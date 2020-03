Matin ja Tepon veli Seppo Ruohonen on kuollut

Matin ja Tepon veli, oopperalaulaja Seppo Ruohonen menehtyi syöpään viime sunnuntaina.

Oopperalaulaja, tenori Seppo Ruohonen on kuollut. Hän menehtyi pitkäaikaisen sairauden murtamana sunnuntaina 1. maaliskuuta. Turkulaissyntyinen Ruohonen oli kuollessaan 73-vuotias.

Hän ehti yli neljäkymmentä vuotta kestäneellä kansainvälisellä urallaan esiintyä arvostetuissa oopperataloissa ympäri maailman. Mittavaan uraan mahtui yli sata pääroolia.

Solistina Ruohonen esiintyi muun muassa Berliinin ja Moskovan Filharmonikoiden sekä Lontoon BBC:n radio-orkesterin kanssa.

Vuonna 1978 Ruohonen kiinnitettiin Frankfurt am Mainin oopperaan, jossa hän lauloi lähes parikymmentä vuotta.

Ruohonen levytti monipuolisesti niin klassista, hengellistä kuin operettimusiikkia.

Hän oli myös arvostettu pedagogi. Ruohonen toimi kymmenen vuotta Varsinais-Suomen Musiikkioppilaitoksen rehtorina ja useita vuosia Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen professorina.

Seppo Ruohonen vuonna 2016.

Ruohosen musiikillinen lahjakkuus tuli esiin jo nuorena. Parikymppisenä hän johti kuoroa ja oli vakaasti päättänyt panostaa klassisen musiikin opintoihin.

Ruohosen kolme veljestä Seppo, Teppo ja Matti esiintyivät pikkupoikina häissä ja hautajaisissa. Kun joukkoon liittyi sittemmin maailmankuulu basso, niin ikään turkulainen Matti Salminen, tarjolla oli poikkeuksellisen lauluvoimainen Tiernapoika-esitys.

Viimeiset vuotensa Ruohonen asui Vantaalla. Häntä jäivät kaipaamaan vaimo ja tytär.

Loistokkaasta urastaan huolimatta Seppo Ruohonen oli monelle suomalaiselle parhaiten tuttu Matin ja Tepon veljenä. Platina- ja kultalevyjä kotimaassa tahkonnut duo on ollut suurelle yleisölle ulkomailla uraa tehnyttä Seppo Ruohosta tunnetumpi.

Nyt Matti ja Teppo istuvat toimistollaan muistelemassa veljesten yhteisiä vuosia. Tunnelma on haikea, mutta muisteluissa on myös huumoria.

– On tässä itketty ja kynttilöitä poltettu Sepon muistolle kotona. Vaikka tiesi sairaudesta, niin on se pysäyttävää lopullisen tiedon tullessa. Jotakin on jäänyt iäksi taakse, Matti toteaa.

Matti, Seppo ja Teppo Ruohonen Helsingissä 2009.

– Toisaalta on helpottunut, että Sepin kivut ovat ohi. Vielä pari kuukautta sitten pistin kädet ristiin ja toivoin ihmettä, Teppo kertoo.

Musiikki oli kaikkien kolmen veljeksen intohimo.

– Ihailimme Sepon ääntä jo nuorena. Oli selvää mihin hänen uransa suuntautuu, Matti kertoo.

– Sepi oli pikkuvanha. Hän johti mieskuoroa teinipoikana ja sen jälkeen Turun nuorisokuoroa, jossa mekin lauloimme, Teppo jatkaa.

Veljeksillä oli läheiset välit, vaikka työ veikin Sepon maailmalle.

– Jo lapsena Seppo piti vanhempana veljenä aina meidän puolta. Sepolla oli ison veljen suojeleva asenne. Myöhemminkin hän oli aina kiinnostunut siitä, miten meillä menee. Kun tavattiin, aina nauru raikui ja oli hauskaa.

Omilla saavutuksillaan Seppo Ruohonen ei kehuskellut, osa on selvinnyt Matille ja Tepolle vasta myöhemmin veljen ansioluetteloa silmäillessä.

Seppo Ruohonen vuonna 2009.

Veljekset paljastavat veljestään yllättävän asian. Se nostaa Seppo Ruohosen saavutukset entistä korkeammalle tasolle.

– Sepi oli aikoinaan huonokuuloisten luokalla, koska hänen toinen korvansa oli melkein sökö. Toinen korva oli sitten sitäkin tarkempi. Hän käänsi aina päänsä niin, että kuuli orkesterin paremmalla korvallaan.

Kun katselee Seppo Ruohosen ansioluetteloa, sillä on mittaa monta sivua.

– Tuntuu, että osasiko hän koskaan sanoa ei, Teppo miettii.

– Välillä Sepolle soitettiin, että nyt on joku sairastunut, voitko lentää tänne tekemään roolin. Muutaman kerran, kun Placido Domingo oli sairastunut, Seppo hälytettiin paikkaamaan.

Seppo Ruohonen menehtyi vatsasyöpään. Syöpä leikattiin ensi kerran viisi vuotta sitten. Sairaus kuitenkin uusiutui.

– Pari kuukautta sitten Sepi meni todella huonoon kuntoon. Niin kova luu Sepi oli, että hänellä oli joulukuulle varattuna muutama konsertti Paula Koivuniemen kanssa. Ne hän joutui perumaan.

Matti ja Teppo kertovat, että veljesten keskinäinen huumori oli voimissaan loppuun asti.

Matti ja Teppo tekivät syksyllä massiivisen 50-vuotisjuhlakiertueen. Veljesten takaraivossa oli koko ajan tieto isoveljen sairauden vakavuudesta.

– Se oli kova paikka, kun Sepi päivää ennen Hartwall-areenan konserttia soitti ja sanoi, että nyt on Tepi paha paikka. Syöpä on levinnyt. Siinä oli kova kerääminen, että pystyi hoitamaan konsertin.

– Tavallaan olemme tehneet surutyötä jo pitkään, koska oli tiedossa, mihin sairaus johtaa. Loppuvaihe meni sitten tosi nopeasti.

Teppo näki veljensä viimeisen kerran muutama päivä ennen kuolemaa. Matti oli lomalla etelässä eikä ehtinyt paikalle ajoissa.

– Kun viimeisen kerran olin Sepon luona, hän sanoi, että oletpa Tepi vanhentunut. Viikkoa aiemmin hän oli vielä soitellut lauluoppilailleen ja antanut ohjeita. Se oli tyypillistä Sepiä.