Chuck Norris täyttää 80 vuotta – näin kriitikoiden suuresta inhokista tuli yleisön palvoma kovanaama

Norris on jättänyt näyttelemisen, mutta tähdellä riittää paljon puuhaa eläkepäivillä. Norrisilla on nimeä GForce kantava lähdevesibisnes ja hän toimii myös Total Gym -kuntosalilaitteiden mainoskasvona. Taistelulajejakaan tähti ei ole unohtanut, vaan hän on perustanut Kickstart Kids -järjestön, jossa koululaisille opetetaan karatea.