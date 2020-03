Erika Vikman kertoo HS:n Kuukausiliitteessä syömishäiriöstään – vietti kaksi viikkoa sairaalassa ja opetteli syömään uudelleen

Erika Vikman kilpailee tänään UMK-finaalissa.

Helsingin Sanomien Kuukausiliite kertoo karun tarinan Erika Vikmanin nuoruudesta.

Tampereen ilmaisutaidon lukiota käynyt Vikman huomasi nuorena, ettei hän ollutkaan ainoa tähteydestä haaveileva nuori.

Vikman hoksasi, että kilpailu alalla on kova. Siksi hän alkoi tehdä töitä hartiavoimin ja valmistautua tulevaan.

Vikman haali itselleen hurjan määrän harrastuksia: laulua, musiikin teoriaa, perusti bändin, meni mukaan teatteriproduktioihin ja lintsasi näiden takia koulusta.

Numerot tippuivat, Vikmania ei näkynyt tunneilla ja lopulta hän ei jaksanut nousta edes sängystä.

Elämänhallinta katosi. Ainoa asia, mitä Vikman pystyi omasta mielestään jollain tapaa hallitsemaan oli syöminen. Tai eihän Vikman sitä hallinnut, koska hän alkoi syödä yhä vähemmän. Se näkyi nopeasti.

Kuukausiliite kertoo, että lukion psykologi ohjasi lopulta nuoren naisen Tampereen yliopistolliseen keskussairaalaan. Vikman lopetti koulunkäynnin kahdeksi viikoksi ja vietti päivät sairaalassa, syömishäiriöiden päiväosastolla. Siellä hänet opetettiin uudelleen syömään.

Nyt Vikman on kaikkien tuntema tangokuningatar ja UMK-finalisti, joka laulaa tänä iltana televisiossa Cicciolinasta.

Voisi sanoa, että Erikalla on kisassa kotikenttäetu, sillä viime kesänä hän hankki Tampereen keskustasta itselleen asunnon. Siitä lähtien hän on viettänyt tasaisesti aikaa sekä uusvanhassa kotikaupungissaan että avopuolisonsa Ilkka ”Danny” Lipsasen luona Kirkkonummella.

– Minulla on kaksi kotia, Tampereella ja Kirkkonummella. Useaan otteeseen ollaan yritetty spekuloida syytä siihen, miksi niitä on nykyään kaksi. Ainut syy on, että tarvitsen myös Tamperetta, hän sanoo IS:lle.

Vikmania katsoessa ja kuunnellessa on helppo unohtaa, että hän tuli julkisuuteen vain neljä vuotta sitten tangokuningattarena.

Oikeastaan ajatus tuntuu hassulta Erikalle itselleenkin. Hän muistaa, kuinka tajusi oikeastaan heti voittonsa jälkeen, ettei välttämättä sopeutuisi tangomaailmaan.

– Eräs ohjelmatoimiston edustaja sanoi, että ”kyllä tuosta tytöstä noi kulmat vielä hiotaan”. Ajattelin, että eikä hiota.

Sanat päätyivät Erikan korviin sattumalta, mutta pysäyttivät peruuttamattomasti. Hänet oli singottu iskelmätaivaalle vain 23-vuotiaana ja hän koki velvollisuudekseen miellyttää hänet viihdebisnekseen nostanutta tangoyhteisöä.

– Tein aluksi kaikkeni voittaakseni ihmiset puolelleni niin tanssilavoilla kuin muillakin keikoilla. Rakastin yleisöäni. Mutta silti tunsin jatkuvasti, että se ei riittänyt.

– Pikkuhiljaa tajusin, että minun on vaikeaa saada heitä puolelleni. Lopulta aloin miettiä, että miksi väkisin yritän pärjätä asiassa, joka aiheuttaa vain ahdistusta ja jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta. Varsinkin, kun minulla on mahdollisuus toteuttaa itseäni niin kuin oikeasti haluan.