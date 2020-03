Piritta Hagman avautuu poikkeuksellisesta asumisjärjestelystä ex-miehensä kanssa – ratkaisu pitää perheen yhdessä

Piritta Hagman päätyi ex-miehensä kanssa erikoiseen järjestelyyn pitääkseen perheensä yhtenäisinä.

Juontaja ja yrittäjä Piritta Hagman, 40, nähtiin pitkästä aikaa catwalkilla, kun hän esitteli Suomeessa lanseerattavaa Ellen Tracy -mallistoa muotinäytöksessä torstaina. Malliston tuo Suomeen K-Citymarket.

Muun muassa äitiysfysioterapeuttina ja doulana työskentelevä Piritta pyörittää hyvinvointiyrityksiäänkin sekä Porin että Helsingin välillä. Lisäksi hän kiertää ympäri Suomea luennoimassa. Hagman kertoo pitäneensä tarkoituksella hieman taukoa viihdealan töistä ammatillisen uskottavuutensa rakentamiseksi.

– Totesin, että se on nyt rakennettu, joten on kivaa tehdä myös tällaisia keikkoja välillä, hän naurahtaa show’n jälkeen.

Hagman ei kuitenkaan koe, että olisi ollut julkisen uransa vuoksi eriarvoisessa asemassa.

– Voisi sanoa, että ne ennakkoluulot olivat ehkä myös vähän itseaiheutettuja. Olin missi, kiekkovaimo ja blondi, hän heittää ja päästää ilmoille heleän naurun.

– Suhtaudun tähän kaikkeen huumorilla, mutta on se tietty vaatinut myös työtä.

Piritta Hagmanin arki koki ennennäkemättömän muutoksen, hän ja entinen jääkiekkoilija Niklas Hagman päättivät hakea lopullista avioeroa joulukuussa 2018. Sen jälkeen kolmilapsisen perheen elämä on hakenut uomiaan.

Piritta osti kesällä 2019 omakotitalon Porista, missä kuopus Eliana, 7, aloitti syksyllä koulun. Ajatuksena oli, että myös perheen vanhemmat lapset, Lucas, 12, ja Lina, 10, olisivat muuttaneet vuodenvaihteen jälkeen äitinsä luokse Poriin.

Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat. Hagmanit päätyivät lopulta ratkaisuun, jossa lapset asuvat koko ajan perheen yhteisessä kodissa Helsingissä. Vanhemmat asuvat siellä vuorotellen.

– Mutta vuorottelemme niin, että lasten koti säilyy, ja me Niklaksen kanssa vuorottelemme. Meillä on kolme lasta, kaksi koiraa ja kissa, niin on se helpompaa pitää heidät samassa paikassa, Piritta selvittää.

– Meillä ei ole mitään kiveenhakattua systeemiä, sillä välillä on aikakausia, että pienimmälle lapselle äiti on aika tärkeä.

Tottuminen uuteen systeemiin ei ole ollut helppoa. Piritta kiittelee entistä puolisoaan siitä, että Niklas on ollut tilanteessa ymmärtäväinen ja joustava.

– Tämä on ollut silti älyttämän kätevä systeemi ainakin toistaiseksi. Mutta suoraan sanottuna menemme nyt kuukausi kerrallaan ja katsomme, miltä tämä järjestely tuntuu.

Piritalla itsellään on nyt koti sekä Helsingissä että Porissa. Piritta kertoo, että vaikeinta päätöksessä oli siirtää juuri koulutiensä aloittanut Eliana uuteen kouluun Helsingissä vain puolen vuoden jälkeen.

– Se oli suoraan sanottuna sydäntäsärkevää ja tässä on kipuiltu puolin ja toisin. Mutta lapsetkin ovat olleet sitä mieltä, että kaikista tärkeintä on, että olemme yhdessä.

– Lapset käyvät koulua Helsingissä, mutta meillä on toinen jalka Porissa. Haluan, että he kasvavat niin. He ovat asuneet siellä elämänsä ensimmäiset vuodet, ja koko sukuni ja läheiseni asuvat siellä.