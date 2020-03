Mitä ihmettä? YleX:n Viki ja Köpi täräyttivät televisioon asuissa, jotka saivat katsojat riehaantumaan – kuittailivat armottomasti kollegalleen

YleX:n aamuohjelmasta tuttu juontajakaksikko otti osaa viisuhuumaan Tampereella järjestettävässä UMK-finaalissa.

Suomen edustaja Rotterdamissa toukokuussa kisattaviin euroviisuihin valitaan tänään Tampereella käytävässä UMK-finaalissa. YLE näyttää finaalilähetyksen suorana ja sen juontavat tuttuun tapaan Krista Siegfrids ja Mikko Silvennoinen.

Heti lähetyksen alussa televisioruutuihin täräytti kuitenkin radiokanava YleX:n aamuohjelmasta tuttu kaksikko: Ville ”Viki” Eerikkilä sekä Juuso ”Köpi” Kallio. Kaksikko operoi UMK-finaalissa green roomissa, eli tilassa, jonne artistit saapuvat esitystensä jälkeen.

Katsojien huomio kiinnittyikin välittömästi kaksikon asuihin, jotka he vitsailivat lainanneensa suoraan Putous- ja Tanssii tähtien kanssa -ohjelmista tutulta Christoffer Strandbergilta. Sekä Eerikkilä että Kallio olivat pukeutuneet Uuden Musiikin Kilpailua varten vartalonmyötäisiin, vihreisiin asuihin.

– Nimensä mukaisesti kaikki on uutta. On uudet kilpailijat, musiikki on uutta ja green roomin hostit ovat uudet, totesi Kallio.

– Ainoa, mitä ei saatu uudistettua, on nää Christoffer Strandbergin vanhat vaatteet, vitsaili Eerikkilä.

– Terkkuja tuolta pakaroiden välistä, ne istuu oikein mukavasti, vastasi puolestaan Kallio.

YleX:n Instagramissa kaksikko kyseli seuraajiltaan, mitä mieltä nämä olivat heidän asuistaan.

Myös sosiaalisessa mediassa kaksikon asuvalinnat herättivät hilpeyttä. Erityisesti viestipalvelu Twitterissä hehkutettiin lähes kilpaa Eerikkilän ja Kallion rohkeutta ja heittäytymiskykyä.

– Viki ja Köpi, my spirit animals, eräs kirjoitti.

– Onnea on Viki ja Köpi, komppasi toinen.

– Ei hitto Viki ja Köpi, kolmas hehkutti nauruhymiöiden kera.

Eerikkilä ja Kallio vaihtoivat kuitenkin varsin nopeasti näyttävät vihreät asunsa ja vaaleanpunaiset peruukkinsa turvallisiin tummiin pukuihin. Kaksikko vitsailikin, että Christoffer Strandbergin fanit olisivat tulleet ryöstämään vaatteet suoraan heidän päältään.

Kallio on työskennellyt YleX:llä vuodesta 2015 alkaen. Eerikkilän kanssa yhteistyö alkoi alun perin NRJ-kanavalla, jossa kaksikko alkoi luotsata yhteistä aamuohjelmaa vuonna 2016. Myöhemmin he kuitenkin palasivat takaisin YleX:lle. Kallion ja Eerikkilän yhteistä aamuohjelmaa on voinut kuunnella kanavalla tammikuusta 2017 alkaen.

Kallio ja Eerikkilä ovat tuttuja myös television puolelta. Lisäksi kaksikko luotsaa vuosittain Naurumaraton-ohjelmaa, joka sisältää 41-tuntisen, yhtäjaksoisen radiolähetyksen ja on osa Nenäpäivä-kampanjaa. Naurumaraton voitti myös parhaan ohjelman kategorian vuoden 2020 Venla-gaalassa. Kategorian voittaja valittiin yleisöäänestyksellä.