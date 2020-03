Reijo Taipaleen Krista-tytär paljastaa, millaista arki iskelmälegendan kodissa oli – isän käytös teki pikkutyttöön vaikutuksen

Reijo Taipaleen syntymästä tulee ensi maanantaina kuluneeksi 80 vuotta. Hänen tyttärensä Krista muistelee huhtikuussa kuollutta laulajalegendaa.

Reijo Taipale olisi täyttänyt 9. maaliskuuta 80 vuotta. Kohtalo päätti toisin. Taipale kuoli viime vuoden huhtikuussa.

– Hän pääsi omaan Satumaahansa, huokaa Taipaleen tytär Krista Taipale.

– Isä on ollut paljon mielessä koko kuluneen vuoden ajan, mutta varmaan syntymäpäivänä vielä erityisesti. Oli paljon suunnitelmia sen suhteen, miten syntymäpäiviä olisi vietetty, mutta tämä on elämää ja nyt sitten muistelemme häntä.

Satumaa. Yksi sana, monta merkitystä. Tunnetuin Satumaa on Reijo Taipaleen levyttämä tango. Laulun sävelsi Unto Mononen jo 1940-luvulla. Ikihitiksi se muuttui Taipaleen vuoden 1962 levytyksen myötä.

Samainen levytys teki laulajasta iskelmätaivaan tähden. Kiintotähden, kuten myöhemmät vuodet tulivat osoittamaan.

Taipale oli esiintyvä artisti kuudella vuosikymmenellä. Hänen suosionsa ei missään vaiheessa pahasti notkahtanut. Tuulisessa viihdebisneksessä se on poikkeuksellinen saavutus.

Suosio nojasi kuulijoihin, jotka kävivät uskollisesti keikoilla vuosikymmenestä toiseen. Taipale oli suomalaisen iskelmämusiikin ikoninen työmies.

– Isän tarina kuvastaa Suomen nousua, kun maata rakennettiin kovalla työllä. Isä lähti hyvin vaatimattomista oloista. Hänen tarinassaan on paljon samaa, mitä on koko Suomen rakentamisessa. Sitä kautta hän on kuva Suomesta.

– Isään pystyi samaistumaan. Hän ei koskaan halunnut olla tähti eikä kokenut olevansa tähti. Isä koki olevansa yksi meistä.

Suomalaisen iskelmämusiikin historiasta on mahdoton puhua mainitsematta Taipaletta ja Satumaata. Taipaleen tuotanto oli ylipäätään keskeinen osa Suomen sodanjälkeisen yhteiskunnan soundtrackiä.

– Kunpa tietäisi, kuinka monet ihmiset ovat kohdanneet toisensa isän musiikin soidessa, Krista Taipale miettii.

Taipale oli musiikillinen lahjakkuus, jolle oli suotu tunnistettava persoonallinen ääni.

– Isällä oli lahja tulkita ja välittää oman laulunsa kautta tunteita. Se oli poikkeuksellista. Mutta suosioon oli syynä myös hänen persoonansa.

– Isällä oli vahva kutsumus tehdä työtä laulajana. Se oli hänen elämäntehtävänsä. Isä teki työkseen sitä, mitä rakasti yli kaiken. Sitä kautta uskon, että hän eli rikkaan ja täysipainoisen elämän.

Suosio ei kotona näkynyt. Työasiat jäivät kotioven ulkopuolelle, mutta isänsä kanssa liikkuessaan Krista Taipale sai jo lapsena seurata läheltä, miten Taipale jaksoi ottaa huomioon tuntemattomat ihailijat. Se teki vaikutuksen.

– Muistan ihan pienestä tytöstä asti, miten isällä oli aina aikaa jutella ihmisten kanssa. Se oli aitoa kohtaamista. Isä nautti olla ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa.

– Minä ja muutkin perheen jäsenet ovat isän kuoleman jälkeen saaneet kymmeniä ja kymmeniä kauniita viestejä ventovierailta ihmisiltä, jotka ovat halunneet jakaa kanssamme kokemuksia näistä kohtaamisista.

– Olen entistä selvemmin ymmärtänyt, miten suuri ja poikkeuksellinen hän on ollut, ei ainoastaan taiteilijana vaan myös ihmisenä. Isä ei koskaan luokitellut ketään. Hän kohtasi ihmisen ihmisenä.

Perheen kotona vieraili usein tunnettuja ihmisiä, mutta lapsille se oli normaalia perhe-elämää. He eivät tienneet muusta.

Kari Tapio oli Taipaleen hyvä ystävä. He soittelivat toisilleen lähes päivittäin.

Taipale suhtautui työhönsä vakavasti. Kovien keikkamäärien takia hän oli paljon poissa kotoa.

– Isällä oli korkea työmoraali. Hän sanoi usein, että nyt lähdetään tekemään työtä ja lähdetään tekemään sitä viimeisen päälle. Samaa tulokulmaa hän halusi opettaa meille lapsille, työnteon ja opiskelun tärkeyttä.

Reijo Taipale ja Kari Tapio olivat hyviä ystäviä. Tapio oli myös yleinen vieras perheen kodissa.

Taipale itse tuli köyhistä oloista eikä hänellä ollut mahdollisuutta opiskella. Lapsiaan hän kehotti opiskelemaan niin pitkälle kuin halua riittää.

Osa oppimista oli perheen matkailuharrastus. Sitä kautta lapset näkivät millaista elämä on Suomen ulkopuolella. Esimerkiksi Keniassa Taipale perheineen kävi jo 1970-luvulla. Afrikka oli tuohon maailmanaikaan vielä suomalaisittain eksoottinen maanosa.

Kotoa imetty kansainvälisyys näkyy esimerkiksi Krista Taipaleen ammatissa. Hän työskentelee Helsingin EU-toimiston johtajana Brysselissä.

– Kaikki lähti siitä, että meille haluttiin näyttää maailmaa ja korostaa suvaitsevaisuutta. Isä oli ylpeä meistä lapsista ja toi sen usein selkeästi esiin.

Kotona Taipale ei juuri laulanut, mutta perheen automatkoilla raikui isän ja lasten yhteislaulu.

Taipale sai elinaikanaan paljon tunnustusta Kullervo Linna -palkinnosta Erikois-Emmaan, Director Cantus -arvonimestä Pro Finlandia -mitaliin.

– Toki hän oli niistä ylpeä, mutta luulen, että isälle oli tärkeintä se, että ihmiset halusivat tulla häntä kuuntelemaan vuosikymmenestä toiseen. Siinä tuli esiin työmiehen tulokulma. Isä koki olevansa palveluammatissa.