Tv:stä tuttu Simo Frangén yllättää uudella aluevaltauksellaan: nappasi pääroolin näytelmästä – suostui mukaan yhdellä ehdolla

Simo Frangén tekee uuden aluevaltauksen, kun hänet nähdään kesäteatterin lavalla.

Simo Frangén, 56, näyttelee ensi kesänä Someron kesäteatterissa säveltäjä Unto Monosta (1930-1968), jonka sävelkynästä ovat lähtöisin sellaiset ikivihreät tangot kuten Satumaa, Tähdet meren yllä, Lapin tango, Erottamattomat, Syvä kuin meri... ja onhan noita. Mononen sävelsi kaiken kaikkiaan puolen sataa tangoa.

Kyseessä on musiikkinäytelmä, mutta Simo Frangén ei siinä laula. Ei Mononenkaan laulanut, paitsi muusikon uransa alkuaikoina.

– Kun minua kysyttiin projektiin, sanoin että voin tulla, mutta en laula. En osaa laulaa. Minulla on hyvä ääni, mutta se pilaantuu ulos tullessaan. Ei Mononenkaan laulanut. Hän menetti nuorena äänensä epäonnistuneessa kitarisaleikkauksessa, Simo Frangén kertoo.

Näytelmän on kirjoittanut ja sen ohjaa Frangénin opiskelukaveri Heikki Metsämäki. Hän on kirjoittanut myös Unto Monosen elämäkerran.

– Kun minua kysyttiin rooliin, ensimmäinen reaktioni oli, että eihän tämä ole mun juttu, koska en ole näyttelijä. Esitin itselleni kysymyksen, olenko minä näyttelijä? En ole. Oliko Unto Mononen näyttelijä? Ei ollut. Mehän ollaan kuin samiksia. Olen paras ihminen esittämään Unto Monosta, koska kumpikaan meistä ei ole näyttelijä, Frangén viisastelee.

Simo Frangén aloittaa näyttelijän uransa suoraan huipulta, pääroolissa.

– Olen esiintynyt paljon livenä yleisön edessä, tehnyt telkkari- ja radiohommia, mutta en koskaan mitään teatterissa. Kyllähän tässä iässä on mukava kokeilla tällaistakin puolta. Olen innoissani, että vielä löytyy uusi vaihde ja energiaa.

Unto Mononen oli traaginen hahmo. Hän eli kodittomana ja kierteli ympäri maata. Naisasiat olivat rempallaan ja alkoholi oli ongelma. Mononen kuoli 38-vuotiaana pistoolin laukaukseen. Vieläkin väitellään siitä, oliko se vahinko vai itsemurha.

– Vaikka Mononen oli tummien vesien tulkki, hänellä oli myös vauhdikas puoli elämässään. Alkoholi maistui ja naisseikkailuja oli. Luulen, että me suomalaiset miehet löydämme toisemme siinä tulkitsemisessa helposti. Olen minäkin käynyt pubissa alkoholia maistamassa. Tiedän, mistä on kysymys.

– Kun se on kesäteatteria, niin luulisi että siinä vähän kepeämpiäkin puolia tulisi esille. Käsikirjoittaja Metsämäki toivoi, että pääosan esittäjä voisi olla vähän vauhdikkaampi vipeltäjä. Siksi hän oli esittänyt minua siihen rooliin, että saataisiin huumoriakin irti.

Ja kun kysymys on tangojen säveltäjästä, niin tangoista Simokin ajatteli repiä huumoria.

– Ehdotin, että voisin esiintyä ikivihreissä tangoissa. Se olisi pukuna säästeliäs ja halpa, jos olisin tangat jalassa. Usein kesäteatterissa joku vilahtaa alastomana tai ainakin peppu näkyy. Jos ei mennä niin pitkälle, niin voisin olla ikivihreissä tangoissa.

Kun Frangén laittaa baskerin päähän ja rusetin kaulaan, hän menee täysin Unto Monosesta.

– Vaikka hän kuoli 38-vuotiaana, hän oli silloin suht vanhan näköinen; siihen aikaan ihmiset olivat. En ole ihan 38-vuotias vaan hieman vanhempi. Tämä on taiteellista vapautta.

Simo Frangén tuo Unto Monosen rooliin mukaan ripauksen huumoria.

Toisessa pääroolissa on näyttelijä Pertti Koivula. Hän on laulava taksikuski, jonka pirssissä Unto Mononen suhaa ympäri maata.

Ja lauluvoimaa löytyy: tangokuningas Jarno Kokko, samoin Tangomarkkinoilla menestynyt Suvi Karjula, ja Reeta & Lumon solisti Reeta Saranpää.

Simo Frangén on tullut kansalle tutuksi takaperin puhumisen taidosta, eli palindromeista. Tälläkin sektorilla on tapahtumassa uutta. Hän tekee palindromikirjaa Kiroilevasta siilistä tutun sarjakuvataiteilija Milla Paloniemen kanssa.

Simo tutustui Millaan muuatta tapahtumaa juontaessaan. Milla oli siellä haastateltavana.

– Tulimme hyvin juttuun. Tein Kiroilevasta siilistä palindromin ja lähetin sen Millalle. Kysyin, että tehdäänkö joskus palindromikirja. Milla vastasi saman tien, että tehdään vaan, Simo muistelee.

Alivaltiosihteeri-radio-ohjelmaan Frangén ja kumppanit tekivät noin pari tuhatta virallista palindromia.

– Meillä oli virallinen tyylilaji. Tietoisesti välteltiin alapääjuttuja. Minulla on sellainenkin puoli, että mielellään niitäkin voisi viljellä. Olen vuosien varrella laittanut jotain talteen.

Simo ja Milla tekivät Fingerpori-piirtäjä Pertti Jarlan pienkustantamon kanssa kustannussopimuksen palindromikirjasta.

– Minä teen palindromit ja Milla kuvittaa. Teemana olisi seksi. Milla kuvittaisi sen enemmänkin pin up- ja burleski-tyyliin, ei mitään suoraa jyystämistä, vaan kauniimpaa kuvaa. Jos minulla lipsahtaa sinne alapääsanastoa, niin olisi se kontrasti, että kuvat eivät ole alapääosastoa. Yritän itsekin pyrkiä siihen, ettei suorasukaisempaa ilmaisua tulisi. Teos on hyvin alkuvaiheessa, tekemistä vaille valmis. Tavoite on, että se ilmestyy syyskaudella.

Frangén on tuttu kasvo suomalaisille television puolelta. Kesäteatteriin hän lähti mukaan sillä ehdolla, ettei hänen tarvitsisi laulaa.

Älypäiden eli Mensan palkitsema Alivaltiosihteeri kuului Ylen kanavilla 26 vuotta. Kolme vuotta sitten Yle päätti olla tilaamatta sitä lisää. Mutta Alkkarit on yhä hengissä.

– Se täyttäisi 30 vuotta. Meillä on vireillä hanke, että tehtäisiin syyskaudella pieni kiertue, jolla esitettäisiin legendaarisia sketsejä ja palindromeja, Frangén kertoo.

Erinäisissä medioissa Simo Frangén esiintyy usein viehättävien nuorten naisten seurassa. Eleletkö yhä poikamiehenä? Mikä on virallinen totuus?

– Sen jälkeen kun erosin Rosa Meriläisestä, olen viljellyt tätä, että olen tulikuuma sinkku. Sillä tittelillä mennään. Kaikki naiset ovat ystäviäni, ei ole vakiintunutta parisuhdetta. Ei tulikuumalta sinkulta ole kiellettyä sellainen. Juttelen mielelläni kaikkien kivojen tyyppien kanssa ja vietän aikaa.