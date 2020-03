Janni Hussin radiolähetys sai kiusallisen käänteen, kun kuulijoiden korviin kantautui jotakin outoa – Joel-puoliso kuittasi tapahtuneen tyhjentävästi

Janni Hussi on kuulunut radio Suomipopin juontajatiimiin tammikuusta lähtien.

Janni Hussi sai kuulijoiltaan lukuisia hämmentyneitä viestejä sunnuntaisen radiolähetyksensä jälkeen ja päätti kertoa asioiden oikean laidan.

Fitnessmallina, televisiopersoonana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Janni Hussi teki hiljattain uuden aluevaltauksen, kun hän aloitti radiojuontajan työt radio Suomipopilla. Hussi, 28, juonsi ensimmäisen lähetyksensä kanavalla tammikuussa.

Viime viikonloppuisen radiolähetyksen jälkeen Hussi sai sosiaalisen median välityksellä runsaasti viestejä kuulijoiltaan, jossa ihmeteltiin lähetyksessä kuulunutta outoa ääntä. Lukuisat seuraajat ovatkin sittemmin lähestyneet juontajaa kysyäkseen, pieraisiko hän kenties kesken suoran radiolähetyksen.

Sunnuntai-iltana Hussi päätti lopulta vastata kuulijoitaan askarruttaneeseen kysymykseen omalla Instagram-tilillään. Hän julkaisi Instagramin tarinat-osiossaan videon, jossa selitti juurta jaksaen, mistä kuulijoiden korviin kantautuneessa ”pieruäänessä” oli oikeasti kysymys.

– Nyt mä oon saanut sen verran ihmetyksiä tästä pieruasiasta, että tehdäänpä muutama asia selväksi, Hussi aloitti videonsa.

– Mulle on käynyt nyt noin viisi kertaa lähetyksessä silleen, että se tuoli mikä siellä lähetyksessä on, on narahtanut. Siitä kuuluu sellainen ikävä narahdus ääni. Joka kerta mä olen sitten selittänyt ihan paniikissa siihen lähetykseen että ei, minä en pierassut, se oli tämä tuoli. Tänään en tehnyt sitä, ja se tuoli narahti taas muutaman kerran, hän selitti.

Hussi kiirehti välittömästi vastaamaan kuulijoitaan askarruttaneeseen kysymykseen mysteeriäänestä.

Hussi myös kertoi käyttäneensä kyseisessä hämmennystä aiheuttaneessa radiolähetyksessä myös ääniefektiä nimeltään ”kireä pieru”. Hussi totesikin, että kuulijoiden korviin on tällä kertaa epäonnisesti kantautunut joko tuolin narahdus tai kyseinen ääniefekti, jota hän käyttää omien sanojensa mukaan aina kertoessaan huonon vitsin.

– Meikäläisellä kyllä ei ole mitään ongelmaa myöntää, jos käy vahinko. Jolle, eikö niin että joka kerta ilmiannan itseni kun pierasen? Hussi kyseli videolla avopuolisoltaan Joel Harkimolta.

– Kyllä! Harkimo täräytti vastaukseksi.

Janni Hussi on noussut julkisuuteen fitnessmallina. Sittemmin nainen on ollut tuttu näky myös television puolella, ja hänet on nähty muun muassa ohjelmissa Suurin pudottaja ja Selviytyjät Suomi.

Janni Hussi ja Joel Harkimo edustivat yhdessä urheilugaalassa tammikuussa.

Jo puolentoista vuoden ajan seurustelleet Janni Hussi ja Joel ”Jolle” Harkimo puolestaan ovat tällä hetkellä ehkäpä yksi Suomen seuratuimmista julkkispariskunnista. Harkimo ja Hussi kertoivat seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa. Seuraavana keväänä pari muutti saman katon alle.

Harkimo hehkutti parin yhteistä arkea IS:lle viime kesänä.

– Yhteenmuutto sujui yllättävän helposti. Tietysti se aina jännittää, miten arki lähtee toimimaan yhdessä, Harkimo sanoi.