Suomessa tv-ohjelmaa tekevä Jyrki Sukula ei pääse Italiaan perheensä luokse

Italiassa asuva kokki Jyrki Sukula jää toistaiseksi Suomeen. – En voi riskeerata kanssayrittäjiä ja kumppaneita, että menisin riskialueelle, hän sanoo.

Italiassa perheensä kanssa asuva kokki Jyrki Sukula on tehnyt päätöksen: toistaiseksi hän ei lähde Italiaan ollenkaan. Sukula on ollut jo kaksi viikkoa Suomessa.

Suomessa hänet pitää kiireisenä Nelosen tv-ohjelma Suomalainen menestysresepti, jonka kuvaukset alkoivat kuukausi sitten.

– Viikko sitten tein päätöksen, etten lähde nyt Italiaan. En voi riskeerata kanssayrittäjiä ja kumppaneita, että menisin riskialueelle.

– Kevään työkuviot täällä on rakennettu pitkälle.

Kotiin paluustaan Sukula ei osaa luonnollisesti sanoa mitään.

– Varmaan kukaan maailmassa ei osaa sanoa, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Jyrki ja Riikka Sukulalla on talo ja viinitila Italian Piemontessa. Pariskunnan kaksi tytärtä ovat kouluiässä. He ovat päivät kotona. Kaikki Italian koulut on toistaiseksi suljettu.

– Tytöt käyvät virtuaalikoulua, Jyrki Sukula kertoo.

Italiassa Sukulat asuvat 500 ihmisen kylässä. Lähin naapuri on 300 metrin päässä. Tartuntariski on Jyrki Sukulan mukaan pieni. Perhe voi Italiassa hyvin.

– Kaupassa pitää käydä ja vaimo käy töissä kodin ulkopuolella. Hän johtaa viinitilaa.

–Veikkausskenarioni on, että Italiassa tilanne helpottaa, enkä saa mennä sinne, koska olen pian täällä karanteenissa, Jyrki Sukula sanoo.

Tuttavapiirissä ei ole koronaan sairastuneita. Kaksi viikkoa sitten, kun Jyrki Sukula oli viimeksi Italiassa, punaiset tartunta-alueet olivat Venetossa ja Lombardiassa, noin 200-300 kilometriä perheen kodista itään.

– Siellä missä me asumme, ei ollut tartuntoja. Olen positiivisella mielellä, Jyrki Sukula sanoo.

Hänellä ei ole mitään hätää eikä myöskään perheellä.

– En halua kylvää kauhua.

– Totta kai tilanne aiheuttaa uudelleen organisointia, mutta minun ongelmani ovat suhteellisen pieniä monien muiden ihmisten vaivoihin nähden, Jyrki Sukula päättää.