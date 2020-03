Klara Kivilahti kommentoi suhdettaan Tuomas Enbuskeen: ”Viihdymme hyvin keskenämme”

Klara Kivilahti kehui IS:lle Tuomas Enbusken olevan äärimmäisen älykäs mies.

Klara Kivilahti saapui torstaina Nanna Susi x Balmuir -malliyhteistyötilaisuuteen. Kivilahti kommentoi samalla hänen ja toimittaja Tuomas Enbusken välejä.

– Me viihdytään hyvin keskenämme ja Tuomas on hauskaa seuraa. Hän on myös äärimmäisen älykäs mies ja se kiehtoo minua, Klara Kivilahti sanoi Ilta-Sanomille Balmuirin ja taiteilija Nanna Suden tilaisuudessa, josta hän lähti illalliselle Tuomas Enbusken kanssa.

–Meistä on kiva hengailla yhdessä, mutta seurustelusta ei puhuta, eikä kukaan ole rikkonut kenenkään suhdetta, Klara Kivilahti painotti.

Klara Kivilahden, 42, ja Tuomas Enbusken, 42, läheisistä väleistä kertoi Seiska-lehti. Klara vain naurahti jutulle.

– Siellä väitettiin, että olisin rikkonut Tuomaksen suhteen. En rikkonut Tuomaksen ja Eveliina Tikan välejä. Ei todellakaan pidä paikkaansa. Eikä me seurustella Tuomaksen kanssa vaan olemme hyviä kavereita, Klara Kivilahti sanoi.

Klara painotti, ettei seurustele tällä hetkellä kenenkään kanssa. Hänen muutaman vuoden kestänyt suhde päättyi viime vuonna.

– Olen vapaa ja ykkösenä elämässäni tulevat lapseni, Klara huomauttaa.

Tuomas Enbuske on pysytellyt viime aikoina poissa julkisuuden valokeilasta. Kuva vuodelta 2017.

Mitä: Nanna Susi x Balmuir -malliyhteistyötilaisuus.

Missä ja milloin: Balmuir, Pohjoisesplanadi 25-27, Helsinki, 5.3.