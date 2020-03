Tuntemattoman miehen viesti sai Laura Frimanin tulistumaan – sitten toimittaja täräytti takaisin tavalla, joka sai lähettäjän lähes sanattomaksi

Laura Friman on nostanut esille julkisen työn myötä nurjan puolen – törkykommentit.

Toimittaja-kirjailija Laura Friman, 39, kertoo Instagramissa julkisen työn myötä saamistaan törkykommenteista. Friman on julkaissut Instagramin tarinat -osiossa kirjoituksen, jossa kertoo julkisen työn nurjasta puolesta.

– Olen viime kuukausina kriiseillyt yhä voimakkaammin sitä, miten p*skaa julkinen työ on. (Sen tunteen kanssa on myös todella yksin, jos esimerkiksi ystäväpiiri ei ole samassa tilanteessa – itselläni on näin), Friman kirjoittaa julkaisussaan.

Friman toteaa, ettei nimettömälle kirjoittelulle voi mitään, mutta henkilökohtaisiin yhteydenottoihin hän pyrkii vastaamaan aina samalla tyylillä.

– Vedän yhä aina henkeä, kerron että tuollainen tuntuu pahalta mutta toivotan silti hyvää jatkoa, eli vastaan lempeästi ja universaalilla rakkaudella – enkä edes passiivisaggressiivisesti, vaikka niin voisi kuvitella, Friman kirjoittaa.

– Kummallista on, että vastaus siihen on aina täysin eri ihminen, usein pöllämystynyt ja poikkeuksetta katuva. Ihmiset on niin outoja.

Friman nostaa esille myös yhden esimerkkitapauksen.

– Kiva kuunnella sua, viestittää seuraaja Frimanille.

– Mut oot kuplassa.

– V**tu että maalla vihataan sun kaltaisia lässyttäjiä.

Friman vastaa seuraajalleen rehellisesti.

– Kiitos kivasta palautteesta. Se sattui, kuten lieni tarkoituskin. Mutta silti: ihanaa kevättä ja kaikkea hyvää, kirjoittaa Friman vastauksessaan.

Vastaus saa seuraajan punnitsemaan sanojaan uudelleen.

– Olin asiaton, pahoittelut. Otan asiakseni kaikin tavoin laajentaa ymmärrystäni. Hyvää naistenpäivää eilen ja mukavaa kevättä, seuraaja kirjoittaa katuvaiseen sävyyn.

Naurettavia työtarjouksia

Julkinen työ tuo mukanaan myös monenlaisia työtarjouksia. Maaliskuun alussa Friman kertoi Instagramissa palkkioista, joita hän saa sosiaalisen median yhteistyösisällöstä. Hän toivoi, että sisällöntuottajille tarjottaisiin asianmukaisia palkkoja naurettavien työtarjouksien sijaan.

– Puhutaanpa hetki rahasta ja työstä! Olen lopen kyllästynyt järjettömiin yhteistyöehdotuksiin, joten muotoillaanpa raameja ääneen ja esille, toivottavasti kollegoidenkin puolesta, Friman kirjoitti julkaisussaan.

– Konkreettiset summat tuovat selkeyttä: esimerkiksi Instakuva feedissäni ei koskaan maksa alle 500€ ellei kyse ole aivan poikkeuksellisesta sydämenasiasta. En tee tuota halvemmalla muitakaan töitä, kirjoita tai juonna, joten kaikkein vähiten tekisin sellaisella summalla mainontaa.

Friman lisäsi, ettei nelinumeroinenkaan summa ole kohtuuton. Yritys ei maksa vaikuttajalle vain yhdestä kuvasta, vaan muun muassa copywriterin ja kuvaajan työstä.

– Lisäksi maksetaan henkilöbrändin (joo, hirveä konsepti mutta tällaisessa maailmassa me elämme) valjastamisesta yrityksen käyttöön: kuten siitä, että kuvan postaaja puurtaa IG-tilinsä kanssa ympäri vuoden ja on onnistunut hankkimaan tukun sitoutuneita seuraajia heittämällä persoonansa peliin.

Friman kirjoittaa, että yritys maksaa myös siitä, että julkisen työn myötä vaikuttaja saa myös lokaa niskaansa. Tämä taas saattaa olla henkisesti raskasta.

– Omassa tapauksessani lasken, että mulle maksetaan myös pitkästä journalistisesta urasta, akateemisesta tutkinnosta ja laajasta yleissivistyksestä. (Siis tavallaan vaikkapa jokaisesta kirjasta, jonka olen teininä kirjaston nurkassa lukenut ja joka on avartanut ja rikastuttanut ajatteluani ja kehittänyt ideointi- ja kirjoitustaitoani.)