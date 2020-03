Ex-teinivaimo Courtney Stodden erosi virallisesti näyttelijämiehestään: ”Älä tee tätä kenellekään toiselle alaikäiselle”

Courtney Stodden syyttää ex-miestään Doug Hutchinsonia Instagramissa rajuin sanakääntein.

Courtney Stodden, 25, avautuu Instagramissa avioliitostaan näyttelijä Doug Hutchinsoniin. Courtneyn ja Dougin tiet erosivat jo vuonna 2016, mutta avioero on virallinen vasta nyt.

Courtney ja Doug menivät naimisiin Courtneyn ollessa vain 16-vuotias. Doug itse oli tuohon aikaan jo 50-vuotias. Coutneyn Instagramissa julkaisemassa kuvassa nähdään, kun Doug suutelee Courtneyta poskelle. Kuva on ajalta, jolloin pari oli vielä naimisissa.

– On maaliskuun 3. päivä vuonna 2020 – tänään olen virallisesti eronnut näyttelijä Doug Hutchinsonista. Tämä on minulle tunteellinen päivä. Vain jumala tietää, miltä hänestä tuntuu, mutta voin sanoa teille, että näin on parempi, Courtney kirjoittaa julkaisunsa yhteydessä.

Stodden avautuu riipaisevassa kirjoituksessa tunteneensa olonsa täysin hylätyksi ja kaltoin kohdelluksi.

– Kun katson tätä kuvaa, tunnen oloni täysin hyväksikäytetyksi. Olen pelännyt siitä puhumista, että olen kohdannut henkistä väkivaltaa melkein 10 vuotta kestäneen avioliittoni aikana. Olin lapsi, ja hän oli 50, kun me menimme naimisiin. Nyt olen nainen, ja minun on aika seistä omilla jaloillani ja puhua tästä. Olen tuntenut oloni täysin vangituksi, manipuloiduksi ja aikuisten hylkäämäksi. Kasvaminen tällaisessa ympäristössä – se oli pimeä ja yksinäinen paikka, Stodden myöntää.

– Doug, rakastan sinua aina, mutta olen sinulle myös aina vihainen. Sait minut, lapsinaisen, tuntemaan itseni häkeltyneeksi. Pääsen tästä yli, mutta älä tee tätä ikinä kenellekään toiselle alaikäiselle, vaikka aikuiset antaisivatkin siihen suostumuksensa, Stodden toteaa.

Courtney Stoddenin ja Doug Hutchinsonin liitto sai valtavasti huomiota julkisuudessa.

Teinivaimoksi usein mediassa tituleerattu Courtney Stodden nousi julkisuuteen vain 16-vuotiaana, kun hän avioitui itseään 34 vuotta vanhemman näyttelijän Doug Hutchisonin kanssa. Hutchison tunnetaan parhaiten elokuvasta Vihreä maili ja televisiosarjasta Salaiset kansiot.

Avioliittonsa jälkeen Stodden on aiheuttanut kohuja muun muassa vähäpukeisilla asuillaan, kauneusoperaatioillaan ja puhumalla avioliittonsa vaikeuksista julkisuudessa.

Stodden on aiemmin haastatteluissa antanut ymmärtää, että haluaa jättää kohut taaksensa. Stodden yrittää myös luoda uraa laulajana. Nyt hän kirjoittaa elämäkertakirjaa kokemuksistaan julkisuuden valokeilassa.