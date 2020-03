Angelina Jolien tuska: kaksi tyttäristä joutui leikkaukseen – myös Brad Pitt jätti taas gaalan väliin

Brad Pitt ei lähde Bafta-gaalaan, vaan jää kotiin huolehtimaan tyttäristään. Angelina Jolie puolestaan kertoo ensimmäistä kertaa, millaista tuskaa on joutunut kokemaan.

Yhdysvaltalaismediat uutisoivat, että Brad Pitt jättää Bafta-gaalan väliin ollakseen tyttärensä vierellä, kun tämä toipuu leikkauksesta.

Helmikuussa Hollywood-tähti peruutti Lontoon matkansa aivan viime metreillä ja lähetti näyttelijäkollegansa Margot Robbien edustamaan Once Upon a Time in … Hollywood -elokuvan tekijätiimiä.

Tuolloin Pitt kertoi syyksi “perhevelvoitteet” ja totesi, että lapset menevät kaiken muun edelle.

Pittin ex-vaimo Angelina Jolie paljasti taannoin, että kaksi perheen tyttäristä on vastikään joutunut leikkaukseen.

Jolie puhui perheestään Time-lehden naistenpäivänumerossa. Hän kertoi lehdessä, että leikkaukset on tehty vanhimmalle tyttärelle Zaharalle, 15, ja nuorimmalle, Shilohille, 13.

– Olen viettänyt viimeiset kaksi kuukautta sairaalassa vanhimman tyttäreni kanssa, ja vain pari päivää sitten katselin, kuinka nuorin lapsista joutui leikkaukseen, Jolie kertoo.

– Olen nähnyt, kuinka lapset huolehtivat toisistaan. He laittoivat kaiken muun syrjään ja hoitavat rakkaitaan.

Jolie on ollut melko vaitonainen operaatioiden syistä. Sen verran hän kuitenkin paljastaa, että Shilohille tehtiin lonkkaleikkaus ja tyttö ”taisteli selviytyäkseen”.

– Jokainen meistä tietää tunteen, kun kukaan ei voi auttaa. Kaikki mitä voimme tehdä, on sulkea silmämme ja hengittää syvään. Kun voimme vain ottaa seuraavan askeleen ja yrittää selviytyä tuskan läpi, Jolie kuvailee.