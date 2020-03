Laulaja Antti Railio ja Siiri-rakas: seitsemäs lapsi tulossa!

Railio ja Siiri-rakas kertovat asiasta Instagramissa.

The Voice of Finland -laulukilpailun voittanut Antti Railio ja hänen Siiri-kihlattunsa saavat perheenlisäystä. Pari kertoo ilouutisista Instagramissa. Kyseessä on pariskunnan ensimmäinen yhteinen lapsi.

Kuvassa pari poseeraa yhdessä hymyillen. Railio pitelee kädessään äitiyskorttia.

– Nyt kävi näin, että häämekko meni uusiksi! Sen lisäksi että me mennään loppukesästä naimisiin, meidän perhe kasvaa vielä yhdellä rakkaalla lapsella. Emme malta odottaa että tulet meidän syliimme... Iskä ja äiskä rakastaa sinua, pari kirjoittaa Railion Instagram-tilillä julkaistun otoksen kuvatekstissä.

Julkaisu on kerännyt lukuisia onnitteluita ja satoja tykkäyksiä.

Antti Railiolla on aiemmasta suhteestaan kaksi lasta ja Siirillä neljä, joten tänä vuonna syntyvä pienokainen on uusperheen seitsemäs. Perhe asuu omakotitalossa Seinäjoella. Pariskunta kertoi IS:lle yhteiselostaan viime marraskuussa.

– Olemme Siirin kanssa tosi samanlaisia. Okei, Siiri on hieman ärhäkämpi ja minä puolestani sellainen suurpiirteisempi taiteilijasielu, mutta esimerkiksi arvomaailmamme on yhteneväinen. Myös lapsemme tulevat hienosti toimeen keskenään, Railio kertoi IS:lle tuolloin.

– Nämä puolisentoista vuotta ovat olleet mahtavaa aikaa. Olen todella löytänyt sen oikean, aidon sielunkumppanini. Näin tapahduttua kaikki masennusoireeni katosivat lopullisesti kuin yhdestä iskusta. Nyt katseeni voi sanoa lepäävän korostetusti Siirin kauniilla kasvoilla, ei enää tyhjyydessä.

Pari kertoi IS:lle viime marraskuussa, että aikoo avioon tulevana kesänä. Syksyllä TV5-kanavalla pyörineessä Say Yes to the Dress Suomi -ohjelmassa nähtiin unelmiensa hääpukua etsimässä Siiri, joka hullaantui muusikkoon heti ensimmäisen tapaamisen jälkeen. Unelmapukua joutuu nyt etsimään uudelleen.

– Antissa kiehtoo oikeastaan kaikki. En olisi arvannut törmääväni hänen kaltaiseen sympaattiseen ja monipuoliseen mieheen, Siiri kertoi IS:lle marraskuisessa haastattelussa.

– Vaikka Antilla on kuluvana vuonna ollut tosi paljon töitä, kotiin tultuaan hän on jaksanut kuunnella ja keskustella kanssani, myös niistä syvällisemmistä asioista. Hän on ollut aidosti läsnä, ja sitä olen arvostanut suuresti. Olen korviani myöten rakastunut häneen.