Ex-huippumalli Angelika Kallio, 47, teki täyskäännöksen ja loi itselleen uuden elämän New Yorkissa – rytäkässä löytyi myös uusi rakkaus

Angelika Kallio, 47, jäi poikansa kanssa tyhjän päälle, kun hän erosi kiinteistömogulista kuusi vuotta sitten. Ex-huippumalli päätti raivata tiensä opiskelemaan ja loi itselleen uran.

Jos olisimme New Yorkissa, olisimme parhaillaan nukkumassa.

Angelika Kalliota se ei haittaa. Hän on lentänyt Suomeen kotikaupungistaan vain päivää aikaisemmin, mutta on vuosikymmenten varrella oppinut totuttautumaan uuteen rytmiin vaikka yhdessä yössä.

– Se oli aiemmin hyvin vaikeaa, mutta onnistuu nykyään aika hyvin, Kallio juttelee.

Latvialaissyntyinen Kallio muutti äitinsä kanssa Suomeen ollessaan 14-vuotias. Vain vuotta myöhemmin hän teki sopimuksen Paparazzi-mallitoimiston kanssa ja nousi pian Karl Lagerfeldin suosikkimalliksi.

Näyttävän uransa aikana Kallio poseerasi muun muassa Voguen, Cosmopolitanin, Ellen ja Marie Clairen kansissa sekä teki töitä lukuisten huippusuunnittelijoiden kanssa.

Nyt Kallio on palannut Helsinkiin, sillä hän toimii K-Citymarketin Suomeen lanseeraaman Ellen Tracy -vaatemalliston kasvona.

– En voisi enää tavoitella ammattimallin uraa. Jos tekee mitä tahansa tällä alalla, sitä täytyy tehdä täysillä. Tulisi tavata ihmisiä ja verkostoitua, enkä tee sitä enää, hän pohtii.

Angelika vuonna 1999.

Kallio nojaa kaiteeseen. Hänellä on yllään Keskon uusiin tiloihin rakennetussa muotinäytöksessä nähtävä malliston valkoinen asu, joka ei saa rypistyä. Tämän vuoksi haastatteluhetkikin on vietettävä seisten.

Entinen huippumalli vitsailee, että joutuu onneksi miettimään tällaisia asioita enää harvoin. Hän toimii nykyään kiinteistönvälittäjänä omassa yrityksessään, joka ostaa ja remontoi asuntoja, minkä jälkeen ne laitetaan uudelleen myyntiin.

Kallio painottaa, ettei koskaan ole liian myöhäistä muuttaa elämänsä suuntaa ja vaikka vaihtaa alaa.

– Olen 47-vuotias. Vaikka olisit minun ikäiseni tai yksinhuoltaja, voit silti mennä yliopistoon. Minä tein niin. Kun työskentelin huippumallina, en osannut kunnolla edes englantia. Nyt minulla on kandidaatin tutkinto. Se on mahdollista, pitää vain olla suunnitelma.

Kallio vuonna 1996.

Yliopistolta tarttui tiedon ja tutkinnon lisäksi elämään myös uusi onni: Kallio tapasi siellä nykyisen miesystävänsä.

– Tapasin hänet yliopistolla. Olen todella onnellinen nykyisessä elämäntilanteessani, hän hymyilee.

Osa Kallion tutkintoa oli opiskella rakennusalaa ja sen kehittämistä. Hän halusi hyödyntää oppeja myös käytännössä, joten päätti rakentaa omin käsin yritykselleen toimiston rauhalliselle alueelle muutaman tunnin päähän New Yorkista.

– En tosin aio tehdä remontteja enää itse! Mutta nyt tiedän, kuinka se toimii. Jos haluan oikeasti tehdä tätä, minulla täytyy olla myös käytännön kokemusta, hän sanoo ja jatkaa.

– Ihmiset sanovat, että he tietävät, kuinka vaatteita tehdään. Mutta ovatko he oikeasti tehneet vaatteita? Minulla on tutkinto, mutta haluan osata asiat myös käytännössä.

Kallio toimii Ellen Tracy -malliston keulakuvana.

Kallio pyörittelee kädessään puhelintaan ja sen laturia. Hän tunnustautuu aktiiviseksi sosiaalisen median käyttäjäksi ja kuvaa elämäänsä päivittäin muun muassa Instagramiin. Hän taltioi muun muassa koko toimistonsa rakennusprojektin somevideoille.

– Olen aika addiktoitunut siihen, Kallio nauraa pilke silmäkulmassaan.

New Yorkin kiinteistöbisneksessä liikkuu Kallion mukaan onneksi rahaa, mutta se ei ole hänelle elämässä tärkeintä. Hän jopa erosi kiinteistömoguli Roy Stillmanin kanssa kuusi vuotta sitten, sillä ei halunnut olla vain rikkaan miehen vaimo vailla omaa uraa.

– Kaikki ovat erilaisia. Toiset saattavat esitellä saamaansa 300 000 euron sormusta. Minä haluan tehdä töitä, jotta voin ostaa sen sormuksen.

Muotinäytöksen alkuun on enää hetki, ja Kallion pitää pian kiirehtiä. Suomessa hän viettää tällä kertaa vain neljä päivää, sunnuntaihin asti.

Suomen kieli on vuosien saatossa päässyt unohtumaan. Hän kertoo, että vieraili entisessä kotimaassaan enemmän ennen opintojensa aloittamista. Nyt aikaa visiiteille on jälleen enemmän.

– Unelmanani olisi ottaa kursseja Helsingin yliopistossa, Kallio sanoo suomeksi hieman varoen.

– Mutta nyt kun olen valmistunut, aion käydä täällä useammin. Minulla on myös Suomessa kiinteistöjä ja myös isäni asuu täällä, hän jatkaa.

Kallio on nykyään kiinteistöalan yrittäjä.

Kallio muistuttaa, että on aina maksanut veronsa myös Suomeen. Hän on tehnyt niin kaikki vuodet, jotta voisi aina hyvällä omallatunnolla palata takaisin.

– Pohdin jatkuvasti, kuinka saisin otettua pari kuukautta lomaa elämästäni ja poikaystävästäni, jotta voisin tulla tänne, hän vitsailee.

– Mutta olisi ihanaa vanheta täällä.