Katso kuvat! Mikael ja Metti Forssellin ränsistynyt mökki sai tv-ohjelmassa täysin uuden ilmeen: ”Aivan mielettömän upea!”

Mikael ja Metti Forssell halusivat mökin, jossa viihtyvät myös lapset. Mikaelin ostama, lähes 10 vuotta tyhjäkäytöllä ollut mökki muuttuu Huvila & huussi -ohjelmassa paratiisipaikaksi.

Uudella Huvila & huussi -kaudella nähdään jälleen uskomattomia lomaparatiiseja, jotka on remontoitu ja loihdittu elämää nähneistä kesämökeistä.

Tällä kaudella kunnostetaan myös useamman julkkiksen kesäpaikka.

Yksi kauden helmistä löytyy Loviisasta, jossa Mikael ja Metti Forssellin kesäpaikka kokee uskomattoman muodonmuutoksen niin sisältä kuin ulkoakin.

IS Tv-lehti pääsi tutustumaan lopputulokseen yhdessä Forssellien kanssa.

Metti ja Mikael saapuivat katsomaan uudistettua mökkiään jännittynein mielin.

Jo itse mökkitie on kaunis kuin mikä: se halkoo ihastuttavaa merenrantaa ja päätyy kallioiseen niemennokkaan.

– Minulla on ollut tämä paikka jo kohta 10 vuotta, mutta emme ole juuri käyneet täällä. Vanhempieni mökki on tässä lähellä, ja olemme sitten käyneet siellä, Mikael kertoo.

Mökki löytyy upealta paikalta Loviisan saaristosta.

Hänelle maisemat ovatkin tutut, sillä hänen perheensä on mökkeillyt Loviisassa vuodesta 1985 lähtien. Metin perheellä ei ole ollut mökkiä. Lasten synnyttyä hänkin on lämmennyt asialle.

– Nykyään olen ihan eri tavalla innoissani mökkeilystä, koska lapset viihtyvät pihalla ja vedessä ja keksivät itsekseenkin kaikkea omaa puuhaa, Metti sanoo.

Ennen kuin pariskunta pääsee katsomaan, mitä vanhalle kesäpaikalle on tehty, he saavat jännittää lopputulosta hetken aikaa kauempana tiellä. Jännitys on todella käsinkosketeltava.

– Olen nähnyt mökistä unta jo pari kolme viikkoa ja olen aivan hermorauniona, Mikael kertoo.

Metti ei ole ollut mökki-ihmisiä, Mikaelin perhe on sen sijaan mökkeillyt Loviisassa pitkään.

– Tämä projekti on tullut mieleen jatkuvasti. Kiljuin autossa matkalla, sillä en malta odottaa, mitä kaikkea tänne on tehty. Jännittää ihan sikana, Metti jatkaa.

Kahden pikkulapsen vanhemmat eivät ole tähän mennessä juuri viihtyneet Loviisan-mökillään, vaikka Helsingistä matkaa on vain tunti.

Loviisan-mökki oli ollut vähällä käytöllä jo lähes 10 vuotta.

Yksi syy on se, ettei lapsille ole ollut siellä riittävästi tekemistä.

– Toivoimme tänne enemmän toiminnallisuutta pihapiiriin, koska täällä ei ollut sellaista aluetta, jossa lapset voisivat touhuta, Metti sanoo.

Toinen syy vähäiseen mökkeilyyn on ollut se, että ympäristö ja rakennus ovat olleet enemmänkin työleiri kuin lomanviettopaikka. Kaikki on ollut vähän rempallaan.

Keittiö oli tummaa puuta.

Myös mökkikausi on jäänyt lyhyeksi, koska sisätiloissa ei ole viihtynyt kovin hyvin, ja piha on ollut keskeneräinen.

– Aina on ollut jotain säätöä: kaikki vedet on pitänyt kantaa tänne, on ollut kylmä, eikä paikan päällä ole ollut lasitettua terassia, joka pidentäisi lomailukautta. Jos tänne saisi lämmitetyn terassin, tänne voisi tulla jo aiemmin keväällä, Mikael sanoo.

Tältä lastenhuone näytti aiemmin.

Ny toiveissa on nimenomaan lasitettu terassi. Muita toiveita on yllättävän vähän, koska he eivät itsekään osanneet ajatella, mitä kaikkea pihalle tai mökkiin voisi saada.

– Taisin todeta etukäteen, että palju olisi ihan mieletön. Mutta odotan yllätysmomenttia – jotain sellaista, mitä en olisi itse ymmärtänyt edes ajatella, Metti sanoo.

– Ja minä toivoin, että sisätila olisi dynaamisempi, Mikael jatkaa.

On aika jatkaa matkaa kohti niemen kärkeä ja tonttia.

Vielä ei saa avata silmiä...

Jo ajotieltä pariskunta näkee kauas pihaan ja tajuaa, että mökin piha on laitettu aivan uusiksi: kokonaisuus on jotain, mitä he eivät osanneet lainkaan odottaa.

Patio ja lasitettu terassi pidentävät lomakautta.

Upea lasitettu terassi on rakennettu takapihan sijaan rakennuksen eteen, ja maisemat ovat siitä suoraan merelle. Yllätys on täydellinen.

Koko mökin etuosa on purettu ja uudistettu täysin.– Tätä en osannut odottaa lainkaan! Tämä on aivan mielettömän upea!

Yllätys oli täydellinen.

Yllätykset eivät jää siihen. Sisätilat ovat saaneet uudenlaisen, raikkaan ja valoisan ilmeen, jota pariskunta rakastaa heti.

Mökin sisustuksen on suunnitellut ohjelman sisäkohteista vastaava sisustusarkkitehti Mikko Vesanen.

– Parasta on se, että nyt makuuhuoneesta pääsee suoraan sisätiloihin, kun aiemmin piti kiertää ulkokautta. Ja lapset saivat oman huoneen, pariskunta intoilee.

Mökin sisätilat olivat tummat ja ahtaat.

Keittiö ja olohuone saivat valoisan ilmeen.

Mökkiin on asennettu myös uudet sähköt, juokseva vesi ja viemäröinti.

Lämmitetty terassi tuo rutkasti lisää tilan tuntua. Lasitettu patioalue on nimetty tähtiterassiksi, koska sen katosta näkee tähtitaivaan.

Lasitettu terassi oli pariskunnan suurin toive.

Palju puolestaan on viety paraatipaikalle saunan viereen, aivan niemen kärkeen, ja puita on kaadettu ympäriltä niin, että paljusta on upeat merimaisemat joka suuntaan.

– Tämä alue on suurin yllätys, sillä Mikael ja Metti toivoivat sitä mökin taakse, paljastaa ohjelman uutena kasvona nähtävä maisemasuunnittelija Kati Jukarainen.

Suurin yllätys oli palju ja sen viereen rakennettu erillinen terassi sohvaryhmineen. Kuvassa myös Kati Jukarainen ja Mikko Vesanen.

Jukarainen vastaa kauden kaikista pihakohteista.

Paljun ympärille on myös rakennettu terassi sohvineen ja sohvapöytineen, ja saunakin on saanut täysin uuden ilmeen.

Sauna sai uuden ilmeen sisältä ja ulkoa.

Saunan edestä kaadettiin puita merimaiseman tieltä.

Myös saunan sisätilat olivat aivan erilaiset kuin ennen.

Terassilautaa mökkialueella on tarvittu kaiken kaikkiaan 120 neliötä, mutta patioita onkin useampia.

– Terassia ei ollut aiemmin oikeastaan ollenkaan, ja nyt sitä on useassa eri paikassa. Isoja patioalueita toivotaan mökeille nyt paljon, mutta tällaiset pienemmät terassikokonaisuudet toimivat tosi hyvin, Jukarainen toteaa.

Pihapiiri on kokenut valtavan myllerryksen. Kaikkein eniten pariskuntaa ilahduttaa talon eteen tehty iso tasainen nurmikkoalue, jossa lapset voivat pelata ja leikkiä. Uutta nurmikkoa tarvittiin 400 neliötä.

Pihapiirissä on valtava nurmikkoalue.

Saunaan johtava polku on sommiteltu liuskekivistä.

– Teimme useampia kulkuväyliä, jotka tuovat pihaan selkeyttä. Nyt moneen paikkaan voi kävellä paljain jaloin suoraan mökiltä tai saunasta, kertovat pihaurakoitsijat Jani Kärkkäinen ja Teemu Luostarinen.

Kulkureitit olivat aiemmin heinikkoisia hiekkapolkuja.

Liuskekivistä tehty polku johtaa saunasta mökkiin.

Saunan ja mökin väliin on asennettu 120 neliötä kunttaa eli metsänpohjaa.

– Piha oli melko heinikkoinen, ja metsänpohjalla saa helposti siistin pihan. Omistajat halusivat, ettei mökki olisi kova työleiri, ja kuntta on todella helppohoitoinen, Luostarinen sanoo.

Piha oli aiemmin täynnä ruohikkoa.

Kaivuri n maasta nostamat kivet jätettiin koristeeksi.

Osa poluista on täytetty murskeella, jota löytyy ympäri mökkipihaa. Yhteensä pihaan on käytetty 90 tonnia maa-ainesta ja mursketta, 90 tonnia multaa ja 20 tonnia hiekkaa.

Lisäksi pihalle on tuotu suuret määrät betonia, harkkoja ja isoja kiviä.

Tärkeintä oli järeiden koneiden, kuten kaivinkoneen, traktorin ja kauhakuormaajan pääsy pihapiiriin, sillä ilman kunnon koneita maata olisi ollut mahdoton myllätä.

– Maasta on kaivettu ylös useita valtavia kiviä, jotka on jätetty pihan koristeiksi.

Seiniä avattiin lähes joka puolelta.

Mitään halpaa lystiä remontoiminen ei toki ole.

Kuten kaikki ohjelmaan osallistuvat, myös Forssellit maksavat remontista koituneet normaalit palkka- ja tarvikekulut. Joistakin tarvikkeista saa toki alennusta.

Tältä näyttää lastenhuone.

Ohjelmaan osallistuvien suurin säästö on aika: he saavat valmiin paketin suunnitteluineen ja rakentamisineen. Itse ei tarvitse stressata lopputuloksesta, ja ideointikin jätetään osaavien ammattilaisten käsiin.

Sisä- ja ulkoremontin suunnittelussa tarvitaan myös täysin eri alojen osaajia.

Piharemontti valmistui kahdessa viikossa.

– Tällaista piharemonttia saisi tehdä 3–4 kesää, jos itse ryhtyy hommiin. Nyt meillä oli 10 tyyppiä töissä kahden viikon ajan, ja lopputulos on tässä, Jani Kärkkäinen kertoo.

Huvila & huussi, maanantaisin 16.3. alkaen Nelonen klo 20.00.

Lue lisää tästä ja muista viikon kiinnostavimmista tv-ohjelmista uudesta Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 11.–17.3. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.