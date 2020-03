Tuure Boeliuksen, 19, baari-ilta sai karmaisevan käänteen, kun tuntemattomat miehet piirittivät hänet – avautuu yön dramaattisista tapahtumista

Laulajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Boelius, 19, kertoi välikohtauksesta Instagramissa.

Laulaja ja sosiaalisen median vaikuttaja Tuure Boelius, 19, kertoi lauantaina Instagramin tarina-osiossaan välikohtauksesta, joka sattui Helsingin yöelämässä perjantain ja lauantain välisenä yönä.

– Mä oon ollut tänään aika hämmentynyt ja ihmeissäni viime yön tapahtumista. Ajattelin ensin, etten sano mitään, mutta sanon nyt kuitenkin, Boelius aloitti videonsa.

Boelius kertoi olleensa yhdessä muutaman ystävänsä kanssa kiertämässä Helsingin ravintoloita perjantai-iltana. Noin kahden aikoihin yöllä Boelius ystävineen oli päättänyt suunnata helsinkiläiseen yökerhoon tanssimaan. Boeliuksen mukaan kyseisessä yökerhossa käy runsaasti hänen ikäisiään nuoria.

– Tollaseen paikkaan mennessä tiedän, että en saa olla rauhassa ja että ihmiset tulee mulle juttelemaan. Se on ihan tietonen riski. Sit kun on omia frendejä, niin kaikki on aina lutviutunut tosi kivasti ja ollaan päästy tanssimaan, niin kuin on tarkoituskin, Boelius kertoi.

Boelius kertoo olevansa erityisen harmissaan siitä, että myös hänen ystävänsä vedettiin mukaan tilanteeseen.

Boelius ja hänen ystävänsä menivät yökerhoon päästyään hakemaan juotavaa baaritiskiltä ja suuntasivat sitten tanssilattialle. Boelius kertoi porukan törmänneen seuraavaksi suurehkoon poikaporukkaan, joista yksi alkoi puhumaan Boeliukselle melko tiukkaan sävyyn.

– Sieltä tuli yksi tyyppi mulle aika agressiiviseen sävyyn juttelemaan. Selkeästi tosi humalassa, koin sen tilanteen tosi epämiellyttävänä, Boelius kertoi seuraajilleen.

Kyseinen mies oli omien sanojensa mukaan tavannut Boeliuksen aikaisemminkin ja tuohtui, kun Boelius ei muistanut häntä. Boelius kertoi videollaan miehen tuohtuneen lähes kaikesta, mitä artisti hänelle sanoi. Lopulta Boelius pyysi miestä poistumaan ja lähtiessään mies kaatoi omat juomansa Boeliuksen päälle.

– Se ei ollut hirveän yhteistyöhaluinen. Se kuitenkin lähti, mutta lähtiessään se viskaisi juomat mun päälle. Se tilanne lähti aivan lapasista, ihan käsistä. Sitä juomaa lähti lentelemään sellaisista ilmansuunnista, mitä en edes tiennyt että on olemassa. Mä olin aikalailla läpimärkä ja suurin piirtein mun kaulassa oli kiinni jo joku uusi jätkä, en tiedä mistä hän raivosi mulle, Boelius kertasi tapahtumia.

– Tilanteen pelasti loppujen lopuksi viereisestä pöydästä sellainen skrode jätkä, joka tuli siihen väliin. Kiitos hänelle, koska ilman häntä olisin varmaan saanut turpaan siinä, hän kiitteli.

Boelius kertoo yön tapahtumista Instagram-tilillään.

Seuraavaksi kyseisen yökerhon työntekijät ja vartijat tulivat mukaan tilanteeseen ja saattoivat lopulta Boeliuksen ulos baarista hänen omasta pyynnöstään. Boelius kertoi olleensa tapahtumahetkellä shokissa ja hieman humalassa, ja että yökerhon työntekijät pahoittelivat tapahtunutta vuolaasti.

– Mulle ei oo ikinä ennen tapahtunut tolleen. Se oli aika nöyryyttävää. Kaikista paskinta siinä oli se, että mun frendit joutuu tommosta mun takia.. Se tuntuu pahalta, Boelius totesi videolla silmin nähden harmistuneena.

– Ite oon halunnut julkisuuteen ja tälleen, mutta kyllä tämmöset tuntuu siltä, että tää on vaan liikaa. Että joutuu tollaista katsomaan. Mä en pysty ymmärtää tommosta. Haluis vaan olla siellä, missä kaikki muutkin nuoret, mutta se on vaikeeta ja tossa tilanteessa mahdotonta, hän jatkoi.

Tuure Boelius nousi julkisuuteen jo 14-vuotiaana, kun hän perusti suositun Youtube-kanavansa. Sittemmin Boelius on luonut uraa myös laulajana ja hänet tunnetaan muun muassa kappaleistaan Lätkäjätkä-Ville ja Eikö sua hävetä. Nuori artisti on nähty myös Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.