Metti ja Mikael Forssellin koti myynnissä 3,7 miljoonalla eurolla – tällainen on Ullanlinnan arvoalueen asunto

Mikael ja Metti Forssell avioituivat vuonna 2014. Pariskunnalla on kaksi lasta.

Ex-jalkapalloilija Mikael Forssellin ja Metti Forssellin Ullanlinnan-asunto on myynnissä.

Ex-jalkapalloilija Mikael Forssellin ja hänen vaimonsa bloggaaja-juontaja Metti Forssellin Helsingin Ullanlinnassa sijaitseva kerrostaloasunto on myynnissä. Oikotiellä olevasta asuntoilmoituksesta käy ilmi, että hulppeaa jugend-asuntoa myydään 3 695 000 eurolla. Asunnon yhtiövastike on 1 344,15 euroa kuukaudessa. Neljännessä kerroksessa sijaitsevassa asunnossa on 261 neliömetriä.

Asunnossa on ilmoituksen mukaan seitsemän huonetta, keittiö, takkahuone, kodinhoitohuone, kylpyhuone, vaatehuone, kolme wc:tä, sauna ja parveke. Forssellien asunto nähtiin vuonna 2018 Yökylässä Maria Veitola -tv-ohjelmassa. Mikael Forssell kertoi ohjelmassa, kuinka asunto oli hänen ”man cavensa” ennen kuin hän tapasi Mettin vuonna 2012.

Ohjelmassa Mikael kertoi myös, kuinka hänen entinen ”man cavensa” oli nykyään parin esikoistyttären huone.

Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa nähtiin, kuinka asunnon sisustuksessa on paljon valkoista yhdistettynä kultaisiin yksityiskohtiin.

Asuntoilmoituksessa kerrotaan, kuinka Ullanlinnassa sijaitseva vuonna 1911 valmistunut kerrostalo on arkkitehti Karl Lindahlin suunnittelema. Asunto sijaitsee aivan Kaivopuiston vieressä ja meren läheisyydessä, ikkunoista aukeaa näkymä sekä puistoon että merelle.

Forssellit esittelivät asuntoaan Maria Veitolalle Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa. Asuntoon kuuluu muun muassa takkahuone.

Asunnon kuvaillaan olevan ”arvohuoneisto, joka huokuu aikakautensa hienoa arkkitehtuuria on päivitetty tämän päivän tyyliin. ” Avarien huoneiden huonekorkeus on lähes neljä metriä.

Helsingin Ullanlinna on arvoalue, joka tunnetaan näyttävistä jugendtaloistaan. Iso osa suomalaisista lienee nähnyt ripauksen Ullanlinnasta myös televisiossa, sillä Salatut elämät -tv-sarjan ”Pihlajakatu” on todellisuudessa Helsingin Ullanlinnassa sijaitseva Huvilakatu.

Metti ja Mikael ovat jakaneet kuvia ja videoita kodistaan myös Instagramissa:

Mikael Forssell tunnetaan entisenä jalkapalloilijana. Peliurallaan Forssell pelasi muun muassa HJK:ssa, Chelseassa, Birmingham Cityssa ja Hannover 96:ssa. Nykyään hän on HJK:n A-junioreiden päävalmentaja. Metti Forssell puolestaan tunnetaan suosittuna bloggaajana. Hän myös tekee podcasteja. Parhaillaan Metti Forssell nähdään televisiossa ohjelmassa Tuttu tyylitaiturina by Metti Forssell.

Vuonna 2014 avioituneella parilla on kaksi lasta: Lilia-tytär, 5, ja Lucas-poika, 3.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Mikael tai Metti Forssellia kommentoimaan asunnon myyntiä.

Oikotie ja Ilta-Sanomat kuuluvat molemmat Sanoma-konserniin.