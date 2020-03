Krista Kososen tähdittämä dominaelokuva hätkähdytti eläkeläisiä Yhdysvalloissa – ohjaaja paljastaa The Guardianille rajut reaktiot

Jukka-Pekka Valkeapään ohjaama ja Krista Kososen tähdittämä Koirat eivät käytä housuja -elokuva on saanut paljon huomiota maailmalla.

Koirat eivät käytä housuja -elokuvan ohjaaja Jukka-Pekka Valkeapää kertoo The Guardianille saaneensa monenlaista palautetta BDSM-maailmaan sukeltavasta draamakomediastaan.

Krista Kososen ja Pekka Strangin tähdittämä elokuva Koirat eivät käytä housuja oli Suomessa arvostelumenestys ja elokuva on herättänyt huomiota kansainvälisissäkin yleisöissä. Tunnettu The Guardian -lehti julkaisi viikonlopun alla näyttävän jutun elokuvasta ja haastatteli artikkelia varten ohjaaja Jukka-Pekka Valkeapäätä. Juttu on julkaistu lehden verkkosivuilla.

Elokuva esitettiin äskettäin Kaliforniassa paikallisilla elokuvafestivaaleilla, ja se herättikin suuria tunteita yhdysvaltalaisyleisöissä. BDSM-maailmaan sukeltava elokuva on draama ja musta komedia, jossa leskeksi jäänyt Juha (Pekka Strang) löytää lohtua ja yhteyden edesmenneeseen vaimoonsa sadomasokistisista roolileikeistä Monan (Krista Kosonen) kanssa.

Krista Kosonen näyttelee elokuvassa Mona-nimistä dominaa.

The Guardianiassa kerrotaan, että Valkeapää kohtasi elokuvan esittämisen jälkeen elokuvan nähneitä eläkeläisiä, jotka olivat täysin epäuskoisia näkemästään.

– He kysyivät, että onko BDSM oikea asia? Onko se keksitty? Valkeapää kertoo huvittuneena lehdelle.

Eräs vanhempi rouva oli ollut järkyttynyt elokuvan juonenkäänteistä ja Pekka Strangin näyttelemän roolihahmon Juhan mielenterveydestä. Häkeltynyt eläkeläisrouva kertoi suorasukaisen mielipiteensä myös Valkeapäälle.

– Hän sanoi, että mies on tullut hulluksi. Täysin seonnut, Valkeapää muistelee kohtaamista nauraen The Guardianille.

– Ei tosin ole kovin jaloa häiritä vanhoja rouvia tällä tavalla, Valkeapää lisää lehdelle.

The Guardiankin mainitsee elokuvan olevan hämmentävä, mutta parhaalla mahdollisella tavalla.

Elokuvassa Monan ja Juhan (Pekka Strang) välille syntyy monimutkainen suhde.

Elokuva on saanut värikkään vastaanoton muuallakin. Espanjalainen elokuvasivusto Terror Acto kertoi lokakuussa Twitterissä BDSM-kohtauksia sisältävä elokuvan kohauttaneen myös Sitges-elokuvafestivaaleilla.

Cannesin elokuvajuhlilla osa yleisöstä lähti salista kesken elokuvan.

Krista Kosonen on kertonut Ilta-Sanomien haastattelussa elokuvan herättävän taatusti tunteita katsojassa. Elokuva ei ole erityisen seksintäyteinen, vaan surua ja yksinäisyyttä huokuva draama.

Pekka Strang ja Krista Kosonen Koirat eivät käytä housuja -elokuvan kutsuvierasensi-illassa lokakuussa 2019.

Taustatyön aikana vastaan tuli myös hetki, jota Kosonen kuvaili uransa erikoisimmaksi kokemukseksi. Hän kävi kolmesti seuraamassa ammattidominan työtä.

– Kun kävimme siellä JP:n kanssa, saimme valita nahkanaamiot. Valitsin löysän naamion, kun pelkäsin, että kireä ahdistaa.

Sitten seurasi lähietäisyydeltä nähty 50 minuutin ajan sessio, jota myös ohjaaja JP Valkeapää kuvaili shokeeraavaksi. Mukana oli satuttamista ja alistamista. Kosonen sanoi istuneensa aitiopaikallaan session ajan likipitäen katatonisessa tilassa.

– Tajusin vasta myöhemmin, mitä kaikkea oikein näin. Kun JP heitti autolla kotiin, ihmettelimme molemmat toisillemme, että noh, mitä fiiliksiä? Kosonen muisteli yhtä uransa erikoisinta hetkeä.