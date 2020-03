Huikea muodonmuutos: Hävyttömät-sarjan tähdestä tehtiin Hollywoodin legendaarinen povipommi rintaproteesin avulla

Emmy Rossum hyppää uudessa tv-sarjassa kuuluisan Angelynen rooliin. Sitä varten hänelle täytyi tehdä todellinen muodonmuutos.

Yhdysvaltalainen vuonna 2011 alkanut komediasarja Hävyttömät on pyörinyt tv:ssä jo useiden kausien verran. Suositun komediasarjan keskeisessä roolissa on näyttelijä-malli Emmy Rossum, 33, joka esittää sarjassa Fiona Gallagheria.

Tummapiirteinen Rossum työskentelee tällä hetkellä kuitenkin aivan erilaisen roolin parissa. Näyttelijä bongattiin New York Postin mukaan täysin tunnistamattomana Los Angelesissa.

Emmy Rossum näyttää normaalisti tältä...

Tähti oli saanut rooliaan varten ylleen vaalean peruukin, näyttävän meikin, suuren rintaproteesin ja pinkin paidan.

Syy huomattavan erilaiseen tyyliin löytyy Rossumin uudesta roolista tv-sarja Angelynessa. Angelyne kertoo nimensä mukaisesti amerikkalaisen laulaja-näyttelijä Angelynen, syntymänimeltään Ronia Tamar Goldbergin, tarinan.

... mutta Angelynen roolia varten hänet maskeerattiin täysin tunnistamattomaksi.

Angelyne oli yksi 1980-luvun alkuvuosien seuratuimmista Hollywoodin povipommeista, joka keräsi runsasta mediahuomiota ulkonäöllään, räväkillä poseerauksillaan ja tavaramerkiksi muodostuneella vaaleanpunaisella Corvetellaan. Hänen on sanottu olevan Kim Kardashianin ja Paris Hiltonin edelläkävijä - nainen, joka on ”kuuluisa siitä, että hän on kuuluisa”.

Angelyne on myös mukana tv-sarjan tuotannossa.

Hollywood-tähti Angelyne vuonna 1992 vaaleanpunaisen Corvettensa päällä.

Angelyne onnistui pitämään oikean identiteettinsä ja ikänsä salaisuutena aina vuoteen 2017 asti. The Hollywood Reporter -lehden toimittaja onnistui kuitenkin selvittämään Angelynen oikean nimen ja sen, että hän syntyi Puolassa. Angelynen äiti selvisi keskitysleiriltä ja perhe muutti Yhdysvaltoihin sodan jälkeen.

80-luvun seksisymboli taipui kuuluisaan poseeraukseen myös vuonna 2012.

Nykyään taidemaalarinakin työskentelevä Angelyne on 69-vuotias ja näyttäytyy edelleen aina silloin tällöin julkisuudessa mitä erikoisimmissa asuissa.