Tiesitkö? Tämän rituaalin Pekka Pouta suorittaa juuri ennen suoraa säälähetystä

Pekka Poudan Sini-koira on usein miehen mukana töissä.

Pekka Poudan mukaan lähetyksissä sattuneisiin kommelluksiin tulee suhtautua huumorilla.

Koko kansan tuntema meteorologi Pekka Pouta on ennustanut säätä MTV3-kanavalla jo vuodesta 1991 lähtien. Lähetyksissä kameroiden vieressä on kello, josta näkee jäljellä olevan ajan ennen lähetyksen alkua. Sitä hyödyntäen Pouta suorittaa aina saman rituaalin ennen iltalähetyksen alkamista.

– Lasken 50:stä alaspäin sekunteja ääneen. Sillä tavalla varmistan, että artikuloin ja puhun selvästi, enkä pelkästään sössötä. Miulla on paha tapa, että varsinkin aamulla väsyneenä puhe tuuppaa menemään sössötykseksi, koska en ole ehtinyt puhua kenenkään kanssa, Pouta kertoo IS:lle Suurmestari-ohjelman lehdistötilaisuudessa Helsingissä keskiviikkona.

Valmistautumisesta huolimatta pitkän uran varrelle on sattunut kommelluksia ja kömmähdyksiä, mutta ne eivät miehen mieltä paina.

– Televisiossa ainut oikea tapa suhtautua mokiin on joko sivuuttaa ne tai nauraa, Pouta painottaa.

Pouta on ollut esillä myös televisio-ohjelmissa, kuten Luokkajuhlat ja Tanssii tähtien kanssa. Seuraavaksi hänet nähdään huhtikuussa alkavan Suurmestari-uutuusohjelman kilpailijana, jossa hän ratkoo muiden kisaajien kanssa erikoisia ja hauskoja tehtäviä. Ohjelmassa suurmestarin roolissa nähdään Jaakko Saariluoma, ja kilpailijoiden suorituksia tuomaroi Pilvi Hämäläinen. Vakiokilpailijoina ovat Janne Kataja, Jukka Hildén, Jenni Poikelus ja Roni Bäck, ja joka jaksossa kilpailee vierailevia tähtiä.

Pekka Pouta palasi koulun penkille.

Töiden lisäksi miehen arkeen sisältyy opiskelua, nimittäin Pouta palasi hiljattain koulun penkille 20 vuoden tauon jälkeen. Pouta jätti yliopisto-opintonsa aikanaan kesken, kun työmaailma vei miehen mukanaan.

Luonnontieteiden kandidaatiksi Helsingin yliopistosta aikanaan valmistunut Pouta päätti nyt saada opintonsa vihdoin valmiiksi ja ryhtyi kirjoittamaan gradua.

– Professori laittoi sähköpostia ja patisti gradun tekemiseen. Nyt on tekstiä tarpeeksi, mutta vielä on tekemistä, Pouta taustoittaa.

Miehen työparinakin usein nähty 6-vuotias Sini-koira ei ole opiskelusta yhtä innoissaan kuin omistajansa.

– Sini pidä tästä graduprojektistani, kun olen ollut vähän passiivisempi.

Gradulla tarkoitetaan laajaa opinnäytetyötä, joka usein kirjoitetaan korkeakoulutuksen maisterivaiheessa. Poudan työ tulee käsittelemään viimeisintä IPCC-raporttia, jossa käsiteltiin merten jääpeitteitä. Hänen on tarkoitus saada työnsä valmiiksi kesään mennessä.

Sini-koira nauttii lähetyksistä täysin siemauksin.

Erikoinen talvi

Rautainen sääammattilainen hämmästelee tämän vuoden varsin vähälumista ja lämmintä talvea. Meteorologin mukaan taustalla vaikuttaa muun muassa kasvihuoneilmiön voimistuminen.

– Se on jännä. Tämä on ollut Etelä- ja Keski-Suomen lämpöisin talvi koskaan mittaushistoriassa. Ihan älytöntä, Pouta kommentoi.

Pouta olisi itse kaivannut kunnon talvea.

– Joko on lunta ja pakkasta kunnolla tai sitten ei tarvitse olla ollenkaan. Mie en tykkää tästä välimallista, että lämpötila on nollassa, hän toteaa.

Pekka Pouta ratkoo tehtäviä huhtikuussa alkavassa Suurmestari-uutuusohjelmassa.

Suurmestari MTV3-kanavalla sunnuntaisin 12. huhtikuuta alkaen. Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja C More -suoratoistopalvelussa.