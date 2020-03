Mikko von Hertzen avautuu tv:ssä: rocktähden elämä sai täyskäännöksen sairastumisen jälkeen

Mikko von Hertzen avautuu Villa Hintikka -ohjelmassa sairastumisestaan psoriasikseen.

Muusikko ja lauluntekijä Mikko von Hertzen, 47, perusti parikymppisenä veljiensä kanssa Von Hertzen Brothers -rock-yhtyeen. Tuolloin elämänjanoinen nuorukainen nautti rokkielämän huumasta ja suosiosta.

Laulaja muistelee uransa alkuaikoja Villa Hintikka -tv-ohjelman seuraavassa jaksossa.

– Silloin teini-iässä tajusin, että rock-musiikin soittamisella saa mimmejä. Olin sellainen pretty boy, mulla oli kaunis pitkä tukka ja kauniit kasvot, mistä tytöt villiintyivät, von Hertzen toteaa hymyillen ohjelman juontaja Marja Hintikalle.

22-vuotiaana nuoren rocktähden elämä muuttui radikaalisti. Hän oli pitkän influenssan jälkeen sairastunut psoriasikseen.

– Siitä muutama kuukausi eteen päin koko kehoni oli täynnä psoriläiskiä, mies toteaa vakava ilme kasvoillaan.

Psoriasisliiton mukaan psoriasis on tulehduksellinen pitkäaikaissairaus, joka aiheuttaa iho- ja niveloireita sekä altistaa liitännäissairauksille. Tauti ei tartu, mutta se on usein perinnöllinen. Se on krooninen, kivulias ja toimintaa estävä sairaus, johon ei ole olemassa parannuskeinoa.

Proriasiksen iho-oireet ilmenevät tarkkarajaisina, punoittavina ja paksuuntuneina läiskinä, jotka hilseilevät. Oireet vaihtelevat muutamasta läiskästä laaja-alaiseen muotoon.

Sairastumisen jälkeen laulaja laittoi arvomaailmansa uuteen järjestykseen.

– Sairastuminen on kuin pommi taivaalta, sen kanssa pitää oppia elämään. Sen jälkeen aloin kyseenalaistamaan minuuteni. Sen, kuka minä olen.

Von Hertzen kävi läpi henkisen prosessin, jonka aikana hän alkoi muun muassa kyseenalaistaa elämäntapojaan. Hän on kertonut jättäneensä alkoholin pois kokonaan sairastumisensa jälkeen. Tupakanpolton hän oli lopettanut aiemmin.

– Se oli varmaan just se, mitä mulle piti käydä, jotta oma arvomaailmani heittäisi häränpyllyä.

Arvoista puhuttaessa keskustelu Hintikan kanssa kääntyy varsin syvälliseksi.

– En usko, että se minuus on mitään muuta kuin se todellinen minä, joka on yhtä kaiken kanssa. En ymmärrä, miksi meidän pitäisi kohdella toisiamme kuin olisimme eri, muusikko pohtii.

Von Hertzen suhtautuu kaikkiin ihmisiin, jopa tuntemattomiin, kuin he olisivat hänen perhettään.

– Uskon siihen, että me kaikki olemme yhtä. Vaikka en tunne jotakin ihmistä, niin hän on mun veli tai sisko. Se on ristiriitaista tässä ammatissa, jossa pitäisi olla että minä, minä, minä.

Marja Hintikka saa vieraakseen Villa Hintikkaan Von Hertzen Brothersin laulajan Mikko von Hertzenin, vaatesuunnittelija Katri Niskasen ja näyttelijä Vilma Melasniemen.

Maanläheinen hyväntekijä

Elämän hengelliseen puoleen tutustunut Mikko von Hertzen on musiikin ohella omistautunut myös hyväntekeväisyydelle. Hän on vapaaehtoistyöntekijä ja Äiti Amman eli Mata Amritanandamayin seuraaja. Hän asui aikanaan seitsemän vuotta Intiassa palvelijan roolissa. Hän kertoo Hintikalle saavansa muiden palvelemisesta iloa.

– Ihmiset ovat luonteiltaan hyvin itsekkäitä. Ajatellaan lähinnä omaa napaa ja sitä, miten tilanteesta voi hyötyä tai mitä voimme saada, laulaja syventyy pohtimaan.

– Mitä pidemmälle elämäänsä elää, alkaa tajuamaan, että onnellisuus ei ole niistä asioista kiinni vaan siitä, mitä pystyy antamaan.

Mietteliään oloinen Hintikka kysyy, voiko itsekkyydestä kuitenkaan koskaan päästä kokonaan eroon.

– Niin älyttömältä kuin se kuulostaa, tietynlainen itseoivallus on tämän ihmiselämän päämäärä, von Hertzen vastaa.

