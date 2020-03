Anna Puu värjäsi hiuksensa – lopputulos kerää kehuja

Anna Puu on vaihtanut vaalean hiusvärinsä kevään kunniaksi aivan toisenlaiseen.

Laulaja päätti piristää kevättyyliään uudella hiusvärillä.

Laulaja Anna Puulla on tapahtumarikas kevät, ja hän viihdyttää tällä hetkellä kotikatsomoja Voice of Finland -ohjelman tähtivalmentajana.

Blondina tv:ssä nähty Puu on värjäyttänyt nyt hiuksensa aivan eri sävyiseksi kevään kunniaksi. Tuoreessa kuvassa laulaja katsoo peiliin kukkien ylitse uudessa, laventelinsävyisessä hiusvärissään.

– What's up lavender? En tiedä onko se tää kevätfiilis vai mikä, mut hiuksista se muutoksen tuulahdus aina lähtee ja siitä pikkuhiljaa siirtyy muille osa-alueille, Puu hehkuttaa.

Fanit riemastuivat Puun uusista hiuksista. Myös laulaja Jannika B ja juontaja Veronica Verho hehkuttivat uutta tyyliä sydämin.

– Yess lempiväri! myös juontaja Maria Veitola kehui.

– Upea!

– Ihanat hiukset, sopii hyvin sinulle!

Moni samastui myös siihen, että keväisin tekee mieli vaihtaa tyyliä.

– Upea. Itellä sama, että hiusten väri vaihtui kevättä kohti.

Hartwall-areenalla esiintyessään Puu luotti pitkiin kutreihin.

Puulla on nähty vuosien varrella useita eri hiustyylejä. Esiintyessään viime vuonna Hartwall-areenalla hän luotti pitkiin vaaleisiin hiuksiin.

Emma-gaalassa laulajalla puolestaan nähtiin huikaisevan pitkä letti.

Anna Puulla nähtiin Emma-gaalassa letin lisäksi upea hiuskoru.

Puu on ollut yhdessä tuottajarakkaansa Jukka Immosen kanssa vuodesta 2015.

Pari esiintyy julkisuudessa yhdessä vain harvakseltaan. Anna Puu ei myöskään ole aiemmin jakanut kuvia rakkaastaan, mutta äskettäin tähti julkaisi sosiaalisessa mediassa harvinaislaatuisen kuvan, jossa kaksikko poseeraa yhdessä Voice of Finlandin kuvauksissa.

Kuvassa Anna paljasti, että tuottajarakas vierailee sarjan kaksintaisteluvaiheessa naisen apuvalmentajana.

– Tän viikon sunnuntaina alkaa kaksintaistelut ja The Voice of Finland siirtyy Logomolle. Tuolirivistö täyttyy vakkarivalkkujen lisäksi apuvalmentajista ja mä sain mukaani tän kultakorvan. Hän on niin ihana, että tekee mieli huutaa, laulaja jatkaa.

Anna Puu on aiemmin kertonut Me Naisille, että rakkaus roihahti kaksikon välillä, kun he työstivät Rakkaudella, Anna Puu -albumia.

– Istuimme koko kesän kahdestaan studiossa. Yhtäkkiä emme katsoneet toisiamme enää samalla tavalla kuin ennen: aloin punastella henkisesti, nainen kertoi lehdessä.