Erika Vikman murjaisi spontaanin vitsin heti esityksensä jälkeen – paljasti, minne piilotti Danny-puolison koko illaksi

Erika Vikmanin spontaani kommentti kirvoitti runsaasti huumoria Twitterissä.

Tampereen Mediapoliksessa selvitetään parhaillaan, kuka edustaa Suomea Rotterdamin euroviisuissa toukokuussa.

Erika Vikman säväytti illan ainoalla suomenkielisellä kappaleellaan esitettyään toisena jo ennakkoon paljon kohua herättäneen Cicciolina-kappaleensa.

Seksikkään show’n keskiössä olivat Vikmanin kanssa kaksi karhuasuihin pukeutunutta esiintyjää, jotka muun muassa tanssivat Vikmanin ympärillä.

– Tässä on yhdistetty aikuisviihde ja kinkyily hempeämpään Cicciolinaan. Cicciolinallakin oli nalleja, mutta tässä vietiin se vähän seuraavalle tasolle, Vikman kertoi IS:lle juuri ennen esitystään.

Esityksen jälkeen green roomissa kilpailijoita haastattelevat YleX:n Viki ja Köpi kysyivät, ketkä Vikman oli oikein värvännyt karhupukuihin.

– No mult on kysytty kauheesti tänään että missä Danny on. Niin Dannyhan oli toisen karhupuvun sisällä, Vikman murjaisi vastaukseksi.

Musiikkineuvos Ilkka ”Danny” Lipsasen kanssa avoliitossa elävä Vikman kertoi IS:lle, että haluaa keskittyä UMK-matkallaan vain itseensä ja omaan uraansa parisuhteensa sijaan.

Spontaani komentti kirvoittikin runsaasti kommentteja muun muassa Twitter-kansan keskuudessa.

– Danny karhupuvussa viisuihin anyone?

– Erikan karhupukujen sisällä Danny ja Arttu Wiskari

– Iso E:n aikakausi on alkanut. Danny toisen karhupuvun sisällä! Auts! Kuumaa.

– DANNY TULE ESIIN!