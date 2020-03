Näyttelijä Vilma Melasniemi kertoo tv:ssä tapaamisestaan Mihail Gorbatšovin kanssa – miehen sanat pienelle tytölle eivät unohdu

Vilma Melasniemellä oli lapsena suuri haave maailmanrauhasta. Se haave vei hänet lopulta Moskovaan Neuvostoliiton viimeisen johtajan juttusille.

Näyttelijä Vilma Melasniemi, 46, varttui 80-luvulla ydinsodan uhkakuvien maailmassa. Ahdistava ilmapiiri sai pienen tytön kirjoittamaan suurvaltajohtajille rauhanvetoomuskirjeen.

Melasniemen hämmästykseksi hän pääsi kirjeen myötä matkustamaan Moskovaan tapaamaan Neuvostoliiton viimeisestä johtajaa Mihail Gorbatšovia. Näyttelijä kertoo erikoisesta tapaamisestaan Villa Hintikka -tv-ohjelmassa.

– Kyseessä oli saksalainen projekti, jossa välitettiin kirje suurvaltajohtajille, jotka ovat konfliktissa keskenään. Moskovassa pidetyn kokouksen jälkeen Gorbatšov piti tilaisuuden, jossa hän tapasi kansalaisjärjestöjä. Siellä pääsin puhumaan hänelle, Melasniemi muistelee.

Ohjelman juontaja Marja Hintikka on silmin nähden innostunut kuulemaan, miten merkittävä tapaaminen miehen kanssa sujui.

– Takeltelin ja olin epävarma. Sitten Gorbatšov sanoi ”hyvä Vilma, jatka vain”, Melasniemi paljastaa.

– Myöhemmin mietin, miten kohtuutonta on, että lapset pyytävät ydinvarustelun lopettamista. Se on vähän kuin Greta Thunbergin seilaus ilmastokokoukseen. Tilanne oli vastaavanlainen eli kuka ottaa viestin vastaan. Koska tulee se aikuinen, joka sanoo Greta Thunbergille, että ”Greta, me kuulimme ja nyt teemme näin”, Melasniemi pohtii vakavana.

Näyttelijä kertoo suhtautuneensa tuolloin epävarmasti tulevaisuuteen.

– Pohdin, miksi meillä on tällainen päämäärä eli maailmanrauha, joka ei koskaan tule toteutumaan. Se oli todella turhauttavaa, hän huokaa.

Vilma Melasniemi vierailee Marja Hintikan Villa Hintikka -ohjelmassa.

Hintikka kysyy Melasniemeltä, miksei tästä tullut poliitikkoa.

– Niin, Melasniemi huokaa ja jatkaa.

– Musta tulikin tällainen bändityyppi, että haluan tehdä asioita ryhmässä ja mieluiten ehkä häivyttää itseni, hän vastaa hymyillen.

Melasniemen äiti Kristiina Halkola oli nimittäin Suomen ensimmäinen naispuolinen puoluejohtaja. Hänet valittiin Demokraattinen Vaihtoehto -puolueen puheenjohtajaksi vuonna 1986. Äidin saama raju palaute on heijastunut Melasniemen elämään.

– Me lapset tajusimme sen, että meidät tunnistetaan ja ihmiset tietävät, kenen lapsia olemme. Luulen, että se on vaikuttanut itseeni niin, että näyttelijänä on kiva naamioitua roolin taakse.

Juho Milonoff ja Vilma Melasniemi ovat olleet yhdessä parikymmentä vuotta.

Teatterilavoilla, elokuvissa ja televisiosarjoissa näytellyt Melasniemi kuuluu taiteilijasukuun, hänen äitinsä ja isänsä Eero Melasniemi ovat molemmat taiteilijoita. Hänen veljensä Joel Melasniemi tunnetaan Ultra Bran ja Scandinavian Music Group -yhtyeen kitaristina.

Melasniemi on naimisissa näyttelijä Juho Milonoffin kanssa, ja hänellä on kaksi lasta.