Amerikan parhaiten palkattu escort liittyi Instagramiin – haluaa rikkoa työhönsä liittyviä stigmoja

Alice Little on laillistettu seksityöläinen.

Alice Little työskentelee escortina Moonlite Bunny Ranchilla Nevadassa. Tämän lisäksi Little ilmoittaa olevansa intiimikouluttaja ja -valmentaja. Hänestä on tullut lyhyessä ajassa somevaikuttaja, jonka Youtube-kanavalla on lähes 30 000 tilaajaa ja Instagramissa 104 000 seuraajaa.

Little uskoo, että hänen menestyksensä johtuu uskalluksesta tulla julkisuuteen nimenomaan seksityöläisenä.

Nuori nainen avautui Daily Starille:

– Kaikki alkoi siitä, kun asiakkaani ryhtyivät kyselemään seksileluista. Minä päätin ryhtyä suosittelemaan niitä, ja sitä kautta autan kyselijöitä laajentamaan seksuaalisuuttaan.

– Minulle on hyvin selvää, että seksityöläisen stigma on erittäin vahva. Sanotaan, että escortit eivät voi olla somevaikuttajia. Itse asiassa mikään muu ammattiryhmä ei ole niin kokenut näissä asioissa kuin me.

– Stigma on lamauttava voima. Se vaikuttaa siihen, kuinka meidät nähdään ja siihen, kuinka me näemme itsemme.

– Vuosia minulle tolkutettiin – ja uskoin siihen itsekin – että ammattini vuoksi en voisi saada yrityskumppanuuksia. Vaikka kaikki harrastavatkin seksiä, seksityötä ei pidetä laillisena elämäntapana.

– Kuten moni muukin alalla, perustin kotisivut saadakseni asiakkaita. Ajan kuluessa huomasin, että minulla on taitoa tehdä myös digitaalista markkinointia. Sen kautta minusta on tullut parhaiten palkattu escort.