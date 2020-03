Apu: Erika Vikman avoimena seksuaalisuudestaan – ihastuu sekä miehiin että naisiin

Erika Vikman kertoo Apu-lehden haastattelussa, ettei puolison sukupuolella ole hänelle väliä.

Laulaja Erika Vikman tavoittelee Suomen euroviisuedustajan paikkaa lauantaina nähtävässä UMK-kisassa.

Vikman, 27, uudistaa Cicciolina-kappaleella kerta heitolla imagonsa ja kappaleessa lauletaan rohkeasti muun muassa seksuaalisuudesta.

Vikman sanoo Apu-lehdelle kyllästyneensä tangokuningattaren imagoonsa ja halunneensa olla rohkeasti oma itsensä muiden mielipiteistä välittämättä.

Naisilta Vikman sanoo saaneensa roimasti palautetta Cicciolinasta ja laulun sanomasta.

– Monet naiset kokevat, että ajan heidän sanomaansa. Olen myös iloinen siitä, että olen saanut naisilta rakkaudellisia viestejä. Nainen voi sanoa toiselle, että oletpa kuuma. Itsekin kirjoitan samanlaisia viestejä toisten naisten kuviin. Enkä pistäisi pahakseni, jos joku nainen lähestyisi minua, Vikman sanoo.

Hän sanoo Apu-lehdelle rakastuvansa ennen kaikkea ihmisen persoonaan, eikä sukupuolella tai iällä ole väliä.

– Olen ihastunut sekä miehiin että naisiin. Se on jokaisen oikeus. Toki alaikäraja minulla on olemassa. Lähtökohtaisesti tunnen ehkä enemmän vetovoimaa miehiin, mutta enemmän se on kiinni ihmisestä kuin sukupuolesta, Vikman sanoo lehdelle.

Laulaja kertoo lehdelle, ettei koe tarpeelliseksi puhua julkisuudessa parisuhteestaan. Hän asuu laulaja Dannyn kanssa Kirkkonummella ja hänellä on asunto myös Tampereella.

Erika Vikman kuvattuna Emma-gaalassa helmikuussa.

Pari kertoi yhteisestä arjestaan MTV3-kanavan Vappu ja Marja Livessä viime vuonna. He kertoivat tv-lähetyksessä muun muassa millaisia tilanteita 50 vuoden ikäero joskus aiheuttaa.

Parin ikäeroon on totuttu Suomessa melko hyvin, mutta ulkomailla tilanne on toinen. Siellä vastaan tulee välillä erikoisia tilanteita, kun pariskunnan ei aina ymmärretä olevan pari.

– Suomessa tämä on aika selvä homma, mutta ulkomailla meille sanotaan, että ”Aa hän on sinun isäsi”, Erika paljasti.

– Me aina leikimme niiden ihmisten kanssa ja mennään siihen mukaan. Sitten sä usein korjaat asian ja sanot, että olen sinun äiti, hän jatkoi viitaten Dannyyn.

– Joo, koetan pysyä totuudessa, Danny murjaisi.

Pari kertoi, että he osoittavat rakkautta toisilleen pienillä arjen teoilla. Danny esimerkiksi pesee välillä Erikan auton.

– Kerran oon imuroinutkin, hän kehaisi.

Erika puolestaan kokkaa rakkaalleen.

– Tein sulle eilenkin ruokaa, hän sanoi Dannya katsoen.

– Joo se oli hyvä se keitto, joka ostettiin kaupasta, Danny piikitteli.

2018 Danny ylisti vuolaasti puolisoaan Ilta-Sanomien haastattelussa ja kuvaili Erika Vikmania valloittavaksi persoonaksi.

– Erika on valoisa, ulospäinsuuntautunut, älykäs ja kaunis. Kuka nyt ei haluaisi olla sellaisen ihmisen kanssa tekemisissä? Danny sanoi tuolloin.

Musiikkineuvos Ilkka ”Danny” Lipsanen ja Erika Vikman ovat pitäneet yhtä jo useamman vuoden ajan.

Erika Vikman puolestaan kertoi arvostavansa partnerissaan tämän viisautta.

– Tuntuu hyvältä olla sellaisen ihmisen läheisyydessä, joka tietää paljon. Dannylla on sosiaalista viisautta, hän tietää, kuinka olla ihmisten seurassa luontevasti. Paitsi silloin, kun pitää odottaa. Danny vihaa odottamista, hän paljasti.