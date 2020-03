Lottojuontajana tunnetuksi tullut Netta, 39, on hevibändin räväkkä laulaja – huomasi yhden harvinaisen hyvän seikan metallipiireissä

Lottolähetyksistä ja tv-sarjoista tuttu Netta Laurenne räväyttää nyt metallibändin laulajana.

Vaalea Netta Laurenne (o.s. Dahlberg), 39, on monille tuttu tv:stä, jossa hän on juontanut perinteikästä lottolähetystä jo muutamien vuosien ajan. Lisäksi monipuolisen naisen on voinut bongata näyttelijänä esimerkiksi Moderneista miehistä, Sorjosesta tai esimerkiksi uunituoreesta Hotel Swan -sarjasta.

Tv-töiden lisäksi Laurenne on ansioitunut myös aivan toisenlaisella alalla: hän on tänä keväänä ensimmäisen levynsä julkaisevan heviyhtye Smackboundin solisti. Yhtyeen riveihin kuuluu Laurenteen lisäksi Teemu Mäntysaari, Rolf Pilve, Vili Itäpelto ja Tuomas Yli-Jaskari. Viisikko on soittanut yhdessä vuodesta 2015 asti ja kiertänyt tähän saakka soittamassa cover-kappaleita nimellä Run for Cover.

Smackbound-yhtye julkaisee nyt ensimmäisen albuminsa.

Nyt yhtye on kuitenkin valmis julkaisemaan ensimmäisen oman albuminsa, jossa on yhdistetty ennakkoluulottomasti montaa eri genreä ja tyylilajia. Laurenne kuvaileekin kokonaisuutta monipuoliseksi ”modernin metallin ilmentymäksi”.

Kappaleiden sanoitukset ovat syntyneet Laurenteen omasta kynästä.

– On hyvin erilaista esittää omia kappaleita kuin hyväksi havaittuja muiden kappaleita. Tämä on niin paljon henkilökohtaisempaa, Laurenne myöntää.

– Pyrin sanoituksissa sellaiseen rehellisyyteen, että asioista puhuttaisiin sellaisina kuin ne on, hyvässä ja pahassa. Siellä on teema rakkaudesta, yhteiskunnasta ja pettymyksestä lähtien.

Hevimusiikki on aina ollut lähellä Laurenteen sydäntä, vaikka Tampereen konservatoriossa opiskelleen laulajan juuret pohjautuvatkin itse asiassa oopperan ja klassisen musiikin puolelle puolelle.

– Ihan ensimmäisenä olin oopperassa töissä. Siirryin sitä kautta musikaalien ja teatterin pariin. Klassinen laulaminen ei ole niinkään minun juttuni, mutta toimi hirveän hyvänä pohjana kaikelle muulle laulamiselle.

Myöhemmin blues vei naisen mennessään ja hän on tehnyt 2000-luvulla myös oman bluesrocklevyn.

Hevimusiikki on aina ollut lähellä Laurenteen sydäntä. Nyt hän laulaa Smackbound-yhtyeessä.

Oikeastaan juuri bluesin takia myös metallimusiikki kietoi Laurenteen pauloihinsa.

– Metallissa yhdistyy kaikki bluesin parhaat puolet. Saa laulaa kovaa, rumasti, kauniisti tai miten ikinä haluaakaan.

– Metallimusiikissa on upeaa se, että laulajalle ei sanota, että voitko laulaa söpösti. Sitäkin on elämän varrella ja tässä työssä joskus kohdannut, että pitää olla pieni, söpö ja nätti. Tässä saa käyttää voimaansa miten haluaa tai olla käyttämättä.

Suuremmilta ennakkoluuloilta Laurenne kertoo kuitenkin säästyneensä. Hän kiittää erityisesti siitä, että raskaamman musiikin kuuntelijat arvostavat musiikkia.

– Hevipiireissä on se hieno asia, että täällä on kaikki musiikin takia. Se on tämän kauneimpia puolia. Ihmiset tulee oikeasti keikoilla musiikin takia, ja kaikki ulkoiset asiat ovat toissijaisia tälle kuuntelijakunnalle.

Netta Laurenne aloitti lottojuontajana keväällä 2017.

Raskaamman musiikin piireistä löytyi myös rakkaus. Laurenne meni naimisiin musiikkipiireistä löytyneen kitaristina ja tuottajana työskentelevän miehensä kanssa 2017. Samalla nimi vaihtui Dahlbergistä Laurenneksi.

Tyttönimi oli käytössä vielä silloin, kun Laurenne debytoi lottojuontajana. Lottolähetyksiin Laurenne päätyi, kun Veikkaus etsi Näyttelijäliiton sivuilta näyttelijöitä ja otti häneen yhteyttä. Laurenne on toiminut myös lähetysten tuottajana.

– He hakivat hommaan nimenomaan näyttelijää, ja sellaisen he myös saivat.

Lottolähetyksissä Laurennea nähdään nykyään hieman harvemmin. Nyt hän juontaa perinteikästä show’ta noin kerran kuussa.

– Se on ollut hyvä ja kiva duuni. Se on minulle keikka niin kuin mikä tahansa muukin, ei vain tarvitse avata ääntä niin kuin ennen laulamista.

Netta Laurenne on tehnyt töitä musiikin, teatterin ja tv:n parissa.

Mitä enemmän kasvot ovat esillä julkisuudessa, sitä varmemmin joku tunnistaa. Laurenne myöntääkin saavansa silloin tällöin kommenttia töistään.

– Jotkut saattaa tulla haukkumaan, että en saanut heille lottoriviä oikein, kun taas jotkut tunnistaa näytelmistä tai tv-sarjoista. Osa taas tunnistaa laulajana. Harvoin ihmiset tunnistaa kaikista yhtä aikaa. Se on ihan hyvä, hän nauraa.

Tänä vuonna Laurennella on monta rautaa tulessa, kuten aina ennenkin. Nyt hän ja koko yhtye odottavat malttamattomina kesää, jolloin he pääsevät esiintymään Nummirockin kaltaisilla festareilla.

– Suuri haaveeni on se, että saisin laulaa James Bond -elokuvan tunnuskappaleen. Jotta siihen päästään, niin tarvitsee tehdä vielä hieman lisää töitä, Laurenne nauraa.