Kylie Jennerin bikinikuvaa haukuttiin ilkeästi – julkaisi oitis kiivaan puolustuspuheen

Kylie Jenner ei jäänyt sanattomaksi, kun hänen bikinikuvaansa alkoi tulvia kritisoivia kommentteja.

Yksi koko maailman menestyvimmistä sometähdistä on eittämättä 22-vuotias Kardashianien perheeseen kuuluva Kylie Jenner. Aktiivisesti elämäänsä somessa jakava Jenner on joutunut kohtaamaan myös julkisuuden varjopuolet.

Nyt Jenner avautuu Instagramin Tarinoissaan kipakasti saamastaan ilkeämielisestä palautteesta. Kaikki sai alkunsa, kun Jenner julkaisi 164 miljoonalle seuraajalleen itsestään bikinikuvia. Jenner oli People-lehden mukaan lomailemassa julkkisten suosimassa kohteessa Bahamalla.

Fanien huomio kiinnittyi kuitenkin yllättäen Jennerin bikinivideoissa vilahdelleisiin jalkoihin. Jenner julkaisikin myöhemmin kipakan kannanoton, jossa hän paljasti, että on saanut ilkeää palautetta varpaistaan.

Kylie Jennerin varpaat herättivät huomiota seuraajissa.

– Kaikki haluavat nyt puhua näistä helvetin varpaista, Jenner napautti videolla ja tarkensi kameran varpaisiinsa.

– Ihan tiedoksenne, minulla on saakelin söpöt jalat. Mursin keskimmäisen varpaani koulussa, ja sille voitu tehdä oikein mitään. Sen täytyi antaa vain parantua niin kuin se halusi parantua, Jenner paljastaa.

– Joten kun nostan jalkaani, tämä pieni kaveri ei näytä olevan yhtään paikallaan. Tämä on todella outo video, Jenner alkoi itsekin nauraa.

Jenner lomailee huippumallina työskentelevän siskonsa Kendall Jennerin kanssa. Siskokset julkaisivat useita kuvia huvilalta, jossa he poseerasivat samanlaisiin uima-asuihin pukeutuneina.

Myös kuvasarjaan kertyi lukuisia kommentteja molempien siskosten varpaista.

– En pääse yli noista varpaista.

– Mikä molempien varpaita vaivaa?

– Varpaat näyttävät aivan sormilta. Mitä ihmettä.

– Mitä noiden varpaiden kanssa tapahtuu?

Kylie Jenner Beverly Hillsissä helmikuussa 2020.

Valtavan somehuomion keskellä elävät siskokset ovat joutuneet ennenkin kritiikin kohteeksi. Esimerkiksi viime vuonna Kylie Jennerin järjestämä synttäribileet eivät menneet aivan putkeen.

Jenner järjesti parhaalle ystävälleen, Anastasia Karanikolaoulle syntymäpäiväjuhlat, joiden teemana oli pukeutua kuten orjattaret tv-sarjassa Handmaid’s Tale. Sarjassa nähdystä orjatar-asusta tuli nopeasta symboli naisten alistamiselle ja niitä on nähty lukuisissa mielenilmauksissa. Juhlien teemaa pidettiin yleisesti täysin sopimattomana.

– Tekisi mieli karjua. Miksi ja miten Jenner järjesti Handmaid’s Tale -juhlat ja onnistui vääntämään ne perhanan punaiset kaavut jotenkin seksikkäiksi? Täysin vastakkaista, miten kirjailija Margaret Atwood tarkoitti, toinen ihmetteli.

Kylie Jennerin ja hänen perheensä elämää on saatu jo useiden vuosien ajan seurata Keeping Up With The Kardashians -realitysarjan välityksellä. Kyliesta tuli talouslehti Forbesin mukaan viime vuonna kaikkien aikojen nuorin miljardööri, joka on rakentanut varallisuutensa itse. Hän on tienannut omaisuutensa sosiaalisen median lisäksi kosmetiikkayrittäjänä.

Kendall Jenner on yksi maailman parhaiten palkattuja huippumalleja.

Kendall Jenner puolestaan on yksi tämän hetken suosituimmista huippumalleista. Hän on poseerannut muun muassa Voguessa ja ollut mallina alusvaatemerkki Victoria’s Secretin legendaarisessa muotinäytöksessä. Myös Kendallilla on kuvapalvelu Instagramissa huimat 120 miljoonaa seuraajaa.