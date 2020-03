Syömishäiriöstä kärsinyt Demi Lovato paljasti järkyttävän asian menneisyydestään – taustatiimi teki salaa kaikkensa, jotta laulaja ei lihoisi grammaakaan

Laulaja Demi Lovato on kärsinyt muun muassa syömishäiriöstä sekä päihdeongelmista. Hän avautui hiljattain vaikeuksistaan Ellen DeGeneresin keskusteluohjelmassa.

Hiljattain pitkän hiljaiselon jälkeen uutta musiikkia julkaissut laulaja Demi Lovato, 27, vieraili äskettäin Ellen DeGeneresin suositussa keskusteluohjelmassa.

Lovato avautui DeGeneresille kuluneista kuudesta vuodesta, jotka ovat olleet artistille vaikeita. Lovaton mukaan hän on viime vuodet elänyt elämää, joka ei ole tuntunut hänen omaltaan. Näihin vuosiin mahtui myös vaikea syömishäiriö, josta laulaja kärsi pitkään.

– Kärsin hyvin pahasta syömishäiriöstä. Se oli suurin ongelmani, joka johti ennen pitkää muihin ongelmiin. Elämääni kontrolloitiin niin monen eri tahon toimesta, Lovato kertoi.

Demi Lovato tunnetaan muun muassa hiteistään Skyscraper sekä Sorry Not Sorry.

Laulaja paljasti DeGeneresille saaneensa hiljattain kuulla myös taustatiiminsä kyseenalaisista toimista hänen syömishäiriöönsä liittyen. Esimerkiksi ennen konserttia Lovaton pukuhuoneesta piilotettiin managerin johdolla kaikki sellainen ruoka, mikä sisälsi sokeria. Tämä tapahtui aina Lovaton selän takana.

– Jos olin hotellihuoneessa, he saattoivat viedä puhelimeni, jotta en soittaisi huonepalveluun. Tai jos huoneessani oli hedelmiä, he veivät ne pois, koska niissä on ylimääräistä sokeria, Lovato tilitti.

– Tuollaiset pienet asiat tekivät minut erittäin, erittäin surulliseksi. Bulimiani äityi hyvin pahaksi, enkä saanut tarvitsemaani apua, hän jatkoi.

Lovato kertoi DeGeneresille saaneensa tietää taustatiiminsä toimista vasta hiljattain.

Lovaton taustatiimi vei toimintansa niin pitkälle, ettei laulaja saanut vuosiin syödä edes syntymäpäiväkakkua. Kakun sijaan Lovaton eteen kiikutettiin aina kermavaahdolla päällystetty vesimeloni. Lovato sai ensimmäisen syntymäpäiväkakkunsa vuosiin tänä vuonna, kun hän juhli 27-vuotissyntymäpäiväänsä yhdessä uuden tiiminsä kanssa.

– Nyt minulla on manageri, joka ei tarvitse minulta mitään ja joka hyväksyy minut sellaisena kuin olen, laulaja kiitteli.

Voit katsoa pätkän Lovaton vierailusta Ellen DeGeneresin ohjelmassa yllä olevalta videolta.

Syömishäiriön lisäksi laulajana ja näyttelijänä tunnettu Lovato on kärsinyt myös päihdeongelmista. Lovato joutui hengenvaaraan kesällä 2018, kun hänet kiidätettiin sairaalaan yliannostuksen vuoksi. Lovato juhli hulppeassa yli kahdeksan miljoonan dollarin asunnossaan läpi yön.

Tähden kerrotaan ottaneen huumeiden yliannostuksen hieman ennen puoltapäivää. Lovaton tila oli vakava, sillä hän oli tajuton ensiapuhenkilökunnan saapuessa paikalle. Pitkän toipumisen jälkeen Lovato on vihdoin voinut aloittaa puhtaalta pöydältä ja hakenut uutta suuntaa elämälleen.

Tältä Lovato näytti uransa alkuaikoina.

Lovaton hitteihin lukeutuvat muun muassa kappaleet Skyscraper ja Sorry Not Sorry. Näyttelijänä hänet tunnetaan muun muassa Disneyn elokuvasta Camp Rock sekä sarjoista Tavataan välkkärillä ja Sonny with a Chance. Hän kuului vuosien ajan Disneyn vakionäyttelijöiden kaartiin yhdessä Selena Gomezin ja Miley Cyruksen kanssa.