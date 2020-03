Angelika Kallio on jatkuvasti napit vastakkain poikansa kanssa – 23-vuotias Maximo asuu yhä äitinsä kanssa ja tekee tämän hulluksi

Entinen huippumalli joutui muuttamaan Maximo-pojalleen ostamaansa pieneen asuntoon. – Hän on minun tielläni ja minä hänen, Kallio sanoo asumisjärjestelyistään.

Latvialaissyntyinen Angelika Kallio muutti äitinsä kanssa Suomeen ollessaan 14-vuotias. Vain vuotta myöhemmin hän teki sopimuksen Paparazzi-mallitoimiston kanssa ja nousi pian Karl Lagerfeldin suosikkimalliksi.

Kalliosta tuli tähti sekä Suomessa että maailmalla. Näyttävän uransa aikana Kallio poseerasi muun muassa Voguen, Cosmopolitanin, Ellen ja Marie Clairen kansissa sekä teki töitä lukuisten huippusuunnittelijoiden kanssa.

Nyt Kallio on palannut pitkästä aikaa Helsinkiin, sillä hän toimii K-Citymarketin Suomeen lanseeraaman Ellen Tracy -vaatemalliston kasvona.

– En voisi enää tavoitella ammattimallin uraa. Jos tekee mitä tahansa tällä alalla, sitä täytyy tehdä täysillä. Tulisi tavata ihmisiä ja verkostoitua, enkä tee sitä enää, Kallio sanoo.

Angelika Kallio uskoo, että hän tulee tulevaisuudessa viettämään Suomessa enemmän aikaa.

Entinen huippumalli ei ole asunut Suomessa enää aikoihin, sillä hän on viihtynyt New Yorkissa nyt jo 23 vuotta. Ajan kulua kymmenen miljoonan ihmisen suurkaupungissa on helppo laskea, sillä hänen Maximo-poikansa täyttää samaan tahtiin vuosia.

– Hieman nolottaa sanoa, mutta asumme edelleen saman katon alla. Alkaisi olla aika siirtyä eteenpäin. Hän on 23-vuotias ja olen hänen äitinsä, mutta hän ei ole enää poika. Hän on mies, ja tarvitsee tilansa, Kallio huokaisee.

– Olemme jatkuvasti palikat vastakkain, sillä molemmat tarvitsemme tilamme. Hän on minun tielläni ja minä hänen.

Angelika ja Maximo-poika vuonna 1999.

Kallio kertoo, että hankki aikanaan pojalleen oman asunnon, sillä tämä ei muuttanut pois kotoa. Kun Kallio päätti hankkia itselleen koulutuksen ja aloitti opiskelun, hän joutui laittamaan omistamansa asunnon vuokralle. Lopputuloksena hän joutui muuttamaan poikansa pieneen asuntoon.

– Se on ollut... aikamoista. Poikani asunto on pieni ja kamala. Se on täydellinen hänelle, sillä haluan, että hän tekee töitä oman menestyksensä eteen, Kallio pohtii ja jatkaa.

– New York on hyvin kallis kaupunki: asumiseen menee 5 000 euroa kuukaudessa. Kun menin opiskelemaan, jouduin laittamaan oman ihanan kotini hetkeksi vuokralle. Mutta nyt pääsen onneksi takaisin sinne, hän huokaa.

Kallio opiskeli yliopistossa muun muassa rakennusalaa ja sen kehittämistä ja nyt hänellä on kandidaatin tutkinto. Kallio on luonut kiinteistöbisneksestä itselleen uran, ja hän työskentelee New Yorkissa kiinteistövälittäjänä omassa yrityksessään. Hän ostaa ja remontoi asuntoja, minkä jälkeen ne laitetaan uudelleen myyntiin.