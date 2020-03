56-vuotias Kathy riisui Sports Illustratedin kuuluisaan uimapukunumeroon – haluaa rikkoa tabuja

Uimapukumalli Kathy Jacobs, 56, haluaa omalla esimerkillään kannustaa naisia tavoittelemaan unelmiaan.

Sports Illustratedin maineikkaassa uimapukunumerossa vuosien saatossa nähty upeita mallikaunottaria, joista monille kuvaukset ovat toimineet ponnahduslautana menestykseen.

Tänä vuonna kiinnostus uimapukunumeron ympärillä on ollut poikkeuksellisen suurta, sillä lehti on etsinyt malleja avoimen haun kautta. People-lehti on esitellyt kuusi finalistia, joista joku onnekas pääsee poseeraamaan bikineissä lehden sivuille.

Yksi finalisteista on 56-vuotias ja 160-senttinen Kathy Jacobs. Jos Jacobs voittaa mallikisan, tulee hänestä kaikkien aikojen vanhin ja lyhin lehdessä poseerannut nainen, joka ei ole ammattimalli.

Kaliforniasta kotoisin oleva yhden lapsen äiti Jacobs sanoo People-lehdelle kyseessä olevan toinen kerta kun hän on hakenut kilpailuun.

Jacobsin tavoite on paitsi voittaa kisa, myös rikkoa tabuja siitä, ettei yli 50 vuotias nainen olisi seksikäs tai voisi työskennellä esimerkiksi uimapukumallina.

– En antanut periksi. Haluan omalta osaltani muuttaa sen, millaisena yhteiskunta näkee yli 50-vuotiaat naiset.

Jacobs kertoo Fox Newsille kiinnostuneensa mallintöistä vasta viime vuosina. Hän irtisanoutui työstään viime vuonna ja alkoi etsimään aktiivisesti töitä mallina.

Kathy Jacobs on kertonut tehneensä vuosikausia minimipalkkaisia töitä ja aloittaneensa työskentelemään mallina vasta pari vuotta sitten.

Jacobs sanoo, ettei pidä huolta ulkonäöstään millään poppakonsteilla. Hän valmistautui bikinikuvauksiin aloittamalla vatsatanssin, jonka hän uskoo pitävän myös mielen virkeänä.

– Luin jostakin, että tanssikoreografia pitää dementian poissa. Syön terveellisesti. En syö sokeria tai hiilareita, jotta pysyn mahdollisimman terveenä tyttäreni ja mieheni takia.

Mallikaunotar sanoo People-lehden haastattelussa kokevansa olevansa nyt elämänsä kunnossa.

– Minulla oli paineita onnistua bikinikuvissa. Halusin näyttää, mihin 56-vuotias nainen kykenee. Halusin näyttää, että olemme pysäyttämättömiä. Treenasin salilla entistä kovemmin ja keskityin positiivisiin asioihin.

Jacobs viittaa kintaalla ilkeille kommenteille, joiden mukaan hän olisi liian vanha bikinimalliksi.

– Pysyn minua puolta nuorempien tyttöjen vauhdissa. Ikinä ei ole liian myöhäistä aloittaa ja en ole liian vanha.