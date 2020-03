Muistatko laulajakaunotar Marika Krookin? Kun oopperatähti astui sivuun julkisuudesta, ihmisten reaktiot yllättivät

Marika Krook viihtyy nykyään harvakseltaan julkisuudessa.

Laulaja Marika Krook on suomalaisissa seurapiiritapahtumissa nykyään harvinainen näky. Viime torstaina kahden lapsen äiti kuitenkin saapui seuraamaan K-Citymarketin Suomeen lanseeraaman Ellen Tracy -malliston lanseerausta ja muotinäytöstä.

– Minulta kysytään jatkuvasti, että laulanko vielä, Krook naurahti.

– Ja vastaus on, että kyllä laulan! En vain tee siitä enää niin suurta numeroa.

Oopperalaulajana merkittävän uran luonut Krook tuli tutuksi viimeistään osallistuttuaan Edea-yhtyeen kanssa euroviisuihin 1998 ja näyteltyään Claes Olssonin elokuvassa Ihanat naiset rannalla.

Krook toimii nykyään yhä enemmän tuottajan roolissa. Seurapiiritapahtumiin hän jaksaa harvoin saapua.

Nykyään Krook kertoo työskentelevänsä jatkuvasti erilaisten projektien kanssa. Ensi kuussa hän esiintyy Sir Karl Jenkinsin säveltämässä teoksessa The Peacemakers Oratoriekörenin ja Helsingin kamariorkesterin kanssa.

Laulun ohella Krook kertoi nykyään myös tuottavansa erilaisia musiikkituotantoja muun muassa Helsingin kaupunginteatteriin.

– Mietin välillä, että mikä minusta tulee isona, niin se on ehkä sitten tämä. Olen siirtynyt enemmän ja enemmän tuottajan rooliin. Välillä olen myös mukana teoksissa, mutta en aina.

Marika Krook Jussi-gaalassa vuonna 1999.

Krook juhannuksen kansikuvauksissa 2000.

Krook iloitsi myös uudesta aluevaltauksestaan musiikkialalla.

– Minulla on todella laajaa kokemusta musiikkibisneksestä. On ihanaa, että pääsen hyödyntämään sitä. Vielä 1990-luvulla monen asian tekemistä vieroksuttiin, mutta nyt monipuolisuudestani on vain hyötyä.

Marika Krook lauloi tiensä suomalaisten sydämiin euroviisuissa 1998.

Krook saapui tilaisuuteen tyttärensä Nicolen, 12, kanssa. Kaksikon mukana oli myös Nicolen kummitäti Marica Rosengard.

– Nicole on kansallisbaletissa ballerinana. Hän tähtää siihen. Mutta hän on aina ollut myös kiinnostunut muodista, Krook selvitti.

– Sanoin, että nyt tulet minun ja kummitätisi kanssa mukaan katsomaan näytöstä, hän jatkoi nauraen.

Marika Krookilla ja hänen italialaistaustaisella aviomiehellään Petri Viglionella on myös toinen lapsi, 7-vuotias Tobias-poika. Krook kertoo, että suuri osa hänen ajastaan meneekin lasten harrastuksiin viemiseen.

– Lapset ovat tosi aktiivisia. Siinä ne päivät menevätkin, Krook heitti.