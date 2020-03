Liekinheittimiä, nallepukuja ja käsittämätöntä akrobatiaa: tältä näyttävät UMK-finalistien esitykset

Euroviisupaikkaa havittelee lauantai-illan UMK-finaalissa kuusi artistia.

Tänään lauantaina viimein ratkeaa, kuka edustaa Suomea euroviisuissa Rotterdamissa toukokuussa 2020. Viisuedustaja valitaan kuuden finalistin joukosta järjestettävässä Uuden Musiikin Kilpailussa.

Finalistit ovat Tika, Erika Vikman, Aksel Kankaanranta, F3M, Sansa ja Catharina Zühlke. Finaaliohjelman juontaa Krista Siegfrids ja kommentaattorina kuullaan Mikko Silvennoista.

Finalistit esiintyivät Tampereen Mediapoliksessa medialle kenraaliharjoituksissa ennen varsinaista show’ta. Samalla paljastuivat heidän UMK-show’nsa. Kappaleen lisäksi show on tunnetusti merkittävä osa kilpailua ja tulevaa viisuesitystä, ja myös Suomen euroviisukarsinnoissa showelementtien merkitys on korostunut jatkuvasti vuosien varrella.

Illan finaalin avaa jo kerran aiemmin viisupaikasta kisannut Catharina Zühlke kappaleellaan Eternity. Upean ja voimakkaan äänen omaava artisti esiintyy finaalissa häikäisevässä valkoisessa mekossa.

Catharina Zühlken voimaannuttava esitys avaa UMK-finaalin.

Yhdeksi UMK-finaalin kirkkaimmista ennakkosuosikeista on noussut entisenä tangokuningattarenakin tunnettu Erika Vikman kappaleellaan Cicciolina.

Esityksessään kirkkaan vaaleanpunaiseen vartalonmyötäiseen lateksipukuun ja näyttävään päähineeseen pukeutunut Vikman tanssahtelee lavalla kahden karhuksi pukeutuneen tanssijansa kanssa. Lavaa koristavat myös vaaleanpunaiset kuusenmuotoiset lavasteet.

Erika Vikman esiintyy tiukassa lateksiasussa kahden karhun kanssa.

Kolmantena lavalle nousee Pyhimyksen Jättiläinen-hitistäkin tuttu Aksel Kankaanranta kappaleellaan Looking Back. Mies välittää sielukkuutta ja herkkyyttä tummanpuhuvalla finaaliesityksellään.

Aksel Kankaanrannan esitys vie mukanaan haikeisiin tunnelmiin.

Neljäntenä finaalissa esiintyy kisan ainoa yhtye F3M kappaleella Bananas. Energisen tyttökolmikon mukaansatempaavan esityksen kruunaa näyttävät liekinheittimet.

F3M-tyttötrion esitys hurmaa vauhdikkuudellaan.

Viileää elektrotunnelmaa kisaan tuo tänä vuonna viidentenä esiintyvä Sansa kappaleellaan Lover View. Sansa on kertonut, että euroviisuedustus olisi hänelle unelmien täyttymys.

Sansan esitys saa liikettä kinttuihin.

Illan viimeinen esiintyjä on Tika kappaleellaan I Let My Heart Break. Laulajatar on tullut tunnetuksi X Factor -kisan voittajana. Hän osallistui tv-sarjan toiselle tuotantokaudelle keväällä 2018.

Tikan esityksessä nähdään hurjaa akrobatiaa, kun taustatanssija nostaa hänet ilmaan näyttävästi.