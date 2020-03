Cameron Diaz oli Hollywoodin parhaiten palkattu nainen, kunnes katosi julkisuudesta täysin 6 vuotta sitten – tällaista elämää hän elää nyt

Parhaiten palkattuihin näyttelijöihin kuulunut Cameron Diaz karisti kuusi vuotta sitten Hollywoodin pölyt jaloistaan. Sen jälkeen hänen elämänsä mullistui täysin.

Maailman tunnetuimpiin näyttelijöihin kuuluvaa Cameron Diazia, 47, on vaikea unohtaa. Diaz teki nousukiidossa olleen uransa aikana useita menestysrooleja aina Charlien enkeleistä suosittuun Holiday-joulukomediaan. Vuosikymmen taaksepäin hän oli Hollywoodin tulokuningatar ja parhaiten palkattu näyttelijä.

Kuusi vuotta sitten hän päätti kuitenkin yllättäen karistaa tähtipölyn totaalisesti jaloistaan. Sen jälkeen Diazia on ei ole nähty julkisuudessa juuri ollenkaan. Mikä sai naisen tekemään täyskäännöksen elämässään?

Menestyksekäs tarina sai loppuhuipennuksen, kun Cameron Diaz rakastui ja sai esikoisensa 47-vuotiaana.

Yksi syy saattoi olla Diazin ura, joka oli menestyksekkään lisäksi työntäyteinen. Diaz oli reilusti yli 20 vuotta kestäneen uransa aikana mukana yli 50 elokuvassa.

Töitä riitti heti siitä hetkestä lähtien, kun 21-vuotias Diaz käveli vuonna 1993 The Mask -elokuvan koekuvauksiin. Hän sai yllättäen naispääroolin ja tähditti elokuvaa Jim Carreyn rinnalla, vaikka hänellä ei ollut yhtään aiempaa näyttelijäkokemusta. Oli Diaz toki kameran edessä ollut ennenkin, mutta mallina. Hän oli työskennellyt mallina 16-vuotiaasta asti useiden suurten brändien, kuten Calvin Kleinin ja Coca-Colan kanssa.

Charlien enkelit eli Lucy Liu (Alex Munday), Cameron Diaz (Natalie Cook) ja Drew Barrymore (Dylan Sanders).

Varsinaiseksi supertähdeksi Diaz nousi vuonna 1997 näyteltyään Sekaisin Marista -menestyskomediassa. Sen jälkeen edessä oli pelkkiä onnistumisia toisensa perään. Rooli poiki ensimmäisen Diazin saamasta neljästä Golden Globe -ehdokkuudesta. Muutama vuosi sen jälkeen ilmestyi ensimmäinen kahdesta Charlien enkelit -elokuvasta, jossa Diaz hurmasi molemmissa Natalie Cookina.

Charlien Enkelit – Kurvit suoriksi -jatko-osa ilmestyi vuonna 2003.

Rahallisesti kannattavin päätös Diazille on ehdottomasti ollut suostua Shrek-elokuvien Fionan ääninäyttelijäksi animaation alkuperäisversioissa. Vuosina 2001–2007 ilmestyneet elokuvat kerryttivät hänen tilipussiaan huikealla tavalla ja nostivat hänet parhaiten palkattujen näyttelijöiden listalle kertarysäyksellä.

Diazin arvioitiin tienanneen vuonna 2008 huikeat 45 miljoonaa euroa. Ei siis ihme, että muutama vuosi myöhemmin hänet nimettiin rikkaimpien naisjulkkisten listan kärkipäähän.

Tom Cruise ja Cameron Diaz elokuvassa Vanilla Sky (2002).

Rahasta ja sen tuomista eduista huolimatta Diazin ajatuksissa alkoi kyteä ajatus lopettamisesta. Orastava ajatus sai sinettinsä musikaalikomedia Annien (2014) jälkeen, joka oli viimeinen kerta, jolloin Diaz on nähty valkokankaalla. Sen jälkeen Diaz on kieltäytynyt järjestelmällisesti kaikista hänelle tarjotuista näyttelijäntöistä.

– Olen osa-aikaeläkkeellä, ja oikeastaan lopettanut näyttelemisen kokonaan, tähti sanoi ja löi viimeisenkin sinetin huhuille vuonna 2018 Entertainment Newsin haastattelussa.

Cameron Diaz Radalla-elokuvassa vuonna 2002.

Diaz kertoi myöhemmin InStyle-lehden haastattelussa tulleensa julkisuuteen parikymppisenä ja lopulta yksinkertaisesti kyllästyneensä tähteyteen.

– Minusta tuli julkkis 22-vuotiaana ja siitä on jo 25 vuotta. Siitä on pitkä aika. Näen asian niin, että olen antanut puolet elämästäni julkisuudelle. Minusta on ihan ok, että keskityn nyt itseeni, hän totesi.

Poikkeuksellisen Diazin tarinasta tekee se, että hänellä oli rohkeutta hypätä tuntemattomaan – toki hänellä oli siihen myös taloudellinen mahdollisuus.

Eikä hän tietysti ole muutenkaan aivan laakereillaan levännyt. Näyttelemisen sijaan hän on keskittänyt energiansa kirjoittamiseen ja julkaissut kaksi kirjaa: The Body Book (2013) ja The Longevity Book (2016).

Cameron Diaz ja Jude Law tähdittivät Holiday-elokuvaa 2006.

Näyttelemisestä eläköityminen antoi kuitenkin uudenlaista tilaa rakkauden syttymiselle. Diaz ryntäsi jopa läheistensä yllätykseksi naimisiin vuonna 2015. Hänen aviomiehensä on Good Charlotte -yhtyeestä tuttu rokkari Benjamin Madden, 40.

Rakkaus sai täydellisen sinetin, kun Diaz ja Madden toivottivat tammikuun alussa esikoisensa Raddix Maddenin tervetulleeksi maailmaan. Raskaus pidettiin uudelle tyylille uskollisesti täysin salassa viime hetkeen asti.

– Olemme hyvin onnellisia, siunattuja ja kiitollisia aloittaessamme tämän uuden vuosikymmenen ilmoittamalla tyttäremme Raddix Maddenin syntymästä. Hän on välittömästi vallannut sydämemme ja tehnyt perheestämme kokonaisen, Diaz ja Madden kirjoittivat Instagramissa.

Cameron Diaz ja rocktähti Benjamin Madden menivät naimisiin 2015.

Näyttääkin siltä, että useita romanttisia komedioita tähdittänyt Diaz on saanut myös omalle elämälleen satumaisen käänteen.

– Mikään ei merkitse enää mitään, kun minulla on mieheni. Kukaan ei pärjää hänelle vertailussa. Kaikki edelliset suhteet vain huuhtoutuivat pois mielestäni. Tajusin, mitä oikea rakkaus ja sitoutuminen on, muun muassa Justin Timberlaken kanssa seurustellut Diaz on kertonut.

Uuden elämän myötä nainen on väläytellyt mahdollisuutta siitäkin, ettei häntä enää ikinä nähdä valkokankailla.

– Juuri nyt keskityn hyvinvointiini. Mitä tahansa päätänkin tehdä, sen täytyy olla jotain, mihin suhtaudun intohimoisesti.

Lähteet: Ilta-Sanomien arkisto, E! Online ja Entertainment News.