Näyttelijä, stand-up koomikko Jaakko Saariluoma: ”Lavalla pitää nähdä yleisön kasvot”

– On uskallettava heittää myös itsensä peliin, stand up -kiertueella parhaillaan oleva näyttelijä, ohjaaja Jaakko Saariluoma sanoo.

Kun Jaakko Saariluomalta kysyy, mikä on hänelle mieluisin ammatti, hän miettii hetken ja vastaa: näyttelijä. Vaikka mies on nähty MTV3-kanavalla myös juontohommissa, on hän ennen kaikkea näyttelijä. Toki Saariluoma on ohjannut paljon teatteriproduktioitakin, mutta ominta on esiintyminen yleisön edessä.

– Ohjaamisessa on paljon muuttujia, rytmittämistä sekä muuta. Siksi ominta on näytteleminen, hän sanoo Tainola-podcastissa.

Kuuntele koko Tainola Show -podcast alla olevasta soittimesta. Jos soitin ei näy oikein, voit kuunnella jakson Suplasta tästä.

Jaakko Saariluoman oli määrä kiertää parhaillaan Suomea. Lavat auki on Saariluoman uusi stand up -ilta. Yli 30 paikkakuntaa käsittävä kiertue on hänen ensimmäisen viiteen vuoteen. Perjantaina 13.3. Saariluoma kuitenkin tiedotti, että koronaviruksen takia kiertueen jäljellä olevat esitykset siirtyvät ensi syksyyn. Hän ehti esiintyä kolme kertaa ennen siirtoilmoitusta. Podcastissa puhutaan tämänpäiväisestä keikasta Turussa, mutta sitä ei siis järjestetä nyt, vaan joskus myöhemmin. Saariluoma tiedottaa tarkemmasta keikka-aikataulusta myöhemmin.

– Totta kai olen tehnyt iltaan käsikirjoituksen, mutta silti tulee säilyttää omanlaisensa spontaanius, hän painottaa.

Hän uskoo hauskojen juttujensa uppoavan yleisöön, sillä Saariluoman mielestä suomalaiset pitävät komiikasta.

– Kyllä suomalainen osaa nauraa hyvälle jutulle, hän tietää.

Saariluoma painottaa vuorovaikutuksen illan aikana yleisön kanssa olevan erittäin tärkeää.

– Minun pitää nähdä yleisön kasvot. Niistä aistii, miten itsellä menee lavalla, Maikkarilla tänä keväänä Suurmestari-ohjelmaa juontava mies sanoo.

Kirjoittamiaan juttuja hän ei juuri testaa kotona.

– Minna-vaimoni on joskus sanonut, että toivottavasti jutut ovat parempia keikoilla. Juuri siksi käynkin kokeilemassa tarinoideni mielekkyyttä mieluummin stand up -klubeilla, Saariluoma naurahtaa.

Aiemmin julkaistuja Tainola Show’n podcasteja ja videoita voit kuunnella ja katsoa tästä.

Kaikki Ilta-Sanomien podcastit löytyvät osoitteesta is.fi/podcast eli täältä.