Juontaja Tuija Pehkonen: ”Siviilissä Ettala, töissä Pehkonen”

Kun juontaja Tuija Pehkonen, 34, astuu studioon, hän on kuin iloisesti kupliva vappusima. Positiivinen ja sanavalmis nainen on onnellinen, se näkyy hänen olemuksestaan. Yliopistossa filosofian maisteriksi opiskellut Tuija on monille tuttu ja hän on palkittukin juontajan työstään.

– Kun olin pieni, äiti katseli touhujani, sillä olin perustanut Tuijan keittiössä -mielikuvitusohjelman. Hän sanoikin minulle, että hanki tyttö isona kunnon työ, Tuija naurahtaa Tainola-podcastissa.

Radio NRJ:ltä uransa aloittanut puheviestinnän ammattilainen päätyi pikkuhiljaa televisioon.

– Rakkaus radiotyöhön vei aikoinaan mennessään, mutta sitten tuli tv-töitä kuin kulman takaa, Siipan saappaissa -ohjelmaa MTV3:lla juontava Tuija sanoo.

Tuijan elämä on ollut töiden suhteen kiireistä ja siksi oman ajan ottaminen on ollut oppimisen paikka.

– En osannut sanoa työlle ei ja vuosi sitten kävin kuilun partaalla. Viime vuosi olikin minulle kasvun paikka, hän myöntää ja kertoo pitäneensä 2019 kolmen kuukauden loman.

Viime joulukuussa hän avioitui entisen lumilautailijan Eero Ettalan kanssa.

– Virallinen sukunimeni on Ettala, mutta töissä olen Pehkonen, Tuija kertoo.

Tuija on onnellinen ja rakastunut nainen. Yksityiselämän hän kuitenkin haluaa pitää itsellään. Avioliiton ja kiireisen aikataulun kanssa on silti ollut omat haasteensa.

– Viime vuonna oli pakko irtautua, olin niin puhki. Sen jälkeen olen osannut hoitaa arjen, vaikka ajoittain on huono omatunto siitä, että pitäisi tehdä enemmän, hän miettii.

– Toisaalta, kun ei tiedä kaikkea, elämä yllättää, hän järkeilee.

Siipan saappaissa -ohjelmaan osallistuvia pareja Tuija kehuu vuolaasti. Hän paljastaakin, että sen jälkeen, kun puolisot ovat vaihtaneet rooleja, he ovat oppineet ymmärtämään toisiaan paremmin.

Oman miehensä kanssa Tuija ei vaihtaisi rooleja. Hän nauraa kokeilleensa kerran lumilautailua eikä siitä mitään tullut.

– En ole hurjapää. Meillä säilyy perhesopu, kun minä hiihdän ja Eero lumilautailee, hän velmuilee.

