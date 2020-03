Miljoonien seuraama italialaisbloggaaja joutui eristyksiin koronaviruksen vuoksi – antoi suorasanaisen arvion siitä, miksi maa ajautui kaaokseen

Bloggaaja Chiara Ferragni vetoaa Instagramissa erityisesti italialaisiin nuoriin, jotka eivät hänen mielestään suhtaudu koronavirukseen sen vaatimalla vakavuudella.

Maailmaan suosituimpiin bloggaajiin ja sosiaalisen median vaikuttajiin lukeutuva Chiara Ferragni, 33, julkaisi sunnuntaina Instagram-tilinsä tarina-osiossa videon, jossa hän kertoi perheensä joutuneen karanteeniin koronaviruksen vuoksi.

Videollaan Ferragni totesi Italian olevan nyt karmeassa tilanteessa ja korosti, ettei ole koskaan kokenut vastaavaa. Bloggaaja myös vetosi seuraajiinsa ja toivoi, että jokainen italiassa tällä hetkellä oleskeleva olisi valmis uhrautumaan sen puolesta, ettei virus pääsisi leviämään tämän enempää.

– Jälleen kerran lähestyn teitä huolissani. Tartunnan saaneiden määrä Italiassa kasvaa päivittäin ja meidän täytyy olla varuillamme. Emme voi tehdä typeriä asioita nyt. Meidän täytyy uhrautua ja se koskee aivan kaikkia, Ferragni totesi.

– Jos liian monet sairastuvat, lääkäreiden täytyy valita keitä he auttavat ja keitä eivät, hän jatkoi itkuisena.

Erityisesti Ferragni vetosi videollaan Italiassa asuviin nuoriin, jotka eivät bloggaajan mukaan ota maassa vallitsevaa tilannetta tarpeeksi vakavasti. Hän toivoi, että myös nuoret malttaisivat pysytellä kotona karanteenissa sen sijaan, että he lähtisivät esimerkiksi kaupungille shoppailemaan.

Videonsa lopussa Ferragni totesi, että per favore non siate egoisti in guesto momento, mikä vapaasti suomennettuna tarkoittaa ”älkää olko itsekkäitä tässä tilanteessa”.

Ferragni totesi halunneensa ottaa asian esille omassa Instagramissaan, sillä hän kokee velvollisuudekseen auttaa koronaviruksen kourissa kärvistelevää kotimaataan ja levittää tietoa eteenpäin miljoonille seuraajilleen. Ferragnilla on esimerkiksi kuvapalvelu Instagramissa lähes 19 miljoonaa seuraajaa.

Ferragni nousi julkisuuteen vuonna 2009 aloittamansa The Blonde Salad -blogin kirjoittajana. Sittemmin naisesta on kuoriutunut vaatesuunnittelija, malli ja yrittäjä. Hän on naimisissa italialaisartisti Fedezin kanssa, joka on yksi maan menestyneimmistä räppäreistä. Parilla on myös kahden vuoden ikäinen Leone-poika.

Italiasta on tullut Euroopan suurin koronaviruspesäke, ja ihmisiä erityisesti Pohjois-Italiassa on kehotettu pysymään mahdollisimman paljon kotona.

Viime yönä Italian hallitus hyväksyi suunnitelman asettaa miljoonia ihmisiä karanteeniin maan pohjoisosassa rajoittamalla ihmisten liikkuvuutta 3. huhtikuuta saakka tietyillä alueilla. Corriere della Seran mukaan eristetään koko Lombardian alue Milanon ympärillä sekä ainakin osia Venetsian, Parman ja Riminin seuduista.

Karanteenin aikana ihmisten liikkumista sisään ja ulos eristykseen määrätyiltä Pohjois-Italian alueilta rajoitetaan. Corriere della Seran mukaan alueiden välillä liikkumiseen tarvitaan perusteltu syy.

Alustavan suunnitelman mukaan toimenpiteillä luodaan turvavyöhyke, jolla vallitsevat tiukat rajoitukset. Esimerkiksi museot, kuntosalit ja yökerhot on määrä sulkea eristykseen määrätyillä alueilla. Ravintolat saavat olla auki, mutta ihmisten täytyy istua vähintään metrin päässä toisistaan.

Lisäksi Italiassa aiotaan sulkea maanlaajuisesti museoita, elokuvateattereita, teattereita ja muita yleisötilaisuuksien paikkoja.