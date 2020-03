Huippu-urheilijoiden perheessä kasvanut Jenni Janakka hyppäsi tyhjän päälle – nyt hänet tunnetaan seksipodcastista, jossa hän jakaa intiimiasioitaan tuhansille

Röyhkeyskoulusta ja Himocast -podcastista tunnettu Jenni Janakka irtisanoutui työstään ja teki unelmistaan totta. Nyt hän on menestynyt käsikirjoittaja ja puhetaiteilija.

Neljä vuotta sitten Jenni Janakka, 34, eli arkea, josta moni vain haaveilee. Hänellä oli vakituinen työ myyntiedustajana, työsuhdeauto ja hyvä palkka. Janakka oli taitava työssään ja se oli hänelle helppoa.

– Peruspaletti oli kasassa ja kaikki oli hyvin. Silti minusta tuntui, että panttaan itseäni ja jätän jotain tosi oleellista tekemättä. Tunsin olevani ikään kuin pause-tilassa, Janakka kertoo IS:lle.

Janakka oli lapsesta asti nauttinut teatterista, kirjoittamisesta ja esiintymisestä, ja halusi tehdä niitä. Maaliskuussa 2016 hän päätti irtisanoutua työstään ja jättäytyi ”tyhjän päälle” seuratakseen unelmaansa.

– Kun tuska kasvoi tarpeeksi isoksi, tuli olo, että nyt on tehtävä jotain, vaikka jotain niinkin älytöntä kuin ottaa loparit.

Vaikka päätös jättää vakituinen työ tuntui oikealta, löi todellisuus kovaa vasten kasvoja. Janakka oli vähällä luovuttaa, kun töitä ei löytynyt yli vuoteen eikä kukaan sanonut kyllä hänen käsikirjoituksilleen ja ideoilleen.

– Kevät 2017 oli synkkä. Siinä alkoi usko ja rahat loppua, ja alkoi jännittää, tuleeko tästä mitään. Samalla ajattelin, että jos tämä on väsytystaistelu, niin minähän en väsy. Jankutan ihmisille vaikka kiusallani, että osaan puhua ja kirjoittaa, ja minulta voi tilata niitä asioita niin kauan, että he tajuavat sen.

Lopulta Janakan taktiikka alkoi toimia. Hän aloitti suositun Hyvät ja huonot uutiset -ohjelman käsikirjoittajana ja keksi ajatuksen naisia voimaannuttavasta Röyhkeyskoulusta. Parissa vuodessa Janakasta tuli puhumisen, teatterin ja kirjoittamisen ammattilainen, joilla hän nyt elättää itsensä.

Janakan tausta on kaukana kulttuuripiireistä, sillä hän kasvoi huippu-urheilijoiden perheessä. Hänen isänsä on keihäänheittäjä Esa Utriainen, äitinsä uimari Päivi Utriainen ja sisko keihäänheittäjä Sanni Utriainen. Myös Janakka urheili nuorempana aktiivisesti: hän pelasi koripalloa ja harrasti maastojuoksua, uintia ja tanssia.

– Sanon aina vitsillä, että teatteri ja kulttuuri pelastivat minut liikunnalta, Janakka nauraa.

Todellisuudessa Janakan vanhemmat tajusivat jo varhain, ettei urheilu riittänyt esiintymistä rakastavalle tytölle.

– He veivät minut mannekiinikouluun. 6-vuotiaana olinkin sitten neljässä muotinäytöksessä, joita järjestettiin siihen aikaan kauppakeskuksissa. Vanhempani kuitenkin hoksasivat pian, että mannekiinikoulu oli edelleen ihan liian vähän ja ehdottivat, että mites toi Nokian työväennäyttämö ja harrastajateatteri? Ja sille tielle jäin.

Janakka on näytellyt teatterin lisäksi muun muassa 8-pallo- ja Luokkakokous-elokuvissa ja Pelimies- ja Syke-sarjoissa. Tänä keväänä hän kiertää Suomen suurimpia kaupunkeja Röyhkeyskoulu: Kuka mun päässä puhuu? -kiertueella, jolla hän palaa juurilleen teatteriin.

Idea naisia, ja miksei myös miehiä, voimaannuttavasta Röyhkeyskoulusta syntyi syksyllä 2017. Janakka oli tuolloin työpalaverissa, jossa hänen korvaansa särähti tapa, jolla naiset puhuivat itsestään.

– Havaitsin, että keskustelussa oli paljon sellaista, että valittiin jättää asioita tekemättä. Ilmaistiin tahto ja idea, mitä haluttaisiin, mutta melkein samassa lauseessa se poljettiin alas, ja kerrottiin miksi sitä ei muka voi toteuttaa. Keskustelu sisälsi valtavasti jossittelua ja isi-muotoja.

– Se alkoi soimaan korvissani ja minua alkoi suututtaa. Ajattelin, että ei hemmetti, onko tämä nyt oikeasti näin? Eivätkö naiset uskalla puhua ja uskoa itseensä?

Janakka alkoi ahmia tietoa aiheesta lukemalla tutkimuksia. Hän selvitti, oliko naisten keskuudessa vähättelevän kielen kulttuuria ja pian kävi ilmi, että naiset painavat itseään helposti alas, kun heidän pitää sanoittaa ajatuksensa ja osaamisensa ääneen.

Samaan aikaan maailmalla nosti päätään Me too -ilmiö ja naiset toivat esiin asioita, joista olivat vaienneet vuosikausia. Janakan Röyhkeyskoulu sopi teemaan hyvin.

– Röyhkeyskoulun ensimmäinen tilaisuus varattiin alle kahdessa minuutissa täyteen. Mä ihan säikähdin, että mikä juttu tämä on, mutta se oli sitä aikaa, että jotain muutosta kaivattiin.

Nyt Janakka on jatkojalostanut Röyhkeyskoulua ja jatkaa naisten voimaannuttamassa teatterin keinoin yhdessä Susanna Hyvärisen kanssa. Parin tunnin esityksissä hän tuo esiin omia epävarmuuksiaan ja stereotypioita, jotka vaikuttavat ihmisten käytökseen rajoittavasti.

Janakka tunnetaan myös Himocast-podcastissa, jossa hän keskustelee Kaisa Merelän kanssa seksistä ja seksuaalisuudesta. Suosittua, suorapuheista ja uteliaasti seksiin suhtautuvaa podcastia on tehty 56 jaksoa, joiden aikana Janakka on kertonut avoimesti muun muassa tekemisistään seksiklubilla, omista mieltymyksistään makuuhuoneessa ja noloista seksikokemuksistaan.

Janakka myöntää, että välillä äärimmäisen intiimeistä asioista jännittää puhua.

– On joitain juttuja, jotka oikeasti hirvittää. Mietin, että voiko tämä kääntyä joskus myöhemmin jossain tilanteessa minua vastaan? Se, että kerron omista anaaliseksikokemuksistani, ei ole pelottava asia, vaan se että koska puhutaan niin intiimeistä ja ihmisille henkilökohtaisista asioista, pelkään ilmaisevani itseäni huonosti ja loukkaavani tahtomattani jotakuta.

– Ajattelen kuitenkin, että mitä ahdistavammalta ja nolommalta aihe tuntuu, sitä hanakammin haluan puhua siitä. Se voi olla monelle avartavaa, sillä ihmiset eivät välttämättä uskalla edes ajatella sellaisia ajatuksia.

Se, että iso osa omaa seksuaalisuutta on jaettu netissä tuhansille kuuntelijoille on Janakalle arkipäivää. Kun Janakalta kysyy, miten hänestä on tullut niin avoimesti ja rohkeasti puhuva nainen, hiljenee hän hetkeksi. Vastaus nostaa tunteet pintaan.

– Varmaan täytyy kiittää turvallista lapsuutta. Olen etuoikeutettu, koska minulla on ehjä ja turvallinen perhe. Tarpeitani, rajojani ja ajatuksia on kuultu ja se on äärimmäisen tärkeää. Jokaiselle ihmiselle se kuulluksi tuleminen on todella arvokasta.

Janakka on läheinen perheensä ja etenkin Sanni-siskonsa kanssa. Huippu-urheilijana tämä osaa antaa neuvoja silloin, kun Janakka jännittää tärkeää työasiaa. Janakalle on myös aina ollut tärkeää tukea siskoaan niin arjessa kuin kisoissakin.

– Olen kisakatsomoissa ihan hirveän nolo, koska herkistyn ja innostun nopeasti. Minun on ollut tosi vaikea katsoa Sannin heittoja ilman, että päästän itse karjahduksen, koska elän täysillä mukana.

– Penkkiurheilijanakin olen sellainen, etten pysy paikallani hetkeäkään. Kun vaikka hiihdossa on loppukirin aika, minä lykin menemään hengästyneenä olohuoneessani.