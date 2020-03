Tiistaina leikattu Pekka Pouta kertoo tilanteestaan – takana tuskainen yö

Pekka Poudan pohjeluu murtui viime viikolla. Tällä hetkellä meteorologi toipuu leikkauksesta ja toivoo, että jalan turvotus laskee pian.

MTV:n ja Forecan meteorologi Pekka Pouta, 52, on parhaillaan pitkällä sairauslomalla, sillä hän toipuu jalkaleikkauksesta. Pouta loukkasi nilkkansa viime perjantaina kesken työvuoronsa.

Meteorologi oli juuri kertonut sääennusteen MTV:n aamu-uutisissa ja poistui ulos studiosta ulkoiluttamaan Sini-koiraansa. Ulkoilureissulla Pouta liukastui kaltevalla nurmikolla niin, että hänen nilkkansa taittui kaskin kerroin ja rusahti ikävästi.

Poudan jalasta murtui rytäkässä pohjeluu ja vamma vaati leikkauksen, joka suoritettiin tiistaina. Poudan mukaan leikkauksessa todettiin, että nivelsiteet olivat onneksi pysyneet ehjinä.

– Leikkaus meni hyvin. Nyt odotellaan, että turvotus häviää ja jalka alkaa paranemaan, Pouta kertoo IS:lle puhelimitse.

Meteorologin ensimmäinen päivä leikkauksen jälkeen sujui hyvin rauhallisissa merkeissä. Pouta kertoo olleensa väsynyt ja tokkurainen.

– Eilen oli aika sekava päivä ja katselin tyhmänä vain telkkaria, hän sanoo.

Pekka Pouta liukastui viime viikolla ulkoiluttaessaan Sini-koiraansa kesken työvuoron.

Poudan mukaan toipuminen on nyt kuitenkin lähtenyt käyntiin verkkaisesti. Ikävintä tilanteessa on se, ettei hän pääse liikkumaan kunnolla, sillä joutuu käyttämään kyynärsauvoja.

– Eniten ärsyttää tällä hetkellä se, ettei mitään saa kannettua ja liikkuminen on tosi hidasta ja työlästä. Toinen ikävä juttu on se, että tämä jalka on tosi turvoksissa. Se turpoaa tämän irtokipsin alla ja kipsi painaa niitä leikkaushaavoja, Pouta selittää.

Kovan turvotuksen vuoksi jalka on hetkittäin hyvin kivulias eivätkä lääkkeetkään tahdo auttaa. Pouta joutuu pitämään irtokipsiä jalassaan myös yöllä ja se vaikeuttaa nukkumista.

– Vaikka vedin kolme Panacodia ja yhden kasisatasen Buranan, nukuin yöllä yhteensä varmaan tunnin. Muuten se ei ole kipeä, mutta kun se turpoaa ja kipsi puristaa. Pitäisi saada se turvotus laskemaan nopeasti, Pouta harmittelee.

Meteorologi koittaa helpottaa turvotusta lepäämällä jalka kohotettuna.

Pekka Pouta ja Sini-koira MTV:n studiolla joulukuussa.

Pouta on poissa tv-ruudusta ja sairauslomalla ainakin huhtikuun alkupuolelle saakka. Hänen mukaansa jalan tilannetta arvioidaan uudelleen sitten, kun tikit poistetaan.

– Tikit poistetaan parin viikon päästä ja sitten näkee, onko jalka lähtenyt parantumaan. Tilannetta seurataan.

Meteorologin töiden lisäksi Poudan arkeen on sisältynyt viime aikoina opiskelua, sillä hän palasi hiljattain koulun penkille 20 vuoden tauon jälkeen.

Helsingin yliopistosta luonnontieteiden kandidaatiksi aikoinaan valmistunut Pouta päätti saada valmiiksi kesken jättämänsä yliopisto-opinnot ja ryhtyi kirjoittamaan gradua. Pouta toivoo, että saisi sairausloman aikana viimeisteltyä gradunsa, mutta toistaiseksi hänen vointinsa on ollut sen verran uupunut, ettei kirjoittaminen ole tullut kuulonkaan.

Sairausloma pakotti myös Poudan Sini-koiran lomalle. Sini on tuttu näky MTV:n lähetyksissä, sillä tämä viihtyy loistavasti isäntänsä työpaikalla.

Sini on innokas työntekijä, joka kaipaa jo muutaman päivän sairausloman jälkeen takaisin tv-studiolle.

Pouta myöntää, että sairauslomalla olo tylsistyttää Siniä selvästi hieman, sillä se lähtisi mieluummin töihin kuin oleilisi kotioloissa.

– Kyllä Sini vähän tylsistyy, kun ei pääse töihin. Se on sille tärkeä osa päiviä, että pääsee leikkimään sinne. Leikkinähän se sitä lähinnä pitää.

– Onneksi Sinillä on kaksi ulkoiluttajaa kotona, niin sekin jotenkin järjestyy.

Pekka Pouta on kuulunut MTV:n vakiokasvoihin jo parinkymmenen vuoden ajan. Hän on hurmannut katsojat sutjakalla ja rauhallisella esiintymisellään.

Pouta on nähty vuosien varrella myös useissa tv-ohjelmissa. Hän on muun muassa pyörähdellyt Tanssii tähtien kanssa -kisan parketilla ja kertonut koulumuistojaan Luokkajuhlat-sarjassa.