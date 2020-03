Poptähti Katy Perry yllätti faninsa Instagramissa – paljastaa raskausvatsansa: ”Enää ei tarvitse vetää vatsaa sisään”

Poptähti Katy Perryn kertoi iloisen perheuutisen sosiaalisessa mediassa.

Laulaja Katy Perry julkaisi keskiviikkona pienen maistiaisen uudesta Never Worn White -musiikkivideostaan. Videolla Perry laulaa valkoisessa leningissä ja monien fanien huomio on kiinnittynyt puvun tiukkaan vyötäröön. Videolla laulajan pitää käsiään vatsansa päällä.

– Sanotaanko näin, että kesästä tulee työntäyteinen, Perry kirjoittaa Instagramissa.

Laulajan Instagram on täyttynyt onnitteluista ja uteluista siitä, milloin vauvan laskettu aika on.

Perry, 35, vitsailee Twitterissä olevansa helpottunut, ettei hänen tarvitse enää peitellä kasvavaa vatsaansa.

– Omg olen niin iloinen, ettei tarvitse enää vetää vatsaa sisään. Tai kantaa isoa käsilaukkua, hän nauraa.

Katy Perry ja Orlando Bloom kihlautuivat viime vuonna.

Perryn puoliso näyttelijä Orlando Bloom kertoi syksyllä Howard Sternin haastattelussa haluavansa lisää lapsia. Näyttelijä kehui Perryn olevan hieno äitipuoli hänen ja ex-puoliso Miranda Kerrin 9-vuotiaalle Flynn-pojalle.

Perry ja Bloom kihlautuivat viime keväänä kolmen vuoden on-off-seurustelun jälkeen.

Tuleva avioliitto on molempien toinen. Bloom on aiemmin ollut aviossa huippumalli Miranda Kerrin kanssa, kun taas Perry on ollut naimisissa koomikko Russell Brandin kanssa.