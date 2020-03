Jenni Vartiainen julkaisi harvinaisen kuvan lapsestaan – imettää pienokaista työkiireiden keskellä

Jenni Vartiainen julkaisi naistenpäivän kunniaksi omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa imettää syksyllä syntynyttä esikoistaan.

Hiljattain vuoden mittaiselta tauoltaan julkisuuteen palannut Jenni Vartiainen, 36, sai syksyllä esikoisensa. Vartiainen on pitänyt lapsensa tähän asti varsin piilossa julkisuudelta, eikä ole julkaissut tästä lainkaan kuvia muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Sunnuntaina Vartiainen julkaisi kuitenkin omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa hän hän imettää lastaan istuen samalla meikkaajan tuolissa. Kuvatekstissään Vartiainen toivottelee kaikille seuraajilleen hyvää kansainvälistä naistenpäivää, jota vietetään tänään 8. maaliskuuta.

– Ihanaa naistenpäivää, Vartiainen kirjoitti.

Vartiaisen Instagramissa jakama kuva on kerännyt runsaasti tykkäyksiä ja kommentteja lyhyessä ajassa. Monet laulajan seuraajista kehuvat kuvaa kauniiksi ja toivottavat niin ikään hyvää naistenpäivää myös Vartiaiselle itselleen.

– Oi että mikä kaunis ja luonnollinen kuva! Hyvää naistenpäivää myös sinulle Jenni, eräs seuraaja toivotteli.

– Kertakaikkisen kaunis kuva täynnä rakkautta, kehui toinen.

– Ruoka-aika ei kato aikaa ja paikkaa. Kiitos samoin Jenni, totesi kolmas.

Vartiainen viihtyi poissa parrasvaloista hieman yli vuoden verran. Tuona aikana hänestä tuli paitsi äiti, hän myös muutti New Yorkiin yhdessä perheensä kanssa. Vartiainen kertoi Ilta-Sanomille helmikuussa, että arki pienen lapsen kanssa on lähtenyt rauhallisesti käyntiin ja äitiys on tuntunut luonnolliselta.

– En sano, että se on helppoa, mutta on ollut yllättävää, miten luontevalta se on tuntunut. Hän on maailman ihanin, laulaja kuvaili pienokaistaan.

Vartiainen on kertonut New Yorkin olleen hänelle jo entuudestaan hyvin tuttu kaupunki ja hän on kotiutunut sinne hyvin. Suomea laulaja ei ole hylkäämässä, sillä hän on todennut viettävänsä jatkossa aikaa sekä Yhdysvalloissa, että Suomessa.