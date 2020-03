Euroviisuista niukasti rannalle jäänyt Erika Vikman avautuu nyt tappiostaan

Ennakkosuosikin viittaa kantanut Erika Vikman ja hänen kappaleensa Cicciolina jäivät UMK:ssa niukasti kakkoseksi. Nyt Vikman avautuu tilanteesta Instagramissaan.

Viikonloppuna Suomi sai euroviisuedustajan, kun Aksel Kankaanranta voitti Uuden Musiikin Kilpailun eli UMK:n. Niukasti toiseksi sijoittunut Erika Vikman julkaisi nyt Instagramissaan rehellisen kirjoituksen, jossa hän kiittää fanejaan ja kertoo tuntemuksiaan lauantaisesta sijoituksestaan.

Vikman vakuuttaa kaikkien tuen olleen tärkeä osa hänen matkaansa. Vikman kilpaili viisuissa kappaleellaan Cicciolina.

– Oon pari vuotta luonut uudestaan nahkaani artistina ja lauantai-iltana nautin lavalla joka sekunnista. Sain viimeinkin toteuttaa itseäni itselleni rehellisellä tavalla. Sain viimeinkin olla avoimesti se ”hullu” mikä oikeasti olen. Like it or not, Vikman kirjoittaa.

Vikman mainitsee olevansa ylpeä siitä, että hänen kilpailukappaleensa on ollut voimaannuttava monille.

– UMK tarjosi huikeat puitteet Cicciolinan ”ulostulolle” ja sain olla mukana luomassa visuaalista maailmaa, mikä kuvasti just sitä fiilistä mikä pääni sisällä on jyllännyt muutaman vuoden. Rakastan sitä kuinka Cicciolina biisinä on otettu vastaan ja palautteen perusteella se on voimauttanut todella monia, myös itseäni, Vikman kiittelee.

Vikman toteaa, että hän kokee olevansa yleisön silmissä voittaja, sillä hän nappasi yleisöltä eniten pisteitä.

– Koen olevani voittaja, sain suurimmat pisteet Suomen kansalta, se riittää mulle kertomaan että olen oikealla tiellä. Kansainvälisille raadeille liekitetty nalle-show taisi olla liikaa, mutta sekin on tosi ok! Haluan kiittää kuitenkin UPEITA nallejani kun jaksoitte leikkiä mun kanssa liekkien ja pyrojen keskellä koko viikon, tiedän että teillä oli tuskaisen kuuma! Vikman sanoo.

Erika Vikmanin esityksessä tanssi kaksi näyttävää karhua.

Suomen edustaja valittiin sekä kansainvälisen raadin antamien pisteiden että yleisön antamien äänten perusteella. Tänäkin vuonna menettelytavasta leimahti katsojien keskuudessa kritiikkiä. Katsojien kritiikki juontaa juurensa siihen, että jos Suomen euroviisuedustaja olisi tänä vuonna valittu puhtaasti suomalaisten mielen mukaan, lähetettäisiin viisuihin Rotterdamiin ennakkosuosikin asemasta nauttinut Erika Vikman.

Vikman sai Kankaanrantaa enemmän yleisöääniä, mutta juuri kansainvälisen raadin mielipide siivitti Kankaanrannan lopulta UMK-voittoon ja kohti euroviisuja.

Autio myös muistutti viisufaneja siitä, että vaikka Vikman sai yleisöääniä Kankaanrantaa enemmän, ei viisupaikasta tiukasti kisanneen kaksikon välillä ollut kuin viiden pisteen ero, mitä yleisöääniin tuli. Yhteensä kaksikon välille muodostui eroa 13 pisteen verran. Oikeusmurhasta ei siis voida tässä yhteydessä puhua.

– Sehän on yhteenlaskettu suosikki. Siinä on sekä yleisön suosikki, että kansainvälisen raadin suosikki. Pitää myös muistaa, ettei nämä äänestysmäärät ole mitenkään valtavia. Suomalaiset ovat hieman laiskoja äänestämään omia suosikkejaan, Autio pohti.

Aksel Kankaanranta voitti Uuden Musiikin kilpailun Tohlopissa Tampereella 7. huhtikuuta 2020.

Euroviisut kilpaillaan Hollannin Rotterdamissa 12.-16. toukokuuta.