtyy 4. syyskuuta. Ostetut liput käyvät sellaisenaan tai ne voi palauttaa.

Helsingin Kulttuuritalolta saadun viestin perusteella tämän illan M.A. Nummisen juhlakonsertti järjestetään suunnitelmien mukaan. Tulevista tapahtumista tiedotetaan heti, kun valtionhallinnosta saadaan tarkemmat määräykset.

Konserttijärjestäjä Live Nationin markkinointipäällikkö Piia Lindroos kertoo, että he odottavat AVI:n päätöstä, jonka jälkeen he päättävät tapahtumiensa kohtalosta.

Messukeskus ilmoittaa sulkevansa parhaillaan käynnissä olevat tapahtumansa koronavirustilanteen vuoksi.

Messukeskuksessa ovat käynnissä Gastro Helsinki -messut, PacTec, FoodTec ja PlastExpo Nordic messut sekä Sign, Print & Pack -messut.

Myös huhti-toukokuuksi suunnitellut Messukeskuksen tapahtumat siirretään.

Kitaristi ja laulaja Erja Lyytisen meneillään oleva Blueskuningatar-kiertue jatkuu normaalisti. Hänellä on tänään torstaina 12.3. konsertti Varkaudessa, huomenna perjantaina 13.3. Kiuruvedellä ja lauantaina 14.3. Mikkelissä, jossa järjestettävä konsertti on loppuunmyyty. Ensi viikolla Erja konsertoi yhtyeineen Salossa, Helsingissä, Turussa ja Porissa.

Hallituksen suositus peruuttaa yli 500 hengen tapahtumat aiheuttaa muutoksia Erjan kiertueessa ainoastaan Porin konserttiin lauantaina 21.3., jonne lippuja on myynnissä kaikkiaan 490 kappaletta.

Tampereen Työväen Teatteri lopettaa esitystoiminnan infektiotilanteen vuoksi.

– Vaikka valtioneuvoston suositus koski yli 500 hengen tilaisuuksia, koemme että meillä on teatterina vastuu sekä kävijöidemme että henkilökuntamme terveydestä, teatterinjohtaja Otso Kautto toteaa.

Helsingin kaupunginorkesterin ja Radion sinfoniaorkesterin konsertit Musiikkitalossa peruttu toukokuun loppuun saakka.