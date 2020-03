Kaseva tulee taas – kuolleen kitaristin korvaava glamrokkari ei ollut edes syntynyt bändin huippuvuosina!

1970-luvulla kauniilla lauluharmonioillaan läpi lyöneen Kasevan uusi jäsen on Bloodpitistä tuttu Matthau Mikojan.

Melodisesta poprockista tunnettu Kaseva palaa keikoille noin puolentoista vuoden keikkatauon jälkeen. Kasevan perustajajäseniin kuulunut ykköskitaristi Tapio Rauma kuoli pitkäaikaiseen sairauteen 71-vuotiaana viime syksynä.

Rauman korvaajaa voi pitää melkoisena yllätyksenä. Kuusikieliseen tarttuu pian 38 vuotta täyttävä Matthau Mikojan, oikealta nimeltään Matti Mikkonen. Mikojan muistetaan parhaiten vuonna 2005 läpilyöntinsä tehneestä tamperelaisesta Bloodpit-yhtyeestä.

Raskaampaa glam- tai hard rockia soittaneen Bloodpitin single Out to Find You nousi jopa Suomen virallisen listan kärkeen. Kansainvälisestikin huomioitu yhtye hajosi kuitenkin jo vuonna 2007 ja perui muun muassa Euroopan-kiertueensa.

Mikojan on kertonut julkisesti päihde- ja mielenterveysongelmistaan. Nykyisin Mikojanilla on jälleen uusi yhtye. Lisäksi hän näyttelee Juice Leskistä Suomen Musiikkiteatterin helmikuussa ensi-iltansa saaneessa musikaalissa Viidestoista yö.

Kaseva perustettiin vuonna 1974. Yhtye esiintyi aktiivisesti vuoteen 1982 – Mikojanin syntymävuoteen – saakka. Popedan alkuperäinen kitaristi Arwo Mikkonen (1954–1986) oli Mikojanin isä.

Kaseva esiintyy uudessa kokoonpanossaan ensimmäistä kertaa Jack The Rooster -ravintolassa Tampereella ensi viikon perjantaina.

Kasevan suurimpia hittejä olivat muun muassa Striptease-tanssija, Mari, Tyhjää, Kun maailma elää ja Pena.