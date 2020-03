Steven Spielbergin aikuisviihdealalle lähtenyt tytär levittää tietoisuutta alkoholismista – hehkuttaa somessa olleensa viikon raittiina

Mikaela Spielberg kertoo raitistuneensa.

Elokuvaohjaaja Steven Spielbergin, 73, tytär Mikaela Spielberg, 23, kertoi helmikuussa ryhtyneensä aikuisviihdealalle. Maaliskuun alussa People-lehti uutisoi, että Mikaelaa epäillään perheväkivallasta.

Mikaelan sulhanen Chuck Pankow vahvisti pidätyksen tuoreeltaan Fox Newsille, mutta vakuutti, että kyseessä on väärinkäsitys.

Nyt Mikaela on kertonut avoimesti alkoholismistaan. Huippuohjaajan tytär kertoo Instagramissa juhlistavansa ensimmäistä viikkoaan raittiina.

– Kohtaan omat pelkoni kuin ammattilainen, joka ei kuitenkaan tiedä vielä mistään mitään, Mikaela kirjoittaa Instagram-julkaisussaan.

Mikaelan Instagram-tili on yksityinen, mutta tilillä on yli 76 000 seuraajaa. Julkaisunsa yhteydessä Mikaela käyttää tunnistetta #alcoholism awareness, jolla viitataan tietoisuuden levittämiseen alkoholismista. Julkaisussa on käytetty myös tunnistetta #sober entertainer, jolla tarkoitetaan raitista viihdetaiteilijaa.

– Lähettäkää minulle hyvää energiaa, jonka voin yrittää antaa takaisin maailmalle, Mikaela kirjoittaa.

Mikaela on poistanut Instagram-tililtään kaikki aiemmat julkaisunsa.

Mikaela Spielberg avautui uudesta uravalinnastaan The Sunin helmikuussa julkaistussa haastattelussa. Mikaela paljasti aloittaneensa jo tuottamaan omia aikuisviihdevideoitaan ja haaveilevansa myös stripparin urasta.

– Kyllästyin siihen, että minun käskettiin vihata vartaloani. Kyllästyin myös päivittäiseen töissä käymiseen, sillä se ei ruokkinut sieluani yhtään, Mikaela selitti The Sunille.

– Tämän työn avulla voin tyydyttää muita ihmisiä, mutta se tuo myös minulle iloa tavalla, joka ei ole ollenkaan vahingollinen, Mikaela sanoi.

Hänen mukaansa hänen vanhempansa eivät järkyttyneet asiasta, vaan olivat vain hieman tietämättömiä ja uteliaita.

– Turvallisuuteni on aina ollut ykkösasia heille. Uskon, että kun he näkevät kuinka pitkälle olen päässyt, he ajattelevat, että vau, kasvatimme todella itsenäisen nuoren naisen, Mikaela sanoo.

Kate Capshaw tyttäriensä Destry Allyn Spielbergin (vasemmalla) ja Mikaela George Spielbergin (oikealla) kanssa.

Mikaela on kihloissa 47-vuotiaan Chuck Pankow’n kanssa. Mikaela kertoo, että hänen miehensä tukee hänen uravalintaansa, vaikka asian sulattamisessa menikin hetki. Rajan Mikaela vetää siihen, ettei hän harrasta seksiä kameran edessä toisten kanssa.

– Esiinnyn vain soolona. Se olisi suhteelleni vahingollista, jos tekisin jotain muuta, Mikaela totesi.

Mikaela toivoo pääsevänsä uransa avulla taloudellisesti itsenäiseksi. Hänen vanhempansa ovat tienanneet Hollywoodissa sievoisia summia.

– Olen aina ollut seksuaalisesti avoin ihminen, ja se on ajanut minut aiemmin ongelmiin. Tämä on positiivinen ja voimauttava päätös. Siinä ei ole mitään hävettävää, että on kiinnostunut tästä alasta.

Mikaela myöntää kamppailleensa vuosien ajan erilaisten haasteiden kanssa. Hän on kertonut joutuneensa nuorempana seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, joka vaikutti hänen nuoruuteensa. Hän on kärsinyt niin syömishäiriöstä, alkoholismista kuin myös mielenterveysongelmista.

Mikaela on myös myöntänyt joutuneensa pahasti kiusatuksi sukunimensä takia.

– Olin hemmoteltu, mutta vastuullinen nuori. Vanhempani kasvattivat minut kuitenkin kunnioittamaan kovaa työtä ja köyhyyttä, Mikaela kertoi.

Kate Chapshaw ja Steven Spielberg.

Spielberg ja hänen näyttelijävaimonsa Kate Capshaw adoptoivat Mikaelan hänen ollessaan pieni.

Spielbergin ja hänen vaimonsa Capshaw’n perheeseen kuuluu seitsemän lasta.

Vanhin heistä on Jessica Capshaw, joka syntyi vuonna 1976 Capshaw’n aiemmasta liitosta Robert Capshaw’n kanssa. Max Samuel Spielberg puolestaan syntyi vuonna 1985 Spielbergin aiemmasta avioliitosta Amy Irvingin kanssa.

Kate Capshaw adoptoi aiemmassa liitossaan vuonna 1988 myös pojan nimeltään Theo. Kun Kate ja Steven tapasivat, tuli Stevenistä tuli Theon virallinen adoptioisä.

Myöhemmin Spielberg ja Capshaw saivat Sasha Rebecca Spielbergin vuonna 1990, Sawyer Avery Spielbergin vuonna 1992 ja Destry Allen Spielbergin vuonna 1996. Mikaela puolestaan adoptoitiin perheeseen myös vuonna 1996.