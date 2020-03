Tom Hanksin poika sai pysäyttävän puhelun isältään – avautuu nyt koronavirukseen sairastuneiden vanhempiensa tilanteesta

Koronavirukseen sairastuneiden Tom Hanksin ja Rita Wilsonin Chet-poika kertoi Instagramissa, että hänen vanhempansa voivat toistaiseksi hyvin.

Näyttelijä Tom Hanks, 63, ja hänen vaimonsa Rita Wilson, 63, kertoivat keskiviikkoiltana sairastuneensa koronavirukseen. Hanks tiedotti asiasta sosiaalisen median välityksellä, muun muassa Instagramissa ja Twitterissä.

Hetkeä myöhemmin pariskunnan poika, muusikkona ja näyttelijänä uraa luova Chet Hanks, 29, julkaisi omalla Instagram-tilillään videon, jossa hän kertoi myös omille seuraajilleen vanhempiensa diagnoosista. Hän kertoi puhuneensa vanhempiensa kanssa puhelimessa ja ettei pariskunta ole diagnoosista kovin huolissaan.

– Se on totta. Vanhempani sairastuivat koronavirukseen. He ovat molemmat nyt Australiassa, missä isäni kuvaa elokuvaa. Sain juuri puhelun heiltä. He voivat hyvin, eivätkä ole kovin sairaita. He eivät ole huolissaan tai paniikissa, mutta käyvät nyt läpi tarpeellisia varotoimia, Chet kertoi videolla.

– Mielestäni tästä ei tarvitse olla kovin huolissaan. Kiitän kaikkia tuesta ja huolesta, mutta uskon tämän päättyvän hyvin. Pysykää turvassa, rakkautta, hän jatkoi.

Tom Hanks ja Rita Wilson ovat parhaillaan Australiassa, minne Hanks matkusti kuvaamaan uutta Elvis Presleyn elämästä kertovaa elokuvaa. Keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa Hanks kertoi pariskunnan tunteneen olonsa väsyneeksi ja kärsineen lihaskivuista, minkä seurauksena he päättivät mennä testaamaan itsensä koronaviruksen varalta.

– Rita ja minä olemme täällä Australiassa. Tunsimme olomme väsyneeksi, niin kuin olisimme vilustuneita, ja meillä oli lihaskipuja. Ritalla oli ajoittaisia vilunväristyksiä. Myös pientä kuumetta. Niin kuin maailmassa tällä hetkellä täytyy tehdä, pelasimme varman päälle ja menimme koronavirustesteihin. Tulos oli positiivinen, Hanks kirjoitti.

– No, mitäs seuraavaksi? Lääkintäviranomaisilla on protokollansa, joita pitää noudattaa. Meitä Hankseja testataan, tarkkaillaan ja pidetään eristyksissä niin kauan kuin yleinen terveys- ja turvallisuustilanne sitä vaatii. Eipä tässä kai voi muuta kuin ottaa päivän kerrallaan, vai mitä? hän jatkoi.

Tom Hanks ja Rita Wilson kertoivat keskiviikkona sairastuneensa koronavirukseen.

Australiassa on tämän hetkisten tietojen mukaan todettu yli 120 koronavirustartuntaa. Maassa käydään tällä hetkellä keskustelua myös tulevana viikonloppuna järjestettävän Australian GP:n kohtalosta. Tällä hetkellä viisi F1-tallien työntekijää on karanteenissa Melbournessa koronavirusepäilyjen takia.

Suomessa koronavirustartuntoja on tähän mennessä todettu 65 kappaletta ja luvun odotetaan kasvavan.