Vuosia lapsettomuudesta kärsinyt Sini Ariell tuli yllättäen uudestaan raskaaksi – toisella lääkärikäynnillä kaikki muuttui painajaiseksi

Malli ja tatuoija Sini Ariell kertoo blogissaan saaneensa keskenmenon. Kokemus on ollut erittäin rankka koko perheelle.

Pin up -malli ja HelsINK-tosi-tv-sarjasta tuttu tatuoija Sini Ariell, 38, kertoo tuoreessa blogikirjoituksessaan saaneensa hiljattain keskenmenon. Lapsettomuudesta aikoinaan 16 vuotta kärsinyt Ariell ei ollut kertonut vielä raskaudesta julkisesti.

Sini Ariellilla ja hänen australialaisella miehellään Stuart Bondsilla on ennestään kaksivuotias tytär Penny. Pariskunta pitää Pennya suoranaisena ihmeenä. Sillä Sini Ariell oli saanut jo lapsettomuusklinikalta ”tuomion” siitä, ettei voisi koskaan tulla raskaaksi. Lapsettomuuden vuoksi Sini erosi aiemmasta kymmenen vuoden liitostaan suomalaisen miehen kanssa. Hän tapasi Stuartin ollessaan toipumassa erosta Thaimaassa. Stuart puolestaan ei koskaan tahtonut omia lapsia. Vuosi seurustelun jälkeen Sini ja Stuart alkoivat yllättäen odottaa lasta.

Alkuvaikeuksien jälkeen perheen elämä alkoi asettua aloilleen. Hiljattain pariskuntaa kohtasi toinen suuri yllätys: Sini oli jälleen raskaana. Tällä kertaa molemmat tosin odottivat pienokaista kovasti ja pikkusisaruksesta oli ehditty kertoa jo Pennyllekin.

Sini sai tietää toisesta raskaudestaan helmikuussa.

– Hupsista keikkaa ja olinkin pamahtanut paksuksi. Taas! Stuart oli huippuiloinen tällä kertaa, olihan hänestä kasvanut ihan maailman upein isä. Penny näytti tajuavan, kun selitimme hänelle myöhemmin miksi äidillä on niin iso maha. Maha nimittäin kasvoi kamalaa vauhtia viikkojen kuluessa, Sini kertoo blogissaan.

Sinin ja Stuartin tytär Penny täyttää syyskuussa kolme vuotta.

Hän kertoo, että ensimmäisessä ultraäänessä kaikki oli hyvin. Vauvan lasketuksi ajaksi ilmoitettiin 4. lokakuuta.

– Viikot vierivät, enkä oksentanut kertaakaan. Olin kipeä ja aamupahoinvointinen, mutten oksennellut. Aloin epäillä, että ehkäpä jokin oli vialla. Stuart rauhoitteli, että kaikki on hyvin, se on varmasti pieni poika, Sini kirjoittaa.

– Penny kuiskutteli päivittäin korvaani, että hänellä on salaisuus, ”mommy has a baby in her belly”, tai ”meille tulee vauva taloon”. Kaksikielisyys on ihmeellistä noin pienessä ihmisessä. Jaksaa yllättää joka päivä.

Sini kertoo käyneensä 10. raskausviikolla akupunktiossa hoitamassa huonoa oloaan.

– Kiinalainen tohtori tarttui ranteisiini ja sanoi ettei löydä hedelmällisyyden akupistettä minulta lainkaan, oli yllättynyt että minulla oli Penny ja että olin jälleen raskaana.

Toisessa raskaudessa Sinin vatsa alkoi näkyä jo huomattavasti aiemmin kuin silloin, kun hän odotti Pennyä.

Sini kertoo blogissaan, että akupunktion jälkeisenä päivänä hänellä oli edessään 10. viikon ultraääni, jossa selvisi, ettei kaikki ollutkaan hyvin.

– Ahdistavan pitkän hiljaisuuden jälkeen lääkäri soitti sairaalalle ja kysyi aikaa akuuttiin sisäultraan. Tiesin, että jokin on nyt mennyt sitten mönkään. Se tunne kun ajat motaria sairaalalle ja kelaat mielessäsi kaiken sen mitä odotit, kaksi lasta, yhteiset leikit farmilla, lastenhuoneen sisustus, matkustelu heidän kanssaan ja kaikki se mitä iloitsit ja sen mitä menetit. Onnellisuus oli jälleen viety. Miksi.

– Olin jopa pitänyt kiinni sanonnasta ”se jolla onni on, sen kätkeköön.” Viimeksi kun hehkuin onnea raskaudestani, suomalaiset huutelivat pitkin nettiä kamaluuksia, joissa minulle toivottiin keskenmenoa, vammaista lasta ja jopa uhkailua ”jos tulet Suomeen ja näen sinut kadulla, potkin vauvan ulos sinusta.” Tällä kertaa olin hiljaa. Pelkäsin.

– Menetin lapseni. Sen toisen. Halutun, rakastetun, medialta suojellun ja todellakin yhteisesti toivotun. Tuleva Bonds jr menehtyi kohtuuni viikon 6 ikäisenä ja koska vuotoa ei tullut, on se tehtävä kemiallisesti.

Bondsien perhee asuu farmilla Australiassa.

Sini kertoo avoimesti, kuinka toimenpiteet tehtiin hänelle.

– Haluan näyttää kuinka kivulias on naisen taival onnellisesta äitiydestä, keskenmenosta aborttiin, rankimpaan ääripäähän.

– Tuli aika ottaa terminaalipillerit. Poltot alkoivat 30 minuutin kuluttua. Siitä sitten sietämätön huonon olon aaltoilu. Krampit ja supistukset ajoivat minut istumaan pöntöllä kolme tuntia putkeen. Puuskuttaen, kiemurrellen, itkien ja kiljuen kivusta.

– Unelmat isommasta perheestä, pikku sisaresta ja kaikesta jo suunnitellusta, lastenhuoneen kerrossängystä, lastenrattaista, iloisista leikin äänistä maaseudun maisemissa, valui nyt verenä vessan pönttöön. Sitä en toivo kellekään.

Sini kirjoittaa, että vaikka raskaus olikin vasta kovin alussa, heidän koko perheensä oli iloinnut asiasta todella paljon.

– Lapsi oli jo minulle todellinen, meidän koko perhe silitteli vatsaani joka käänteessä ja ohi kulkiessaan. Me rakastimme sinua. Hyvää matkaa ja nähdään myöhemmin. Olit tärkeä, olit ilo, olit jäsen liitossamme, Sini kirjoittaa blogissaan.