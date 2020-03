Meghan ja Harry näyttäytyivät ensi kertaa kohulähtönsä jälkeen: herttuattarelta heti hellä ele prinssille

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan saapuivat torstaina Endeavour Fund Awards -gaalaan Lontoossa. Tilaisuus oli ensimmäinen kerta, kun pari näyttäytyi yhdessä kohuilmoituksensa jälkeen.

Sussexin herttuapari on ollut viime kuukausina valtavan mediamyllytyksen keskiössä, sillä he ovat ilmoittaneet jättävänsä brittihovin virallisesti tämän kuun lopussa.

Torstaina prinssi Harry ja herttuatar Meghan edustivat ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun he tammikuun alussa ilmoittivat yllätyspäätöksestään vetäytyä kuninkaallisista tehtävistään. Pari on pysytellyt viime kuukaudet Kanadassa ja edustaa nyt pitkästä aikaa Britanniassa.

Prinssi Harry saapui kotimaahansa jo viime viikolla ja Meghan seurasi häntä keskiviikkona. Torstai-iltana pari saapui Lontoossa järjestettävään Endeavour Fund Awards -gaalaan, jossa juhlistetaan urheilun parissa ansioituneita palveluksessa loukkaantuneita sotilaita.

Sää oli kylmä ja sateinen, mutta runsas väkijoukko seurasi sateenvarjojen alla herttuaparin saapumista. Kansa yltyi villeihin huutoihin herttuaparin kävellessä suloisesti yhteisen sateenvarjon alla juhlapaikalle.

Meghan silitti hellästi Harryn selkää heidän seisoessaan varjon alla ja tervehtiessään illan isäntiä ulkona.

Herttuatar Meghan oli pukeutunut sinisävyiseen asuun, jonka kanssa hän oli yhdistänyt elegantin laukun. Pitkät tummat hiukset olivat siististi kiinni. Hän väläytti medialle leveän hymyn kameravalojen räpsyessä illan pimeydessä.

The Mirror lehti kertoi aiemmin torstaina, että Meghanin oli nähty poistuvan ylellisestä Goring-hotellista iltapäivällä. Lehden mukaan Buckinghamin palatsin läheisyydessä sijaitseva hotelli on kuningattaren suosikki ja Meghan saatettiin sieltä ulos sateenvarjojen alla. Herttuattarella oli yllään beige villakangastakki ja jalassa sirot Aquazzuran nyörikorkokengät. Hetkeä myöhemmin hotellista poistui myös Harry.

The Sunin mukaan on epäselvää, yöpyvätkö Harry ja Meghan Goring-hotellissa vai Frogmore Cottagessa, jonka pari remontoi kodikseen häidensä jälkeen. Brittilehtien mukaan pari on suunnitellut pitävänsä Windsorissa sijaitsevan talon kakkoskotinaan.

Loppuviikko on Sussexin herttuaparille hyvin kiireinen, sillä heillä on edessään muutamia viimeisiä virallisia edustustehtäviä. Perjantaina F1-kuski Lewis Hamilton kierrättää Harrya Silverstonen radan uudessa urheilumuseossa. Lauantaina Sussexin herttuapari osallistuu Mountbatten Music Festivaliin Royal Albert Hallissa ja sunnuntaina Meghan edustaa yksi naistenpäivän juhlallisuuksissa.

Parin viimeinen virallinen edustustehtävä on maanantaina 9. maaliskuuta, jolloin Britanniassa vietetään Kansainyhteisön päivää. Koko kuninkaallinen perhe osallistuu Westminster Abbeyssa jumalanpalvelukseen.

Harryn ja Meghanin pientä Archie-vauvaa ei lehtitietojen mukaan nähdä Britanniassa, sillä parin uskotaan jättäneet hänet Kanadaan lastenhoitajan hoteisiin.

Hovi on ilmoittanut, että Harry ja Meghan jättävät hovin virallisesti 31. maaliskuuta.